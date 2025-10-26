«Акрон» добыл одно очко в домашнем матче с одним из лидеров — 1:1! Тольяттинцы вели к перерыву благодаря голу Беншимола, но Монтес сравнял после углового в середине второго тайма. «Локомотив» продолжает идти по чемпионату без поражений — с 7 победами и 6 ничьими за 13 туров. А следить за ходом этой встречи можно было в нашем онлайне.

90+5' Матч окончен — 1:1! «Локомотив» отыгрался в Саранске, спас ничью и продлил беспроигрышную серию в РПЛ, сравнявшись с ЦСКА в турнирной таблице.

90+4' Похоже, последний шанс вырвать победу для гостей упустил Зелимхан Бакаев. Из штрафной пробивал он — мяч пролетел и мимо, и выше ворот.

90+3' Ещё один навес выполнял Пиняев в направлении Комличенко — тот не сумел подстроиться под мяч и лишь слегка зацепил его головой. Удар от ворот.

90+2' Подача Пиняева с левого фланга прилетела прямо в руки Гудиева.

90+1' Пиняев вышел на поле вместо Пруцева.

90' Всего четыре минуты добавлено к основному времени.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 1 Удары мимо 6 35% Владение мячом 65% 3 Угловые удары 8 2 Офсайды 4 17 Фолы 11

89' Плотно осадил «Локомотив» штрафную тольяттинцев в концовке встречи. Из последних сил держится «Акрон».

88' Сесар Монтес грубо подкатился под Беншимола и получил жёлтую. Ещё и встречу с «Зенитом» в следующем туре пропустит мексиканец.

87' Мощнейший удар Батракова из пределов в штрафной — Гудиев потащил! Чуть подальше от центра ворот — быть бы голу.

86' Бакаев завалился в штрафной хозяев, но Фролов уверен, что фола там не было — матч продолжается.

85' Эшковал не пропустил Батракова в штрафную «Акрона», не позволив Алексею прокинуть мяч между ног.

84' Присел к своим воротам «Акрон» в последние минуты, почти не держится у хозяев мяч. «Локо» очередную свою атаку начинает.

83' Офсайд у Комличенко зафиксировал боковой арбитр, хотя момент опасным и не был — Гудиев всё равно опередил на мяче форварда «Локомотива».

81' Владислав Сарвели вошёл в игру вместо травмированного Воробьёва у гостей.

80' Ионуц Неделчару награждён жёлтой карточкой.

79' Двойная замена у «Акрона». Ушли Лончар и Роча, появились Севикян и Бистрович.

78' И опять был хороший шанс у Комличенко в чужой штрафной — снова не обыграл он Гудиева, а перед этим ещё и толкнул в спину защитника. Судья дал доиграть эпизод и затем уже свистнул.

76' Супермомент упустил Комличенко! Батраков вывел Николая на рандеву с Гудиевым — Комличенко пробил низом рядом со штангой!

75' Много борьбы в центре поля в последние минуты. Сейчас на Батракове сфолили.

74' Слишком слабым вышел удар Воробьёва с линии штрафной, легко забрал мяч Гудиев.

73' Справилась оборона «Акрона» с несколькими навесами в штрафную от футболистов «Локомотива». Аутом тольяттинцев продолжится игра.

72' Жёлтую карточку получил Хетаг Хосонов за фол на Бакаеве. Это первое предупреждение в нашем матче.

70' Двойная замена в составе «Акрона»: Пестряков и Эшковал вышли вместо Кузьмина и Джаковаца.

69' Этот гол, кстати, стал для Монтеса первым в РПЛ.

68' ГОООЛ! 1:1! Сесар Монтес! Всё-таки забил мексиканец с углового после нескольких неудачных попыток. Батраков подал — Монтес выиграл верх и головой пробил точно в ворота.

67' Наконец-то угловой подаст «Локо» — первый за долгое время.

66' Несмотря на заметное игровое преимущество и 0,74 xG, «Локомотив» за полтора тайма всё ещё ни разу не пробил в створ ворот «Акрона». Гудиев сегодня практически без работы, как и Митрюшкин, впрочем.

65' И по-прежнему большие проблемы у гостей с тем, чтобы создать хоть что-нибудь опасное. Баринов в атаке сфолил против Джаковаца.

64' Всего полчаса отделяют «Локомотив» от первого поражения в РПЛ в этом сезоне и первого за 18 матчей — времени на спасение серии не так уж и много!

63' А вот и меняют Артёма Дзюбу. Болдырев появился на поле.

62' У «Локомотива» ещё одна замена. Ненахов вышел вместо Сильянова.

61' Матч остановлен. Кузьмин страдает на газоне и не может подняться.

60' Только сейчас новую атаку начнут гости. На Комличенко сфолили.

58' И ведь не выпускает «Акрон» соперника с его половины поля благодаря мощному прессингу. Уже несколько минут «Локомотив» не может выйти в атаку.

