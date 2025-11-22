22 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Ахмат». Начало встречи — 19:30 мск.

«Рубин»

Турнирное положение: после первого круга «Рубин» идет седьмым в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: в 15-м туре казанский «Рубин» сыграл нулевую ничью с «Пари НН» (0:0). Команда Рашида Рахимова выглядела лучше, имела больше моментов и вполне имела шансы увезти три очка из Нижнего.

Ранее была ничья дома с московским «Динамо» (0:0) и поражение в гостях от «Рубина» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Дрезгич (з), Иву (п), Швец (п).

Состояние команды: четыре последних матча в РПЛ «Рубин» не забивает, что выглядит неожиданно, учитывая наличие в составе бомбардира Даку и целой группы неплохих атакующих футболистов. Казанцам требовалась пауза, чтобы осмотреться и перевести дух, выдав мощную концовку первой части сезона. Они ее получили.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» занимает в таблице РПЛ 11-е место с 16 очками после 15 игр.

Последние матчи: в прошлой игре «Ахмат» уступил на своем поле «Спартаку» со счетом 1:2. Это поражение было абсолютно по делу, грозненцы выглядели слабее и ничего не смогли противопоставить сопернику, который первым забил два мяча. Только в середине второго тайма после гола Мелкадзе «Ахмат» немного проснулся, но было уже поздно.

До этого было поражение в гостях от «Балтики» (0:2) и на своем поле от «Сочи» (2:4).

Не сыграют: травмированы — Эль-Махрауи (н).

Состояние команды: в пяти последних матчах в РПЛ подопечные Станислава Черчесова взяли всего одно очко и здорово опустились в турнирной таблице. При этом игра команды поблекла, а сзади неожиданно появились проблемы и глупые привозы. Двухнедельный перерыв точно должен пойти на пользу команде.

Статистика для ставок

В первом круге «Рубин» в гостях выиграл (2:0)

В Кубке России «Ахмат» победил дома (2:0), но уступил в гостях (3:3, пен 3:5)

В прошлом сезоне «Рубин» праздновал успех на своем поле (2:0), но проиграл на выезде (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 2,60, а на «Ахмат» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: «Рубин» давно не забивал в чемпионате и постарается в этой игре действовать «первым номером» и прервать серию неудач. «Ахмат» обладает более сильной атакующей линией, чем оборонительной и поэтому тоже не будет отсиживаться в обороне.

1.88 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Рубин» — «Ахмат» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Основная ставка: обе забьют за 1,88.

Прогноз: команды вполне одинаковы сейчас по силе, а Рахимов и Черчесов отлично знают друга и поддерживают приятельские отношения, можно попробовать заиграть более рисковый вариант.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Рубин» — «Ахмат» принесёт прибыль 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: ничья за 3.30.