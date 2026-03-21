В субботу, 21 марта, грозненский «Ахмат» примет «Ростов» в рамках 22-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13:25 Главным судьей матча будет Евгений Кукуляк из Калуги.

Стартовые составы команд

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Ндонг, Богосавац, Сидоров, Келиано, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Вахания, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.

«Ахмат»

Сейчас «Ахмат» располагается на девятой строчке с 27 очками в таблице РПЛ. В последнем матче грозненский клуб поделил очки с тольяттинским «Акроном». Команды завершили поединок со счетом 1:1. Ранее «Ахмат» отобрал очки у «Локомотива», сыграв вничью со счетом 2:2 и смог обыграть ЦСКА с минимальным счетом 1:0.

«Ахмат» начал новый год для себя пока без поражений. При этом у команды серия из трех побед и двух матчах в крайних пяти встречах. Примечательно, что в каждом их этих поединках грозненцы смогли забить голы.

«Ростов»

После 21 матча «Ростов» занимают 11-ю строчку в таблице РПЛ с 22 очками. В последнем поединке команда с юга России не смог набрать очки в поединке против московского «Динамо». Команда проиграла со счетом 0:1. Ранее «Ростов» поделил очки с калининградской «Балтикой», сыграв со счетом 1:1, и проиграл махачкалинскому «Динамо» в Кубке России со счетом 0:2.

«Ростов» пока не может одержать победу в новом году. Пока у клуба три поражения и одна ничья. При этом во всех турнирах, включая товарищеские поединки, у команды целых пять поражений при шести поединках. В составе «Ростова» травмирован — Степан Мельников.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. За всю историю команды сыграли между собой 58 матчей, оба коллектива одержали по 23 победы, при 12 ничьих.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.99