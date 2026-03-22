В Самаре встретятся команда, которая дышит на ладан и вынуждена спасаться любой ценой, и коллектив, который поймал кураж и готов штамповать победы. «Крылья» будут биться, но короткая скамейка и физическая усталость после 120 минут с «Локомотивом» затруднят все их атакующие порывы. «Рубин» имеет полноценную неделю подготовки, психологическое преимущество после двух побед над лидерами и статистику личных встреч, которая говорит сама за себя

16:10 Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия); Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар, Россия); Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия); Резервный: Юрий Матвеев (Москва, Россия).

16:00 Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия), вместимостью 44 918 зрителей.

Стартовые составы команд

Крылья Советов: Сергей Песьяков, Сергей Божин, Никита Чернов, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Ильзат Ахметов, Сергей Бабкин, Фернандо Костанца, Чинеду Джеффри, Иван Олейников.

Рубин: Евгений Ставер, Андерсон Арройо, Дениль Мальдонадо, Илья Рожков, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Назми Грипши, Велдин Ходжа, Далер Кузяев, Жак-Жюльен Сиве.

Крылья Советов

«Крылья Советов» подходят к домашнему матчу с «Рубином» в состоянии, которое уже не назовёшь просто кризисом — это хроническая болезнь, переходящая из сезона в сезон. Самарцы застряли на 14-й строчке, в зоне переходных матчей, и от спасительной 12-й позиции их отделяет всего одно очко. Динамика убивает: в пяти последних турах — четыре поражения, два из которых с крупным счётом. Сначала «Динамо» (0:4) показало разницу в классе, затем «Пари НН» (0:3) обнажил системные дыры. Оборона волжан пропускает как решето — 40 голов в пассиве, хуже только у «Сочи». Атака замерла: в восьми матчах сезона самарцы уходили с поля без забитых мячей. Да, бывают вспышки — победа над «Динамо» Махачкала (2:0) и кубковый триллер с «Локомотивом» (2:2, победа по пенальти), но поставить это на поток не позволяет короткая скамейка. Адиев просто не может усилить игру заменой, если основа не идёт. К тому же кубковая битва в середине недели выжала из команды последние соки — физически «Крылья» подходят к матчу на пределе.

Рубин

«Рубин» после зимней перезагрузки напоминает команду, которую подменили. Отставка Рахимова и приход Франка Артиги вызвали скепсис, но испанец быстро заставил критиков замолчать. Начали с обидного поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2), где пропустили на последних секундах, а затем выдали две ярчайшие победы. Сначала был бит «Краснодар» (2:1), затем учинён разгром «Локомотиву» (3:0) — впервые в сезоне самая забивная команда лиги проиграла с такой разницей. Казанцы закрепились на восьмом месте, оторвавшись от зоны вылета на девять очков. Артига нашёл баланс между атакой и обороной: команда отказалась от «автобуса», стала контролировать мяч и агрессивно идти вперёд, но при этом не разучилась терпеть. Тот же «Локомотив» наиграл на жалкие 0,76 xG. Даже без травмированного Даку, главного ударного форварда, казанцы забили пять мячей в двух матчах с грандами. И всё это — на фоне переполненного лазарета и после полноценной недели подготовки, которую «Рубин» провёл спокойно, в отличие от выжатого кубком соперника.

Личные встречи

Из 37 матчей в РПЛ «Рубин» выиграл 17, «Крылья» — 9, ещё 11 раз команды расходились миром. В первом круге нынешнего сезона казанцы разобрались с соперником 2:0. На своём поле самарцы проиграли «Рубину» в трёх из четырёх последних встреч — статистика, которая превращает «Солидарность Арену» в крепость для гостей, а не для хозяев.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04.