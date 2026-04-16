17 апреля в 25‑м туре российской Премьер‑лиги по футболу сыграют «Ростов» и «Сочи». Начало встречи — 19:30 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Ростов — Сочи с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Ростов»

Турнирное положение: после 24 туров «Ростов» располагается на 10‑м месте в таблице РПЛ с 26 очками.

Последние матчи: на своём поле команда Джонатана Альба смогла отобрать очки у московского «Спартака», сыграв с ним вничью (1:1). Пропустив уже в дебюте встречи, «Ростов» не сломался, а постепенно выровнял игру и ещё до перерыва заработал пенальти, который реализовал Мохеби. Второй тайм проходил с преимуществом «Спартака», но пробить Песьякова не смогли.

Ранее была победа в гостях над «Пари НН» (1:0) и поражение в гостях от «Ахмата» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Ятимов (в).

Состояние команды: несмотря на все проблемы внутри и вокруг «Ростова», он продолжает играть в футбол, и качество игры не сильно упало. При Альбе команда очень организована, пусть и не блистает.

«Сочи»

Турнирное положение: после 24 туров «Сочи» идёт последним в таблице РПЛ с 12 очками.

Последние матчи: игра на выезде с ЦСКА получилась очень успешной для команды Игоря Осинькина и завершилась не совсем логичной победой со счётом 1:0. «Сочи» открыл счёт на 11‑й минуте с пенальти после удара Крамарича, а потом только отбивался, но великолепно сыграл молодой голкипер Дегтев, совершивший несколько красивых сейвов.

До этого было поражение на своём поле от «Рубина» (0:1) и в гостях от «Балтики» (0:4).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: в прошлом туре наконец‑то «Сочи» смог выиграть после долгого перерыва. Уже несколько туров команда показывает неплохой футбол, но ей очень не везло в реализации, а защита допускала глупейшие ошибки. С ЦСКА фортуна вернула долги. Многие игроки «Сочи» говорят, что они всё лучше понимают требования тренерского штаба, подтвердил это и сам Осинькин.

Статистика для ставок

В первом круге «Сочи» проиграл на своём поле со счётом 0:1.

В позапрошлом сезоне «Сочи» выиграл дома (4:0), а в гостях была ничья (2:2).

Годом ранее «Сочи» также был сильнее на своём поле (2:0), а на выезде не было победителя (2:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,49, а на «Сочи» — 7,20; ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,97.

Прогноз: что касается атаки «Сочи», то там у команды всё хорошо. Почти во всех весенних матчах она создавала немало моментов, но ей катастрофически не везло, поэтому на гол гостей, которым некуда отступать и надо выигрывать, стоит рассчитывать. Не стоит забывать, что у хозяев не будет основного голкипера Ятимова.

Основная ставка: гол «Сочи» за 1,84.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант. «Ростов» всё‑таки не блистает результативностью и играет довольно прагматично.

Дополнительная ставка: победа «Сочи» с форой +1 за 2,05.