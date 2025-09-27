Увезет ли «Краснодар» три очка из Ростова-на-Дону?

27 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону пока что выступает не ахти и скорее борется за сохранение прописки в элите.

В настоящий момент «желто-синие» смогли набрать девять очков и идут на одиннадцатой строчке в турнирной таблице.

Ростовчане за девять матчей на старте сезона смогли забить всего восемь мячей, а пропустили целых 12.

Последние матчи: в прошлых турах ростовский коллектив сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), «Ахматом» (1:1) и «Локомотивом» (3:3), а также обыграл ЦСКА (1:0).

До этого же команда с берегов Дона уступила «Рубину» (0:1).

Также «Ростов» выиграл у «Спартака» (2:1), но проиграл «Динамо» Мх (1:3) в национальном Кубке.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Джонатана Альбы стартовали в текущем сезоне крайне неубедительно, однако в последних турах смогли набрать отличный ход и подняться по турнирной таблице.

Первой и главной задачей «Ростова» является обезопасить себя от зоны вылета и только когда это произойдет, то можно будет говорить о чем-то большем.

«Краснодар»

Турнирное положение: действующие чемпионы России пока что достаточно успешно защищают свой титул.

Команда из одноименного города по итогам девяти туров имеет 19 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В настоящий момент в активе краснодарцев 20 забитых мячей и семь пропущенных.

Последние матчи: в прошлом туре «быки» в родных стенах потерпели поражение от одного из главных конкурентов — «Зенита» (0:2).

До этого же краснодарский коллектив обыграл «Акрон» (2:1), но сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Также «южане» смогли выиграть у «Крыльев Советов» (2:1) и «Сочи» (4:2) в рамках Кубка России.

Не сыграют: в лазарете у команды из Краснодара Мозес Кобнан и Густаво Мартинш.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева в этом сезоне постоянно обыгрывает команды, которая заведомо слабее, а вот с главными конкурентами за чемпионство у «Краснодара» пока что не получается.

В любом случае, «Краснодар» до последнего будет бороться за чемпионский титул, хотя конкурентов, конечно, «пруд пруди». Команда добротно усилилась, открылся аэропорт, поэтому точно есть все шансы вновь завоевать золотые медали.

Прогноз Виктора Булатова

Трехкратный чемпион России Виктор Булатов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы команд в матче 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

Я такие игры прекрасно понимаю. После поражения от «Зенита» краснодарцы будут лететь всю игру. Вообще не вижу, как «Ростов» может построить игру, чтобы бесконечному давлению противостоять. Допустим, к Кордобе кого-то прикрепят, но это не решение, поскольку ему это только и нужно. И «Ростов», как мне кажется, сегодня приземлен. Они не будут рвать одно место во что бы ни стало. Понятно, есть такие игроки, как Кучаев. Но ему обыграться не с кем. Вот если у нас выпадал Ледяхов, всегда на авансцену выходил Пятницкий. И по-тренерски вам скажу, Мусааев уже понимает, что делать в таких ситуациях. Да, согласен, ошибается, где-то с составом. Но сейчас у него выбор, какому каждый тренер позавидует. Ленини, скажем, мне очень по душе, однако его имеет возможность не ставить. И по праву. Дальше, если по полузащите... Даже без Черникова не вижу проблемы в опорной зоне — Дуглас там все перекрывает. Кривцову нужно найти роль роль, взрывной парень, я бы его поставил ближе к атаке и в этом матче сыграл с одним опорным. Уверен, «Краснодар» не «поплывет». Да, «Ростов» неплохо выглядел в Калининграде, но этого недостаточно. Это его предел. Тут легко — 0:2. Виктор Булатов

Статистика для ставок

«Ростов» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Краснодар» проиграл только 1 из последних 10 матчей

В последнем очном матче «Краснодар» победил «Ростов» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ростова» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: краснодарцы, безусловно, сильнее ростовчан и должны побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.00.

Прогноз: «Краснодар» постоянно и забивает, и пропускает, поэтому можем ожидать результативный матч.

Ставка: тотал больше 3 за 2.65.