22 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Рубин». Начало встречи — 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Рубин с коэффициентом для ставки за 2.04.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке с 20 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: в последнем матче «Крылья Советов» смогли пройти во второй раунд 1/2 Кубка России Пути регионов. Самарский клуб сыграл вничью со счетом 2:2 в основное время против «Локомотива». В серии пенальти «Крылья Советов» победили со счетом 5:4.
Ранее клуб крупно уступил «Пари НН» в чемпионате России со счетом 0:3 и смог добыть пятую победу в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмирован Алексей Сутормин.
Состояние команды: «Крылья Советов» в последних пяти матчах смогли добыть две победы, два раза потерпели поражение и раз сыграли вничью. Для самарского клуба крайне важно набирать очки, учитывая от зоны вылета команду отделяют два очка.
«Рубин»
Турнирное положение: после 22 матчей «Рубин» занимает восьмую строчку в таблице РПЛ с 29 очками.
Последние матчи: в последнем поединке «Рубин» крупно обыграл московский «Локомотив» в 22-м туре РПЛ. Казанцы разгромили соперника со счетом 3:0.
Ранее клуб с минимальным счетом одолел «Краснодар» (1:2) и потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай, Антон Швец, Угочукву Иву, Урош Дрезгич.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Рубин» смог трижды обыграть своих соперников и два раза потерпел поражение. Отметим, что команда по сезону забивает и пропускает в среднем по одному мячу. Клуб далеко от топ-5, однако казанцам важно удержать позицию в центре таблицы.
Статистика для ставок
- В первом круге чемпионата «Рубин» смог обыграть «Крылья Советов» со счетом 2:0
- «Крылья Советов» имеют второй худший показатель по пропущенным мячам в РПЛ (40)
- «Рубин» забивает в четырех матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 2,55, а на «Крылья Советов» — 3,00, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.
Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд в этом матче. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.04.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе «Рубина» в этом поединке. Это дополнительная ставка.
Ставка: Победа «Рубина» в матче за 2.55.