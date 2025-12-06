6 декабря в матче 18-го тура чемпионата России сыграют «Зенит» и «Акрон». Начало встречи — 19:30 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: Питерский клуб занимает третью строчку после 17 матчей, набрав 36 очков.

В активе «Зенита» десять побед, шесть матчей вничью и одно поражение при разнице мячей — 32:12.

Последние матчи: в последнем поединке команда смогла с минимальным счетом переиграть казанский «Рубин» (1:0).

Ранее «Зенит» одолел в матче Кубка России московское «Динамо» со счетом 1:0, однако в первом матче проиграл 3:1 и вылетел в Пути регионов.

В пяти последних матчах питерский клуб сумел записать себе в актив три победы, одну ничью и одно поражение при шести забитых и четырех пропущенных мячах.

Не сыграют: выделим травму Дугласа Сантоса.

Состояние команды: «Зенит» в погоне за первым местом в чемпионате. Отставание от лидирующего «Краснодара» всего один балл. Команда Сергея Семака проиграла последний раз в РПЛ аж девятого августа грозненскому «Ахмату» (0:1).

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинский клуб находится на восьмой строчке в РПЛ, имея в активе 21 балл при разнице мячей — 22:24.

Последние матчи: в последнем поединке «Акрон» смог переиграть «Пари Нижний Новогород» со счетом 1:2.

Ранее команда смогла обыграть «Сочи» со счетом 3:2 и добыла победу в поединке против московского «Динамо» со счетом 2:1.

В последних пяти матчах «Акрон» записал на свой счет три победы, одно поражение и одна ничья при восьми забитых и шести пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: тольяттинский клуб смог одержать четыре победы в семи последних матчах и прервал серию без викторий из 13 поединков. Однако во встрече против одного из лидеров «Акрону» будет сложно набрать очки.

Прогноз Валерия Масалитина

Единственный человек, кто забивал 3, 4 и 5 голов за матч в истории отечественного футбола Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru предсказал, сколько «Зенит» может забить «Акрону».

Думаю, может вообще не забить, как ни странно. «Акрон» очень хорошо с ними играет, плюс фактор Дзюбы. Не забил пенальти на последней минуте им недавно. Будет ключевой фигурой и в этом матче. «Рубин» чудом «Зенит» в Питере не наказал. Видно, что большие проблемы в плане организации игры. И вот этот Жерсон ничего не дает, а Семак обязан его ставить. Но он не готов, и это проблема для раздевалки. Наверное, уже хватит с этими «ложными девятками» экспериментировать. Нужен Лусиано, или Кассьерра, если готов. Иначе у них не будет прогресса и мотивацию тоже потеряют. «Акрон» выйдет очень злой после поражения от Нижнего в этом тумане, безо всяких чемоданных настроений. Премиальные перед отпуском не помешают. Но будем объективны, если игра пойдет, то 2:0. А может быть и так, как сказал в начале. Валерий Масалитин футбольный эксперт

Статистика для ставок

