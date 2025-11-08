8 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Ростов». Начало встречи — 19:00 мск.

«Сочи»

Турнирное положение: после 14 матчей «Сочи» идет на 15-м месте в таблице РПЛ с 8 очками.

Последние матчи: в прошлой игре «Сочи» уступил в гостях «Оренбургу» со счетом 1:3. Уже к 37-й минуте южане уступали с разницей в два мяча, причем, один из них в свои ворота забил Игнатов. До перерыва Камано удалось сократить отставание, но второй тайм остался за «Оренбургом».

Ранее была гостевая победа над «Ахматом» (4:2) и поражение в Кубке России от «Краснодара» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Мелешин (н).

Состояние команды: после назначения Игоря Осинькина «Сочи» провел в чемпионате России пять матчей и набрал в них 7 очков, до него с Морено — всего одно. Постепенно игра команды выправляется и становится более уверенной. Благо, что состав у «Сочи» довольно неплохой и много молодежи, с которой любит работать Осинькин.

«Ростов»

Турнирное положение: сейчас «Ростов» с 15 очками идет на 11-м месте в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 14-м туре «Ростов» на своем поле уступил «Акрону» со счетом 0:1.

Игра была абсолютно равной, но больше преуспели гости, которые смогли забить единственный гол на 79-й минуте в большинстве, воспользовавшись удалением бразильца Роналдо.

До этого была ничья дома с «Динамо» Мх (1:1) и победа в Кубке России на своем поле над «Пари НН» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Сулейманов (н), дисквалифицирован — Роналдо (п).

Состояние команды: если начало старта «Ростов» завалил, то потом выправил поражение и переместился в середину турнирной таблицы РПЛ. Тем не менее, игра под руководством Джонатана Альбы оставляет не самое приятное впечатление, «Ростов» с ним проповедует атлетичный и оборонительный стиль игры, очень мало пропуская в последнее время.

Статистика для ставок

В позапрошлом сезоне «Сочи» выиграл дома (4:0), а в гостях была ничья (2:2)

Годом ранее была также победа на своем поле «Сочи» (1:0) и мирный исход в гостях (2:2)

«Сочи» в 5 последних матчах 2 раза выиграл и 3 раза уступил, у «Ростова» такие показатели за тот же отрезок: 2+2=1-

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 3,60, а на «Ростов» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: при Осинькине «Сочи» здорово прибавил в атаке и контроле мяча, остались пока проблемы в обороне, но число ошибок постепенно уменьшается. Хозяевам надо обязательно цеплять хотя бы очко в этой встрече и им по силам, как минимум не проиграть не самому яркому сейчас «Ростову» без Роналдо и Сулейманова.

1.71 «Сочи» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч «Сочи» — «Ростов» принесёт прибыль 710₽, общая выплата — 1710₽

Основная ставка: «Сочи» не проиграет за 1,71.

Прогноз: также можно заиграть рисковый вариант с чистой победой хозяев, она им по силам.

3.60 Победа «Сочи» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Сочи» — «Ростов» принесёт прибыль 2600₽, общая выплата — 3600₽

Дополнительная ставка: «Сочи» выиграет за 3,60.