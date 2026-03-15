В воскресенье, 15 марта, «Пари НН» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:25 Сегодня в Нижнем Новгороде переменная облачность, во время матча температура будет около +7℃.

16:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:15 Главным арбитром встречи назначен Игорь Капленков.

16:10 Сегодняшний матч пройдет в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене», которая вмещает 44 899 зрителей.

16:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Крылья Советов». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Пари НН»: Медведев Никита, Шнапцев Максим, Каккоев Никита, Кирш Илья, Карич Свен, Вешнер Тичич Лука, Сарфо Алекс, Бальбоа Адриан, Смелов Егор, Олусегун Олакунле, Сефас Реналдо.

«Крылья Советов»: Песьяков Сергей, Рекена Гонсало, Ороз Алоис, Божин Сергей, Фернандес Даниэль, Столбов Кирилл, Бабкин Сергей, Костанца Фернандо, Галдамес Томас, Чарльз Джеффри, Шуманский Артём.

«Пари НН»

«Пари НН» один из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона в нынешнем сезоне. В последнее время команде удалось немного поправить дела, но она по-прежнему находится в «красной зоне», занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Основной проблемой команды является низкая результативность — всего 16 забитых мячей в чемпионате.

Перед уходом на перерыв нижегородский клуб набрал шесть очков в двух матчах, обыграв поочередно тольяттинский «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (1:0). После возобновления чемпионата «Пари НН» уступил московскому «Локомотиву» (1:2), а затем на своем поле разобрался с «Сочи» (2:1).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» нестабильны в нынешнем сезоне, поэтому и находятся в нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, на три очка опережая своего сегодняшнего соперника. Разница забитых и пропущенных голов у них сильно отрицательная (-15) — 22:37, что говорит о проблемах клуба во всех линиях.

Перед уходом чемпионата на перерыв у «Крыльев Советов» было два сухих поражения от «Краснодара» (0:5) и «Балтики» (0:2). В конце февраля, как российская Премьер-лига возобновилась, самарский клуб уступил московскому «Динамо» (0:4), а затем одержал победу над махачкалинским «Динамо» (2:0).

Личные встречи

Между собой собой соперники играют с попеременным успехом, но в последних трех официальных матчах между ними побеждали исключительно команды. играющие на своем поле. Предыдущая очная дуэль состоялась в июле прошлого года, там домашнюю викторию праздновали «Крылья Советов» (2:0).

