21 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Ахмат» и «Ростов». Начало встречи — 13:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Ахмат — Ростов с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» располагается на девятой строчке с 27 очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче грозненский клуб поделил очки с тольяттинским «Акроном». Команды завершили поединок со счетом 1:1.

Ранее «Ахмат» отобрал очки у «Локомотива», сыграв вничью со счетом 2:2 и смог обыграть ЦСКА с минимальным счетом 1:0.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Ахмат» начал новый год для себя пока без поражений. При этом у команды серия из трех побед и двух матчах в крайних пяти встречах. Примечательно, что в каждом их этих поединках грозненцы смогли забить голы.

«Ростов»

Турнирное положение: после 21 матча «Ростов» занимают 11-ю строчку в таблице РПЛ с 22 очками.

Последние матчи: в последнем поединке команда с юга России не смог набрать очки в поединке против московского «Динамо». Команда проиграла со счетом 0:1.

Ранее «Ростов» поделил очки с калининградской «Балтикой», сыграв со счетом 1:1, и проиграл махачкалинскому «Динамо» в Кубке России со счетом 0:2.

Не сыграют: травмирован — Степан Мельников.

Состояние команды: «Ростов» пока не может одержать победу в новом году. Пока у клуба три поражения и одна ничья. При этом во всех турнирах, включая товарищеские поединки, у команды целых пять поражений при шести поединках.

Статистика для ставок

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1 (2:0)

«Ростов» не выигрывает в четырех матчах кряду (1:3)

«Ахмат» не проигрывает в пяти матчах к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 2,26, а на «Ростов» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,45.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка.

Прогноз: Дополнительной ставкой станет ожидание победы «Ахмата» в матче.

