Сможет ли «Ахмат» одержать первую победу за два месяца

Сегодня, 30 ноября грозненский «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо» в рамках 17-го тура РПЛ. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

36' Активно прессингуют хозяева, но «Динамо» не собирается просто так отдавать мяч

33' Безуспешная подача от грозненцев — мяч у Лунева

33' Плотно пробил издалека Исмаэль Силва — Лунев выручает и переводит мяч на угловой.

32' По-прежнему хозяева пытаются организовать атаку, но тщетно

29' Контролирует мяч «Ахмат»

26' ГОЛ! 0:1! Муми Нгамале открывает счет в матче после подачи углового со «второго этажа», голевая передача на счету Маричаля, сделавшего скидку головой!

Статистика матча 3 Удары в створ 3 3 Удары мимо 4 48% Владение мячом 52% 2 Угловые удары 4 2 Фолы 6

26' Пробил издалека Тюкавин, мяч задел защитника «Ахмата» — будет угловой

24' Ответ от «Ахмата»! Сначала Осипенко, а затем Лунев выручают свою команду от неминуемого гола за один эпизод!

24' Без проблем «Ахмат» справляется с подачей и выносит мяч

23' Момент! «Динамо» могло открывать счет, Бабаев обвел защитника, но Ульянов отражает удар и переводит мяч на угловой

23' Не самый высокий темп у матча, «Динамо» все еще контролирует мяч

20' Подбор за «бело-голубыми», мяч по-прежнему у гостей

19' Пробил Бителло, но мяч заблокирован — угловой в пользу «Динамо»

18' Легко справляется с подачей во вратарскую Лунев

18' Подача в штрафную завершается заработанным угловым в пользу «Ахмата»

17' Фернандес получает желтую карточку у гостей за фол на Садулаеве

16' Контролирует мяч «Динамо», но тут же «Ахмат» перехватывает мяч и зарабатывают фол на правом краю.

13' А теперь «Динамо» могло открывать счет! Рубенс здорово пробил по мячу, но мяч прошел рядом со штангой!

12' Момент! Касинтура навесил на дальнюю штангу, но из-за рикошета Самородов не смог головой замкнуть подачу в пустой угол

10' Ибишев заработал желтую карточку за фол в атаке, схватив за футболку игрока гостей

09' Контролируют мяч хозяева

06' «Ахмат» постарался организовать контратаку, но безуспешно

05' Нгамале заработал угловой для «Динамо»

04' Подача в штрафную «Динамо» — никто из грозненцев не успел за мячом.

03' Переходит мяч от одной команды к другой, но пока никак никто не может взять мяч под свой контроль

01' Матч начался, «Динамо» развело мяч с центра поля!

До матча

16:35 Команды почтили минутой молчания ушедшего из жизни бывшего форварда сборной СССР Никиты Павловича Симоняна.

16:25 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга

16:15 Матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», который вмещает в себя 30 597 зрителей.

16:05 Всех приветствуем на нашей текстовой трансляции матча между грозненским «Ахматом» и московским «Динамо». По традиции начнем со стартовых составов обеих команд.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Фомин, Нгамале, Бабаев, Тюкавин.

«Ахмат»

«Ахмат» в данный момент занимает 12-е место в РПЛ, набрав за 16 туров 16 очков при 4 победах и ничьих, а также 8 поражениях с отрицательной разницей мячей 19:10.

В последнем матче РПЛ грозненцы потерпели поражение в гостевой встрече от «Рубина» (0:1).

Грозненцы по ходу сезона сменили тренера — вместо провалившего старт сезона Александра Сторожука команду возглавил Станислав Черчесов, при котором ситуация у клуба улучшилась, но с конца сентября «Ахмат» ни разу не одержал победу.

«Динамо»

«Динамо» после 16-ти туров РПЛ занимает 9-е место в турнирной таблице, по пять раз выиграв и сыграв вничью, а также потерпели шесть поражений. Разница мячей положительная — 25:23.

В прошлом туре «бело-голубые» дома обыграли махачкалинских одноклубников со счетом 3:0.

После ноябрьской паузы на игры сборных команда лишилась главного тренера — Валерий Карпин подал в отставку со своей должности. Ролан Гусев вновь подхватил команду и пока удается с переменным успехом — вслед за победой над «Динамо» Мх последовало минимальное поражение от «Зенита» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 0:1.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 40 игр. В 15 матчах выиграли «бело-голубые», 12 раз успех праздновали грозненцы, остальные 13 встреч закончились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97.