57' Тем временем хозяева исполнили угловой с левого фланга — Ньямси без труда сыграл головой и отбил мяч.

56' А Дзюба, похоже, в одном из эпизодов получил повреждение. Просит он замену у тренерского штаба.

55' Подача пошла в направлении Дзюбы, но защита «Локомотива» начеку.

54' Беншимол прибежал в редкую для «Акрона» контратаку и заработал на себе фол. Пруцев нарушал, штрафной будет.

52' Теперь Фассон навешивал слева — тоже никто не откликнулся. Много подач в штрафную исполняют гости, низом проникнуть туда пока не удаётся.

51' Дважды подряд подавал в штрафную Батраков, игроки «Акрона» оба раза уверенно вынесли мяч.

50' Продолжает без остановок давить «Локомотив». Фол на левом фланге заработал Фассон.

49' Монтес снова не сумел как следует пробить головой после корнера — намного выше ворот получилось.

48' Воробьёв вырывался один на один с вратарём после классной скидки Комличенко, но слишком долго принимал решение Дмитрий — и его накрыл Хосонов.

47' Ожидаемо гости сразу забирают себе мяч и пытаются организовать первую атаку. Воробьёв упал около линии чужой штрафной и с трудом поднимается на ноги — небольшой стык там был с Рочей.

46' Стартовал второй тайм. У «Локо» сразу две замены в перерыве: Бакаев и Комличенко вышли вместо Руденко и Карпукаса.

45+3' Перерыв! «Локомотив» с большим преимуществом провёл начало тайма, но затем сбавил обороты, а в конце тайма ещё и пропустил от Беншимола — «Акрон» пока ведёт 1:0, реализовав свой единственный момент за 45 минут. Отдыхаем!

45+2' Ни к чему не привёл этот стандарт — спокойно отбился «Акрон».

45+1' Фассон заработал корнер на левом фланге. Один из последних шансов для гостей в первой половине встречи.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

43' Весь тайм давил «Локо», а в итоге получил гол в раздевалку! Дальше будет ещё интереснее.

42' ГОООЛ! 1:0! Жилсон Беншимол! Первый же опасный момент «Акрона» завершился забитым голом. После далёкого вброса аута от Бокоева очень плохо выбивал мяч головой Фассон — получилось прямо на ногу Беншимолу, который и отправил мяч в сетку.

41' Карпукас едва на жёлтую не нарвался — вполне мог показать её Фролов за срыв атаки и фол на Беншимоле.

40' Пробил в итоге Воробьёв и попал в стенку, а точнее в лицо Дзюбе. Угловой будет.

39' А вот хорошая точка для прямого удара от Батракова — это Хосонов сфолил на Воробьёве прямо на входе в штрафную.

38' Совсем без моментов проходит игра в последние минут 15, что явно на руку «Акрону».

37' Не получилась подача в штрафную у Кузьмина. От ворот исполнит Митрюшкин.

36' Руденко сфолил на правом фланге обороны против Фернандеса. Редкий шанс для «Акрона» — штрафной.

35' Очередная пауза в игре. Неделчару и Воробьёв долго и горячо выясняют отношения.

33' Опасный прострел вдоль ворот исполнял Воробьёв — никого не оказалось в центре, чтобы замкнуть.

32' Довольно долго заперт был «Локо» у своих ворот, но в конце концов забрал мяч. «Акрон» всё ещё без какой-либо остроты атакует.

31' Роча снова пытался навесить справа, но опять вышло безадресно. Защита «Локомотива» легко справилась.

30' Вернулся на поле Стефан, игра возобновилась — мяч у «Акрона».

28' Небольшая остановка в игре — Лончар получил по лицу в столкновении с Руденко. Врачи появились на поле.

27' Уже на 0,6 гола по xG наиграл «Локо». «Акрон», для сравнения, всего на 0,02.

25' Надолго «Акрон» не задерживается на половине поля гостей. «Локомотив» либо отбирает мяч, либо выжимает соперника назад.

24' Роча активничает на правом фланге атаки у хозяев. Подачу в штрафную отбили защитники, но боливиец продолжил бороться за мяч и заработал аут.

23' Не получилась быстрая контратака у «Акрона» — Беншимола быстро накрыли сразу три футболиста «Локомотива» и заставили ошибиться.

22' Очередная осада от гостей. Довольно глубоко «Акрон» вжимается в штрафную при обороне, но пока держится.

20' Впервые в матче поддавил «Акрон» соперника на его половине. Немного успокоилась игра после мощного натиска «Локомотива» на старте встречи.

19' Не получился у Монтеса удар головой после навеса Батракова от углового флажка. Ещё и повреждение в этом эпизоде получил мексиканец.

18' И снова отошли назад тольяттинцы после неудачного корнера. Теперь угловой заработали уже москвичи.

17' Первый удар нанесли хозяева — Хосонов после углового пробил сильно выше цели.

