«Ростов» примет «Краснодар» в рамках 10-го тура РПЛ. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!
Ход матча
45+4' Первый тайм завершен!
45+3' Эдуард Сперцян получает «горчичник» за фол в атаке
45+1' Две минуты добавлено к первому тайму
45' Опасно выходили в контратаку игроки «Ростова», но Мохеби оказался в офсайде!
43' Продолжают игроки «Краснодара» осаждать ворота Ятимова, но пока без какой-либо конкретики в виде ударов по воротам
41' Защитники «Ростова» мяч выбили на чужую половину поля
40' Угловой в пользу «Краснодара»
39' Вновь «быки» контролируют мяч
36' Агкацев уверенно выбивает мяч, но был фол в атаке
36' Мяч попал в стенку после удара Миронова, подадут теперь угловой хозяева
35' Перспективный штрафной заработал «Ростов» в метрах 25 от ворот Агкацева!
34' Только-только перехватили мяч хозяева, а Коста тут как тут в спину вытолкнул Сулейманова. Но пока без карточки
31' Мяч под контролем футболистов «Краснодара»
28' Прострел от Вахании — Агкацев мяч ловит и прерывает передачу!
26' Теперь пробил Ленини — мимо ворот!
26' Плотный удар от Перрена — Ятимов выручил!
25' Дальний удар от Сулейманова — выше ворот!
23' Миронов ударил издалека — прямо в руки Агкацеву.
22' Очень много борьбы в центре поля, пока командам тяжело «взломать» оборонительные редуты друг друга
19' Теперь «Ростов» подает угловой. Точнее — разыграли, затем подача в штрафную, но мяч полетел за лицевую линию
18' Угловой не принес нужного результата «Краснодару», мяч у «Ростова»
17' Пас низом прервал Миронов, еще один «корнер» подаст «Краснодар»
16' Угловой в пользу «Краснодара»
15' Не изобилуют команды пока что моментами, мяч постоянно переходит от одной команды к другой
12' Сперцян ушел за пределы поля и тут же вернулся — все нормально с капитаном «быков»
11' Сперцян лежит на газоне после подката сзади от Чистякова! Медики «Краснодара» выбежали на газон и оказывают помощь капитану
10' Роналдо получил «горчичник» от егорова
09' Теперь мяч у ростовчан и уже хозяева атакуют ворота Агкацева
06' Прижали футболисты «Краснодара» ростовчан к штрафной площади, тяжело пока выходят хозяева из обороны
04' Неплохо корпусом закрыл мяч Кордоба и пробил через себя, но Мелехин лицом заблокировал удар!
03' Пока что мяч контролируют футболисты «Краснодара»
01' «Краснодар» развел мяч с центра поля, матч стартовал!
До матча
18:55 Команды вот-вот выйдут на поле «Ростов Арены», практически все готово для Южного дерби!
18:50 «Краснодар» побеждал «Ростов» в четырех последних играх подряд, в последний раз дончане оказывались сильнее «быков» в домашней игре сезона-2023/2024. Тогда «желто-синие» выиграли со счетом 2:1 на «Ростов Арене».
18:40 Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода
18:30 Всем доброго времени суток! Начинаем нашу онлайн-трансляцию со стартовых составов обеих команд:
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Са, Кордоба.
«Ростов»
«Ростов» занимает текущую 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 9 баллов за 9 туров. Всего у дончан 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей — 8:12.
У подопечных Джонатана Альбы на данный момент идет четырехматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.
Примечательно, что в чемпионате также ростовчане имеют беспроигрышную серию из 4-х встреч, так как последнее поражение в РПЛ датировано 17 августа в матче против «Рубина».
«Краснодар»
«Краснодар» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав за 9 встреч 19 очков при 6 победах, 1 ничьи и 2 поражений. Разница мячей положительная — 20:7.
Поражение в прошлом туре от «Зенита» (0:2) прервала девятиматчевую беспроигрышную серию «быков», в которой было восемь побед и одна ничья во всех турнирах.
Стоит отметить, что в текущем сезоне подопечные Мурада Мусаева ни разу не потерпела поражение на выезде.
Личные встречи
Команды сыграли между собой 44 встречи, в 23-х из которых победу одержал «Краснодар». «Ростов» только пять раз оказывался сильнее, в остальных 16 играх был зафиксирован ничейный результат.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.