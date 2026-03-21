прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.04

22 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Рубин». Начало встречи — 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Рубин с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке с 20 очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче «Крылья Советов» смогли пройти во второй раунд 1/2 Кубка России Пути регионов. Самарский клуб сыграл вничью со счетом 2:2 в основное время против «Локомотива». В серии пенальти «Крылья Советов» победили со счетом 5:4.

Ранее клуб крупно уступил «Пари НН» в чемпионате России со счетом 0:3 и смог добыть пятую победу в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмирован Алексей Сутормин.

Состояние команды: «Крылья Советов» в последних пяти матчах смогли добыть две победы, два раза потерпели поражение и раз сыграли вничью. Для самарского клуба крайне важно набирать очки, учитывая от зоны вылета команду отделяют два очка.

«Рубин»

Турнирное положение: после 22 матчей «Рубин» занимает восьмую строчку в таблице РПЛ с 29 очками.

Последние матчи: в последнем поединке «Рубин» крупно обыграл московский «Локомотив» в 22-м туре РПЛ. Казанцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Ранее клуб с минимальным счетом одолел «Краснодар» (1:2) и потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай, Антон Швец, Угочукву Иву, Урош Дрезгич.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Рубин» смог трижды обыграть своих соперников и два раза потерпел поражение. Отметим, что команда по сезону забивает и пропускает в среднем по одному мячу. Клуб далеко от топ-5, однако казанцам важно удержать позицию в центре таблицы.

Статистика для ставок

В первом круге чемпионата «Рубин» смог обыграть «Крылья Советов» со счетом 2:0

«Крылья Советов» имеют второй худший показатель по пропущенным мячам в РПЛ (40)

«Рубин» забивает в четырех матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 2,55, а на «Крылья Советов» — 3,00, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд в этом матче. Это основная ставка.

2.04 Обе команды забьют

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.04.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе «Рубина» в этом поединке. Это дополнительная ставка.

2.55 Победа «Рубина»

Ставка: Победа «Рубина» в матче за 2.55.