Матч на «Газпром Арене» обещает получиться принципиальным и тактически насыщенным. «Зенит» продолжает борьбу за первую строчку и не проигрывает в чемпионате почти четыре месяца, а дома удерживает почти годичную серию без поражений. «Акрон» же после яркого рывка и выхода в первую половину таблицы стремится доказать, что недавняя осечка — всего лишь эпизод, а не возврат к кризисному отрезку ранней осени.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:15 Матч пройдёт в городе Санкт-Петербург (Россия), на стадионе «Зенит-Арена», вместимость стадиона — 68134 зрителей.

Стартовые составы команд

Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Нино, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Жерсон, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Педро, Александр Соболев.

Акрон: Виталий Гудиев, Йомар Роча, Йонуц Неделчяру, Марат Бокоев, Роберто Фернандес, Стефан Лончар, Хетаг Хосонов, Дмитрий Пестряков, Максим Болдырев, Ифет Джаковац, Артём Дзюба.

Зенит

«Зенит» подходит к встрече в статусе одной из самых стабильных команд текущего чемпионата. Единственное поражение в РПЛ команда Семака потерпела ещё в августе от «Ахмата», после чего выдала 13-матчевую серию без проигрышей. Особенно мощно команда Семака выглядит дома: за весь 2025 год у «Зенита» нет ни одного домашнего поражения в рамках чемпионата, а последняя неудача в РПЛ на «Газпром Арене» датируется декабрём 2024-го. В текущем сезоне петербуржцы уступили очки перед родными трибунами лишь однажды — в августовской ничьей с ЦСКА. Набранные 22 очка дома — второй показатель в лиге. К матчу с «Акроном» «Зенит» подходит в боевом составе. Несмотря на критику после «ртутного» матча с «Рубином» (1:0), игровая система остаётся надёжной, а защита — одной из лучших в лиге.

Акрон

«Акрон» переживает контрастный сезон. После старта с четырьмя матчами без поражений команда провела провальный шестиматчевый отрезок, где набрала только одно очко. Однако подопечные Заура Тедеева резко восстановили форму: шесть следующих матчей дали четыре победы и две ничьи — причём ничьи были в играх с «Зенитом» и «Локомотивом» (по 1:1).

Проблемой для «Акрона» остаётся кадровая ситуация. Капитан Савичев выбыл до конца года, под вопросом участие Беншимола, а Севикян и Болдырев не набрали оптимальной формы. Фланги, особенно левый, выглядят нестабильно, а Роча пока не закрывает проблемную позицию с достаточной надёжностью. В обороне тоже наметился спад — после серии матчей, где тольяттинцы не пропускали более одного мяча, два последних соперника («Сочи» и «Пари НН», оба из конца таблицы) забили им в сумме четыре гола. Главный шанс гостей — Артём Дзюба. Нападающий традиционно заряжен на игры против «Зенита» и уже не раз становился фактором. В прошлом сезоне именно он принёс «Акрону» сенсационную победу в Петербурге, забив в ворота Латышонка. Сейчас он снова в хорошей форме, а обороне «Зенита» предстоит непростой вечер.

Личные встречи

История противостояний пока не имеет выраженного фаворита: в пяти официальных матчах «Зенит» одержал две победы, «Акрон» — одну, ещё две встречи завершились вничью. В текущем сезоне команды уже сыграли между собой, и тогда матч в Самаре завершился результативной ничьей — 1:1. Теперь же «Зенит» возвращается на свою максимально надёжную домашнюю арену, где в рамках РПЛ не проигрывает уже почти год.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.14.