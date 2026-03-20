21 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Ахмат» и «Ростов». Начало встречи — 13:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Ахмат — Ростов с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Ахмат»
Турнирное положение: сейчас «Ахмат» располагается на девятой строчке с 27 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: в последнем матче грозненский клуб поделил очки с тольяттинским «Акроном». Команды завершили поединок со счетом 1:1.
Ранее «Ахмат» отобрал очки у «Локомотива», сыграв вничью со счетом 2:2 и смог обыграть ЦСКА с минимальным счетом 1:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Ахмат» начал новый год для себя пока без поражений. При этом у команды серия из трех побед и двух матчах в крайних пяти встречах. Примечательно, что в каждом их этих поединках грозненцы смогли забить голы.
«Ростов»
Турнирное положение: после 21 матча «Ростов» занимают 11-ю строчку в таблице РПЛ с 22 очками.
Последние матчи: в последнем поединке команда с юга России не смог набрать очки в поединке против московского «Динамо». Команда проиграла со счетом 0:1.
Ранее «Ростов» поделил очки с калининградской «Балтикой», сыграв со счетом 1:1, и проиграл махачкалинскому «Динамо» в Кубке России со счетом 0:2.
Не сыграют: травмирован — Степан Мельников.
Состояние команды: «Ростов» пока не может одержать победу в новом году. Пока у клуба три поражения и одна ничья. При этом во всех турнирах, включая товарищеские поединки, у команды целых пять поражений при шести поединках.
Статистика для ставок
- В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1 (2:0)
- «Ростов» не выигрывает в четырех матчах кряду (1:3)
- «Ахмат» не проигрывает в пяти матчах к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 2,26, а на «Ростов» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,45.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.99.
Прогноз: Дополнительной ставкой станет ожидание победы «Ахмата» в матче.
Ставка: Победа «Ахмата» в матче за 2.26.