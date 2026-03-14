15 марта в 21-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Пари НН» и «Крылья Советов». Начало встречи — 16:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов с коэффициентом для ставки за 1.72.

«Пари НН»

Турнирное положение: сейчас «Пари НН» располагается на 15‑м месте с 17 очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: в 20‑м туре «Пари НН» обыграл своего прямого конкурента в борьбе за выживание — «Сочи» — со счётом 2:1. Нижегородцы выглядели лучше соперника и по делу победили, забив по голу в каждом из таймов. Сначала отличился прекрасным ударом головой уругвайский новичок Бальбоа, а потом издали точно пробил Тичич.

Ранее было поражение в гостях от «Локомотива» со счётом 1:2.

Не сыграют: травмирован — Эктов (з); дисквалифицирован — Фаринья (з).

Состояние команды: зимой «Пари НН» покинул лучший бомбардир Боселли, ушедший на повышение в «Краснодар». Вместо него подписали его соотечественника Бальбоа, который уже отличился. Также состав пополнила целая группа молодых футболистов, некоторые из которых уже дебютировали в команде Алексея Шпилевского.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: после 20 туров «Крылья Советов» занимают 12‑ю строчку в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: дома «Крылья Советов» уверенно разобрались с махачкалинским «Динамо». Главным героем встречи стал нигерийский нападающий Джеффри, оформивший дубль уже к 25‑й минуте. Он пришёл в самарский клуб зимой. После забитых мячей «Крылья Советов» уверенно контролировали ход игры и спокойно взяли три очка.

До этого была победа дома в Кубке России над «Оренбургом» (2:0) и разгромное поражение в гостях от «Динамо» (Москва) (0:4).

Не сыграют: травмирован — Раков (п).

Состояние команды: после поражения в 19‑м туре от московского «Динамо» (0:4) команда Магомеда Адиева на удивление быстро пришла в себя и одержала две победы. Особых изменений зимой в её составе не произошло. Команду пополнили четыре футболиста: защитник Рекена, полузащитник Столбов и форварды Шуманьский и Джеффри.

Статистика для ставок

В первом круге «Крылья Советов» выиграли дома (2:0)

В прошлом сезоне «Пари НН» разгромил соперника на своем поле (5:2), но уступил в гостях (1:3)

В позапрошлом сезоне «Пари НН» был сильнее дома (2:0), а в гостях была ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 2,32, а на «Крылья Советов» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: обе команды проповедуют атакующий стиль игры и имеют огромные проблемы в обороне, да и вратари не всегда спасают, поэтому можно рассчитывать на забитые мячи.

1.72 Тотал больше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Пари НН» — «Крылья Советов» позволит вывести на карту выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,72.

Прогноз: «Пари НН» при Шпилевском играет очень высоко, постоянно оголяет зоны сзади, и соперник часто получает возможность убежать в контратаку, поэтому можно взять более рискованный вариант.

2.70 Обе забьют плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Пари НН» — «Крылья Советов» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,70.