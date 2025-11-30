Сегодня, 30 ноября грозненский «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо» в рамках 17-го тура РПЛ. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
36' Активно прессингуют хозяева, но «Динамо» не собирается просто так отдавать мяч
33' Безуспешная подача от грозненцев — мяч у Лунева
33' Плотно пробил издалека Исмаэль Силва — Лунев выручает и переводит мяч на угловой.
32' По-прежнему хозяева пытаются организовать атаку, но тщетно
29' Контролирует мяч «Ахмат»
26' ГОЛ! 0:1! Муми Нгамале открывает счет в матче после подачи углового со «второго этажа», голевая передача на счету Маричаля, сделавшего скидку головой!
26' Пробил издалека Тюкавин, мяч задел защитника «Ахмата» — будет угловой
24' Ответ от «Ахмата»! Сначала Осипенко, а затем Лунев выручают свою команду от неминуемого гола за один эпизод!
24' Без проблем «Ахмат» справляется с подачей и выносит мяч
23' Момент! «Динамо» могло открывать счет, Бабаев обвел защитника, но Ульянов отражает удар и переводит мяч на угловой
23' Не самый высокий темп у матча, «Динамо» все еще контролирует мяч
20' Подбор за «бело-голубыми», мяч по-прежнему у гостей
19' Пробил Бителло, но мяч заблокирован — угловой в пользу «Динамо»
18' Легко справляется с подачей во вратарскую Лунев
18' Подача в штрафную завершается заработанным угловым в пользу «Ахмата»
17' Фернандес получает желтую карточку у гостей за фол на Садулаеве
16' Контролирует мяч «Динамо», но тут же «Ахмат» перехватывает мяч и зарабатывают фол на правом краю.
13' А теперь «Динамо» могло открывать счет! Рубенс здорово пробил по мячу, но мяч прошел рядом со штангой!
12' Момент! Касинтура навесил на дальнюю штангу, но из-за рикошета Самородов не смог головой замкнуть подачу в пустой угол
10' Ибишев заработал желтую карточку за фол в атаке, схватив за футболку игрока гостей
09' Контролируют мяч хозяева
06' «Ахмат» постарался организовать контратаку, но безуспешно
05' Нгамале заработал угловой для «Динамо»
04' Подача в штрафную «Динамо» — никто из грозненцев не успел за мячом.
03' Переходит мяч от одной команды к другой, но пока никак никто не может взять мяч под свой контроль
01' Матч начался, «Динамо» развело мяч с центра поля!
До матча
16:35 Команды почтили минутой молчания ушедшего из жизни бывшего форварда сборной СССР Никиты Павловича Симоняна.
16:25 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга
16:15 Матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», который вмещает в себя 30 597 зрителей.
16:05 Всех приветствуем на нашей текстовой трансляции матча между грозненским «Ахматом» и московским «Динамо». По традиции начнем со стартовых составов обеих команд.
«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.
«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Фомин, Нгамале, Бабаев, Тюкавин.
«Ахмат»
«Ахмат» в данный момент занимает 12-е место в РПЛ, набрав за 16 туров 16 очков при 4 победах и ничьих, а также 8 поражениях с отрицательной разницей мячей 19:10.
В последнем матче РПЛ грозненцы потерпели поражение в гостевой встрече от «Рубина» (0:1).
Грозненцы по ходу сезона сменили тренера — вместо провалившего старт сезона Александра Сторожука команду возглавил Станислав Черчесов, при котором ситуация у клуба улучшилась, но с конца сентября «Ахмат» ни разу не одержал победу.
«Динамо»
«Динамо» после 16-ти туров РПЛ занимает 9-е место в турнирной таблице, по пять раз выиграв и сыграв вничью, а также потерпели шесть поражений. Разница мячей положительная — 25:23.
В прошлом туре «бело-голубые» дома обыграли махачкалинских одноклубников со счетом 3:0.
После ноябрьской паузы на игры сборных команда лишилась главного тренера — Валерий Карпин подал в отставку со своей должности. Ролан Гусев вновь подхватил команду и пока удается с переменным успехом — вслед за победой над «Динамо» Мх последовало минимальное поражение от «Зенита» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 0:1.
Личные встречи
За всю историю команды сыграли 40 игр. В 15 матчах выиграли «бело-голубые», 12 раз успех праздновали грозненцы, остальные 13 встреч закончились вничью.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97.