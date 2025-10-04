«Динамо» постепенно выходит из кризиса и поднимается в таблице, а «Локомотив» идёт без поражений и вновь претендует на лидерство. Московское дерби обещает стать одним из самых ярких матчей осени — обе команды находятся в неплохой форме и обе нуждаются в победе. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:40 Пять минут до старта дерби, погода в Москве пока что идеальная для футбола (+12), но ожидается дождь.

ВТБ Арена за несколько минут до матча LiveSport.Ru

19:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Кирилл Левников. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Сергей Иванов; ассистент ВАР — Вера Опейкина.

19:20 Хозяева тоже вышли размяться, всё ближе стартовый свисток.

Игроки «Динамо» на разминке LiveSport.Ru

19:05 Игроки «Локомотива» первые на разминке, около 40 минут до первого московского дерби в туре!

Игроки «Локо» на разминкеИгроки «Локо» на разминке LiveSport.RuLiveSport.Ru

18:50 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Погостнов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Динамо» — «Локомотив» LiveSport.Ru

«Динамо»

Команда Валерия Карпина пережила сложное начало сезона, но после паузы на сборные обрела уверенность. Серия из трёх побед подряд в РПЛ позволила «бело-голубым» подняться на седьмое место. Особенно впечатлила выездная форма — «Динамо» обыграло «Оренбург» (3:1) и «Крылья Советов» (3:2), показав атакующий стиль и более слаженную игру в полузащите.

Тем не менее, в матче прошлого тура Кубка России против «Краснодара» (0:1) снова проявились старые проблемы в обороне. Команда активно контролировала мяч, но допускала ошибки в переходных фазах и плохо реализовывала моменты.

Главный кадровый вопрос — травма Дениса Макарова, который вновь выбыл на несколько недель. Впрочем, возвращаются Гладышев и Тюкавин, а также вернётся дисквалифицированный Хуан Касерес. Это позволит Карпину вернуть привычную схему с активными флангами и мобильным нападением.

При всём этом «Динамо» пока не побеждало статусных соперников при новом тренере. В матчах против «Краснодара» и ЦСКА были поражения, а в играх со «Спартаком» и «Краснодаром» — только ничьи. Для Карпина встреча с «Локомотивом» — важный тест на зрелость его проекта.

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова остаётся единственной в лиге, кто ещё не проигрывал. После серии из пяти ничьих «железнодорожники» наконец-то взяли три очка, обыграв «Рубин» (1:0). Победный мяч Дмитрия Баринова стал символом возвращения уверенности — теперь «Локо» снова в зоне лидеров, отставая от вершины всего на одно очко.

В Кубке России «Локомотив» уступил ЦСКА (0:1), но основной состав приберёг силы именно под предстоящее дерби. Главный вернувшийся — Зелимхан Бакаев, пропустивший матч из-за дисквалификации, в то время как Пиняев и Рамирес продолжают восстанавливаться после травм.

«Локомотив» производит сильное впечатление в атаке: 21 гол за 10 туров — лучший показатель в чемпионате. Но оборона остаётся проблемной. Пропущено уже 13 мячей, и только «Спартак» среди лидеров защищается хуже. Галактионов экспериментирует с линией защиты — в последних матчах слева выходит центральный защитник Лукас Фассон, добавляющий плотности, но теряющий скорость при контратаках.

