В пятницу, 17 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Ростов» примет «Сочи». Начало игры — в 19:30 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

19:22 Тепло сегодня вечером в Ростове-на-Дону, +16, осадков не ожидается.

19:16 Главный арбитр встречи — 37-летний Евгений Буланов из Саранска. Пожалуй, самый нефартовый рефери для «Сочи»: южане проиграли все пять матчей в РПЛ при его судействе.

19:10 Сегодняшний матч пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», вмещающем 45 000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ханкич, Чистяков, Вахания, Мелёхин, Семенчук, Миронов, Кучаев, Щетинин, Голенков, Сулейманов, Роналдо.

«Сочи»: Дёгтев, Заика, Макарчук, Литвинов, Солдатенков, Марсело, Ежов, Коваленко, Васильев, Ильин, Игнатов.

«Ростов»

За шесть туров до конца чемпионата «Ростов» расположился на относительно комфортном расстоянии от зоны стыковых матчей, но при этом окончательно себя от попадания туда ещё не обезопасил. Ростовчане идут на 10-м месте с 26 очками: отрыв от 13-й строчки, которую сейчас занимают «Крылья Советов», составляет 4 балла. Это немного, но ведь между «Ростовом» и «Крыльями» стоят ещё и «Акрон» с махачкалинским «Динамо»: чтобы оказаться в зоне стыков, команде Джонатана Альбы будет недостаточно просто завалить концовку — нужно, чтобы ещё и конкуренты провели её максимально мощно.

После зимней паузы «Ростов» одержал всего одну победу в шести турах РПЛ — на выезде над «Пари НН» (1:0) в начале апреля. 5 очков из 18 возможных на этом отрезке — слабо, но есть и светлые пятна: дома ростовчане уже смогли отобрать очки у двух клубов из топ-6 — «Балтики» и «Спартака» (по 1:1 с теми и другими). Мотивация на игру с худшей командой лиги вполне ясна — три очка почти гарантируют «Ростову» спокойную концовку сезона.

«Сочи»

Шансы сочинцев не вылететь из РПЛ напрямую выглядят исключительно математическими: с 12 очками команда Игоря Осинькин уже очень давно увязла на последнем месте, до идущего 15-м «Оренбурга» — 8 баллов, до зоны переходных матчей, где на 14-й строчке расположился «Пари НН» — 9. Чтобы претендовать на выживание, в оставшихся шести турах нужно набирать максимум или почти максимум очков, но с учётом того, что южане за весь сезон одержали всего-то три победы, такая задача смотрится практически невыполнимой.

Хотя признаки жизни «Сочи» подавать всё-таки начал: весеннюю часть команда начала с пяти поражений кряду, однако в последнем туре сенсационно обыграла одного из претендентов на медали — ЦСКА, причём на выезде и всухую (1:0). Это была первая победа в чемпионате с октября и всего лишь третий сухой матч в сезоне. Как знать — может, именно с этой встречи и начнётся путь сочинцев к историческому спасению.

Личные встречи

Удивительно, но «Сочи» — один из самых неудобных соперников для «Ростова» в последние годы. В 10 матчах в РПЛ с 2020-го сочинцы одержали 6 побед, 3 игры завершились вничью, а ростовчане победили лишь один раз — зато случилось это в самой последней их встрече, в ноябре в Сочи в первом круге текущего сезона (1:0).

