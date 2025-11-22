В субботу, 22 ноября, казанский «Рубин» примет грозненский «Ахмат» в рамках 16-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

24' Вроде бы и зрелищный футбол в первой половине тайма посмотрели, но при этом вовсе без моментов. Были только подходы.

22' Даку пробил издали в дальний угол, но не попал в створ. Намного выше ворот пробил.

20' Убегал «Ахмат» в контратаку. Садулаева вывели почти «на свидание» с вратарем, но Рожков в последний момент в подкате заблокировал удар.

18' Вновь «Ахмат» шел в атаку, но передача вразрез не прошла и защитник ее прервал.

16' Йокич пробивал головой после навеса, но не сильно и не точно — мяч полетел выше перекладины.

14' Теперь уже вылазка «Ахмата» в атаку ничем не завершилась. Команда из Грозного потеряла мяч перед штрафной соперника.

Статистика матча 2 Удары мимо 0 49% Владение мячом 51% 2 Угловые удары 0 5 Фолы 1

12' Вновь угловой у ворот «Ахмата». Защитники без проблем отбились.

10' «Рубин» больше атакует в первые минуты и мяч находится преимущественно на половине поля «Ахмата», но пока что без опасности.

08' Подача со штрафного от «Ахмата» — прямо в руки Ставеру.

06' Первый угловой для «Рубина» завершился ударом из-за пределов штрафной, но его заблокировали.

04' «Рубин» смог дойти до штрафной «Ахмата» и сразу два футболиста казанцев упали, но арбитр развел руками и сказал продолжать играть.

02' Команды на старте встречи обменялись выпадами, но дело до ударов не дошло. Живое начало.

01' Стартовый свисток прозвучал! Матч стартовал!

До матча

19:28 Все готово к началу матча. Команды выходят на поле.

19:20 Главным арбитром встречи будет представитель Сочи Павел Кукуян.

19:10 Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», который вмещает 45 093 зрителя.

19:00 Начинаем онлайн со стартовых составов:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Йочич, Кузяев, Даку, Шабанхаджай.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Гандри, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Гадио, Мелкадзе.

«Рубин»

Казанский коллектив звезд с неба в этом сезоне не хватает, но является крепким середняком лиги. «Рубиновые» сейчас имеют в своем активе 20 очков и идут на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда из Казани навязывают борьбу абсолютно всем и с ней никому не бывает просто, но часто коллектив теряет очки с командами из нижней части таблицы. В первом круге казанцы 15 раз поразить ворота соперника и 19 раз пропустили в свои ворота.

В прошлом туре «Рубин» не смог выиграть в Нижнем Новгороде у местного «Пари НН» (0:0). До этого же подопечные Рашида Рахимова с таким же результатом сыграли в родных стенах с московским «Динамо». Перед этим команда из столицы Татарстана на выезде проиграла «Краснодару» (0:1) и дома «Балтике» (0:3). И лишь 4 октября была последняя победа команды над «Крыльями Советов» (2:0).

«Ахмат»

Ахматовцы пока что недалеко ушли от зоны стыковых матчей. В настоящий момент в активе команды из Грозного 16 зачетных баллов и одиннадцатая строчка в турнирной таблице российского чемпионата. После 15 матчей текущего сезона грозненцы имеют разницу забитых и пропущенных мячей — 19:23. В любом случае, это не лучший сезон для «зелено-белых», но впереди еще вторая его часть и сначала нужно отдалить от опасной зоны.

«Ахмат» не может победить на протяжении пять матчей РПЛ. За это время подопечные Станислава Черчесова проиграли «Спартаку» (1:2), «Балтике» (0:2), «Сочи» (2:4) и «Краснодару» (0:2), а также сыграли вничью с «Динамо». Последняя же победа датирована еще 27 сентября, когда команда в родных стенах разгромила «Акрон». Можно констатировать, что «Ахмат» попал в небольшой кризис, из которого следует выбираться как можно скорее.

Личные встречи

Команды в этом сезоне между собой сыграли уже трижды. В чемпионате выиграл «Рубин» на выезде со счетом 2:0, а вот в Кубке сначала «Ахмат» победил дома (2:0), а потом «Рубин» по пенальти взял реванш на своем поле (3:3, по пенальти 4:3). За последние же 10 матчей было 6 побед «Рубина», две победы «Ахмата» и две ничьи.

