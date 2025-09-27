«Ростов» примет «Краснодар» в рамках 10-го тура РПЛ. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

45+4' Первый тайм завершен!

45+3' Эдуард Сперцян получает «горчичник» за фол в атаке

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму

45' Опасно выходили в контратаку игроки «Ростова», но Мохеби оказался в офсайде!

43' Продолжают игроки «Краснодара» осаждать ворота Ятимова, но пока без какой-либо конкретики в виде ударов по воротам

41' Защитники «Ростова» мяч выбили на чужую половину поля

Статистика матча 36% Владение мячом 64%

40' Угловой в пользу «Краснодара»

39' Вновь «быки» контролируют мяч

36' Агкацев уверенно выбивает мяч, но был фол в атаке

36' Мяч попал в стенку после удара Миронова, подадут теперь угловой хозяева

35' Перспективный штрафной заработал «Ростов» в метрах 25 от ворот Агкацева!

34' Только-только перехватили мяч хозяева, а Коста тут как тут в спину вытолкнул Сулейманова. Но пока без карточки

31' Мяч под контролем футболистов «Краснодара»

28' Прострел от Вахании — Агкацев мяч ловит и прерывает передачу!

26' Теперь пробил Ленини — мимо ворот!

26' Плотный удар от Перрена — Ятимов выручил!

25' Дальний удар от Сулейманова — выше ворот!

23' Миронов ударил издалека — прямо в руки Агкацеву.

22' Очень много борьбы в центре поля, пока командам тяжело «взломать» оборонительные редуты друг друга

19' Теперь «Ростов» подает угловой. Точнее — разыграли, затем подача в штрафную, но мяч полетел за лицевую линию

18' Угловой не принес нужного результата «Краснодару», мяч у «Ростова»

17' Пас низом прервал Миронов, еще один «корнер» подаст «Краснодар»

16' Угловой в пользу «Краснодара»

15' Не изобилуют команды пока что моментами, мяч постоянно переходит от одной команды к другой

12' Сперцян ушел за пределы поля и тут же вернулся — все нормально с капитаном «быков»

11' Сперцян лежит на газоне после подката сзади от Чистякова! Медики «Краснодара» выбежали на газон и оказывают помощь капитану

10' Роналдо получил «горчичник» от егорова

09' Теперь мяч у ростовчан и уже хозяева атакуют ворота Агкацева

06' Прижали футболисты «Краснодара» ростовчан к штрафной площади, тяжело пока выходят хозяева из обороны

04' Неплохо корпусом закрыл мяч Кордоба и пробил через себя, но Мелехин лицом заблокировал удар!

03' Пока что мяч контролируют футболисты «Краснодара»

01' «Краснодар» развел мяч с центра поля, матч стартовал!

До матча

18:55 Команды вот-вот выйдут на поле «Ростов Арены», практически все готово для Южного дерби!

18:50 «Краснодар» побеждал «Ростов» в четырех последних играх подряд, в последний раз дончане оказывались сильнее «быков» в домашней игре сезона-2023/2024. Тогда «желто-синие» выиграли со счетом 2:1 на «Ростов Арене».

18:40 Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода

18:30 Всем доброго времени суток! Начинаем нашу онлайн-трансляцию со стартовых составов обеих команд:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Са, Кордоба.

«Ростов»

«Ростов» занимает текущую 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 9 баллов за 9 туров. Всего у дончан 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей — 8:12.

У подопечных Джонатана Альбы на данный момент идет четырехматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

Примечательно, что в чемпионате также ростовчане имеют беспроигрышную серию из 4-х встреч, так как последнее поражение в РПЛ датировано 17 августа в матче против «Рубина».

«Краснодар»

«Краснодар» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав за 9 встреч 19 очков при 6 победах, 1 ничьи и 2 поражений. Разница мячей положительная — 20:7.

Поражение в прошлом туре от «Зенита» (0:2) прервала девятиматчевую беспроигрышную серию «быков», в которой было восемь побед и одна ничья во всех турнирах.

Стоит отметить, что в текущем сезоне подопечные Мурада Мусаева ни разу не потерпела поражение на выезде.

Личные встречи

Команды сыграли между собой 44 встречи, в 23-х из которых победу одержал «Краснодар». «Ростов» только пять раз оказывался сильнее, в остальных 16 играх был зафиксирован ничейный результат.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.