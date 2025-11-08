В субботу, 8 ноября, «Сочи» примет «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход матча
27' Продолжают гости контролировать мяч
24' Моментище! Выиграли гости подбор после штрафного, и дважды пытались открыть счет, но Дегтев выручает! Затем была штанга, но был офсайд.
23' Аттият-Аллах получает «горчичник» за фол против Щетинина рядом с правым краем штрафной площади!
21' Издалека пробил Миронов, но вновь выручает Дегтев!
20' Головой бьет Мохеби головой после подачи с левого фланга — Дегтев на месте
19' Вновь подавал «Ростов» с угла поля, и снова безуспешно
18' Желтую карточку получил Андрей Лангович за опасную игру против соперника
16' Угловой в пользу «Ростова», но угроза миновала хозяев
15' Момент! Прекрасная передача от Щетинина на Голенкова, но он не смог переиграть Дегтева!
15' По-прежнему «Ростов» владеет мячом и пытается развивать свои позиционные атаки
12' Безуспешный стандарт со стороны гостей
11' «Ростов» заработал угловой
09' Мохиби пробил по воротам хозяев, но удар заблокирован!
08' Активно прессингуют хозяева ростовчан в центре поля и мяч теперь у подопечных Осинькина.
05' Контролируют мяч футболисты «Ростова»
02' Дальний удар от Голенкова — мяч пролетел над перекладиной
01' «Ростов» развел мяч с центра поля, игра началась!
До матча
19:00 Капитаны команд обменялись рукопожатиями друг с другом и с главным арбитром. Практически все готово к началу встречи!
18:55 Главный арбитр матча — Ранэль Зияков из Набережных Челнов.
18:45 Матч пройдет на стадионе «Фишт», который вмещает в себя 47 659 зрителей.
18:35 Приветствуем всех на нашей трансляции, начинаем со стартовых составов обеих команд.
«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Сааведра, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Голенков.
«Сочи»
«Сочи» на данный момент занимает 15-е место в РПЛ, набрав 8 очков за 14 встречи при отрицательной разнице
В минувшем туре подопечные Игоря Осинькина уступили в гостях «Оренбургу» (1:3), хотя до того обыграли в Грозном «Ахмат» со счетом 4:2.
После смены тренера и вылета из Кубка России команда потихоньку оживает и начинает подавать признаки жизни, необходимые для борьбы за выживание.
«Ростов»
«Ростов» на данный момент занимает 11-е место в РПЛ, набрав 15 очков за 14 встречи при отрицательной разнице 11:15.
В минувшем туре подопечные Джонатана Альбы уступили на своем поле «Акрону» (0:1), продлив количество игр без побед в РПЛ до трех.
В последний раз дончане выигрывали в чемпионате страны еще месяц назад, оказавшись сильнее «Оренбурга» (1:0) в гостях.
Личные встречи
Команды сыграли между собой 11 раз, в семи случаях выигрывали футболисты «Сочи», в трех матчах была зафиксирована ничья и только один раз «Ростов» смог выиграть команду из Краснодарского края.