16' Пока что отодвинули игроки «Акрона» игру от своих ворот, владеют мячом на чужой половине и даже зарабатывают первый угловой.

15' Ещё одно «вне игры» у гостей — теперь там оказался Воробьёв.

14' Отличный проникающий пас низом в штрафную отдавал с левого края Баринов — совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча Воробьёв.

13' Всё-таки потеряли мяч футболисты «Локомотива». Может немного выдохнуть «Акрон» — будет удар от ворот.

12' Продолжают гости раскатывать мяч у чужой штрафной площади, периодически доставляя его до своих нападающих. 75% владения у «Локо» к 12-й минуте.

11' Огромное игровое преимущество у «Локомотива» на первых минутах матча. Вполне уже могли открывать счёт москвичи.

10' Руденко не переиграл Гудиева с нескольких метров после шикарного заброса из глубины от Монтеса! Правда, боковой всё равно зафиксировал офсайд у нападающего гостей.

08' Наконец-то сумел «Акрон» хотя бы на время завладеть мячом. Перепас на своей половине поля пока идёт.

07' Долго скакал мяч по штрафной «Акрона», закончилось всё ударом Руденко из пределов штрафной — на пути встала грудь Бокоева. Ненадолго присел на газон игрок хозяев.

06' Продолжает «Локомотив» уверенно мяч контролировать. «Акрон» пока только отбивается.

05' Первый офсайд в матче — в него забрался Руденко.

04' Угловой на правом фланге заработал «Локо». Плотно прижимают гости соперника к воротам на первых минутах.

02' Отличный момент у «Локомотива» на первой же минуте! С левого фланга подал в штрафную Фассон, откуда головой пробил мимо створа Батраков.

01' Матч начался!

До матча

12:58 Игроки готовятся к выходу на поле — до стартового свистка всего несколько минут!

12:54 В Саранске пасмурно и по-осеннему прохладно — всего +9. Дождь пока не ожидается, так что играть в футбол будет относительно комфортно.

12:47 Главный арбитр матча — 32-летний Антон Фролов из Москвы.

12:41 Сегодняшний матч пройдёт на «Мордовия Арене» в Саранске. Стадион вмещает 44 442 зрителя.

Стартовые составы команд

«Акрон»: Гудиев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Роча, Кузьмин, Хосонов, Лончар, Джаковац, Дзюба, Беншимол.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Ньямси, Монтес, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Руденко.

«Акрон»

В отличие от прошлого сезона, в котором «Акрон» был крепким середняком Премьер-лиги и финишировал девятым, в этом у команды далеко не всё гладко. После 12 туров тольяттинцы идут 12-ми: отрыв от зоны прямого вылета пока безопасный — 5 очков, но вот зона стыков совсем рядом — «Акрон» опережает махачкалинское «Динамо» пока лишь за счёт дополнительных показателей. Из Кубка России, кстати, тоже уже вылетели, заняв последнее место в группе в том числе с «Локомотивом».

Лидер «Акрона» во всех смыслах — по-прежнему Артём Дзюба: он лучший в команде в этом сезоне РПЛ и по голам (4), и по ассистам (2). Встреча Дзюбы с бывшей командой — пожалуй, одна из главных интриг матча: за карьеру форвард 36 раз играл против «Локо» — чаще, чем против любого другого клуба — забив 6 мячей и отдав 7 голевых передач. К слову, травмированных или дисквалифицированных у «Акрона» нет — все в строю и готовы сыграть с «Локомотивом».

«Локомотив»

«Локо» прямо сейчас находится в своей лучшей форме за очень долгие годы. Команда Михаила Галактионова уже 15 матчей не проигрывает в чемпионате и Кубке России, не потерпела ни одного поражения в лиге за 12 туров нового сезона (7 побед и 5 ничьих), а с учётом прошлого сезона беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает уже 18 матчей — это повторение клубного рекорда, установленного аж в 2006-м! Последний раз «Локомотив» проиграл в чемпионате «Рубину» в середине апреля (0:1).

В атаке зажигают Батраков и Воробьёв, наколотившие уже 17 голов в РПЛ — больше половины всех мячей команды (29). Но даже при всех этих цифрах как минимум на утро воскресенья «Локо» даже не лидирует в чемпионате: на первом месте — ЦСКА, набравший на очко больше, но и сыгравший на матч больше, а совсем рядом ещё и «Краснодар», идущий вровень по набранным и по потерянным. К встрече с «Акроном» москвичи подходят в оптимальном составе, без травм и дисквалификаций.

Личные встречи

«Локомотив» выиграл у «Акрона» 4 из 5 встреч, причём ещё ни разу не уступал в основное время. Впервые команды сыграли между собой в марте 2023-го в Кубке России — тогда тольяттинцы прошли дальше по пенальти (по итогам 90 минут была ничья 1:1), а вот следующие 4 матча остались за «Локо»: в РПЛ-24/25 — 4:1 и 3:2, в Кубке России-25/26 — 2:0 и 3:1.

