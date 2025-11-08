Смогут ли ростовчане прервать трехматчевую серию без побед?

В субботу, 8 ноября, «Сочи» примет «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Продолжают гости контролировать мяч

24' Моментище! Выиграли гости подбор после штрафного, и дважды пытались открыть счет, но Дегтев выручает! Затем была штанга, но был офсайд.

23' Аттият-Аллах получает «горчичник» за фол против Щетинина рядом с правым краем штрафной площади!

21' Издалека пробил Миронов, но вновь выручает Дегтев!

20' Головой бьет Мохеби головой после подачи с левого фланга — Дегтев на месте

19' Вновь подавал «Ростов» с угла поля, и снова безуспешно

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 42% Владение мячом 58% 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1

18' Желтую карточку получил Андрей Лангович за опасную игру против соперника

16' Угловой в пользу «Ростова», но угроза миновала хозяев

15' Момент! Прекрасная передача от Щетинина на Голенкова, но он не смог переиграть Дегтева!

15' По-прежнему «Ростов» владеет мячом и пытается развивать свои позиционные атаки

12' Безуспешный стандарт со стороны гостей

11' «Ростов» заработал угловой

09' Мохиби пробил по воротам хозяев, но удар заблокирован!

08' Активно прессингуют хозяева ростовчан в центре поля и мяч теперь у подопечных Осинькина.

05' Контролируют мяч футболисты «Ростова»

02' Дальний удар от Голенкова — мяч пролетел над перекладиной

01' «Ростов» развел мяч с центра поля, игра началась!

До матча

19:00 Капитаны команд обменялись рукопожатиями друг с другом и с главным арбитром. Практически все готово к началу встречи!

18:55 Главный арбитр матча — Ранэль Зияков из Набережных Челнов.

18:45 Матч пройдет на стадионе «Фишт», который вмещает в себя 47 659 зрителей.

18:35 Приветствуем всех на нашей трансляции, начинаем со стартовых составов обеих команд.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Сааведра, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Голенков.

«Сочи»

«Сочи» на данный момент занимает 15-е место в РПЛ, набрав 8 очков за 14 встречи при отрицательной разнице

В минувшем туре подопечные Игоря Осинькина уступили в гостях «Оренбургу» (1:3), хотя до того обыграли в Грозном «Ахмат» со счетом 4:2.

После смены тренера и вылета из Кубка России команда потихоньку оживает и начинает подавать признаки жизни, необходимые для борьбы за выживание.

«Ростов»

«Ростов» на данный момент занимает 11-е место в РПЛ, набрав 15 очков за 14 встречи при отрицательной разнице 11:15.

В минувшем туре подопечные Джонатана Альбы уступили на своем поле «Акрону» (0:1), продлив количество игр без побед в РПЛ до трех.

В последний раз дончане выигрывали в чемпионате страны еще месяц назад, оказавшись сильнее «Оренбурга» (1:0) в гостях.

Личные встречи

Команды сыграли между собой 11 раз, в семи случаях выигрывали футболисты «Сочи», в трех матчах была зафиксирована ничья и только один раз «Ростов» смог выиграть команду из Краснодарского края.

