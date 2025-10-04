«Динамо» М встретится с «Локомотивом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 4 октября и начнется в 19:45 по мск.

«Динамо» М

Турнирное положение: «Бело-голубые» показали не самый удачный старт сезона. «Динамо» М занимает 7-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе после 10-и туров.

На своем поле команда Валерия Карпина набрала 8 очков из 15-и возможных. «Динамо» занимает по этому показателю 9-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «бело-голубые» уступили «Краснодару» по пенальти в Кубке России. Матчем ранее «Динамо» М обыграло «Крылья Советов» (3:2).

У команды продолжается беспроигрышная серия в рамках чемпионата России, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Динамо» также обыграло «Оренбург» (3:1) и сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).

Не сыграют: Артур Гомес, Чавес (у обоих — травмы) и Майсторович (не в форме).

Состояние команды: Кажется, «Динамо» начинает нащупывать свою игру, в последних турах «бело-голубые» стабильно набирают очки, поднимая по турнирной таблице.

В прошедших матчах отличную результативность показывает полузащитник «Динамо» Бителло, который забил гол и сделал голевую передачу в 3-х прошлых встречах.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» располагаются на 2-й позиции в РПЛ, набрав 20 очков за 10 туров. «Локомотив» отстает от ЦСКА в чемпионате лишь на 1 балл.

Команда Михаила Галактионова — самая результативная в лиге на данный момент. «Локомотив» сумел забить 21 гол при 13-и пропущенных за 10 встреч. Команда показывает отличный футбол на старте.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата России «железнодорожники» обыграли «Рубин» со счетом 1:0, забив решающий гол на 79-й минуте.

«Локомотив» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне РПЛ. За 10 встреч команда по 5 раз сыграла вничью и победила.

Не сыграет: Пиняев (травма).

Состояние команды: «Локомотив» точно нашел свою игру на старте сезона. Команда потеряла часть очков, сыграв серию матчей вничью. Сейчас «железнодорожники» попытаются вновь вернуться на победную дорожку.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров лиги. Футболист забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи за 10 матчей в РПЛ.

Прогноз Евгения Харлачева

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Евгений Харлачев в специальном интервью для LiveSport.Ru дал свой расклад на встречу этих команд в матче 11-го тура РПЛ в Петровском парке.

Окажут ли перестановки в руководстве «Динамо» влияние на игру? Вполне возможно, поскольку Карпин получает, по всей видимости, полный карт-бланш. Последние матчи показывают, что динамовцы сыгрываются, находят взаимопонимание. В Краснодаре на Кубок просто задавили, особенно поначалу. Что проиграли по пенальти, не имеет значения — никто там особо не расстроился. Миранчук вписывается, его стандарты будут очень опасны. О Бителло вообще не говорю — просто лучший! В центре нападения все же пока сыграет Сергеев, но Тюкавин выйдет на замену при любом счете. У «Локо» возвращается Бакаеев, поможет. Пиняев, как я понимаю, уже готовится. Так что на флангах «железнодорожники» должны получить определенное преимущество. Но в центре поля хозяйничать будет «Динамо». Баринов то так, то сяк, с мыслями о контракте и не очень понятной мне риторикой. У меня таких ситуаций было множество, никогда не выносил их на суд общественности. Если не будет ляпов в обороне от Зайнутдинова и Осипенко, если Лунев ничего лишнего не придумает, «Динамо» выиграет 2-1. Евгений Харлачев

Статистика для ставок

«Динамо» М выиграло 2 последних матча в РПЛ, забив за этот отрезок 6 голов

«Локомотив» не проиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне РПЛ (5 побед и 5 ничьих)

В последних 3-х очных матчах «Динамо» М дважды обыгрывало «Локомотив»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» М — 1.95, победа «Локомотива» — 3.65, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» продолжит побеждать. «Железнодорожники» справятся с «бело-голубыми».

Ставка: Победа «Локомотива» за 3.65.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.12.