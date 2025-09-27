В субботу, 27 сентября, «Зенит» примет «Оренбург» в рамках 10-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

30' Барриос разрезающей передачей вывел на ударную позицию Мантуана в штрафной «Оренбурга», но промахнулся полузащитник «Зенита».

29' Неожиданно включились в прессинг игроки «Оренбурга», но Зотов сфолил на Мантуане.

27' Вендел в борьбе с Касимовым заработал угловой для «Зенита», Глушенков готовит подачу.

25' Удар Ценова из-за пределов штрафной «Зенита», мяч на угловой руками перевел вратарь Адамов.

22' Гооол! 1:0. Глушенков технично перекинул мяч через вратаря Овсянникова, после классной голей передачи от Кассьерры который обокрал в центре поля Ду Кейроса.

21' Не спешат разыгрывать мяч от своих ворот игроки «Оренбурга», сбивают темп игры как могут гости.

Статистика матча 58% Владение мячом 42%

19' Получилось у «Оренбурга» игру от своих ворот отвести.

18' Подача со штрафного Томпсона к воротам «Зенита», верх снимают защитники хозяев.

16' Удар Кассьерры из пределов штрафной «Оренбурга», ногами мяч отбил вратарь Овсянников.

13' Продолжают окутывать атаками питерцы ворота «Оренбурга». Пока надежно в обороне получается действовать у гостей.

10' Подача Мантуан в штрафную «Оренбурга» с правого фланга атаки «Зенита», мяч заметался во вратарской гостей, но удалось отбиться оренбуржцам.

09' Глушенков ворвался в штрафную «Оренбурга», защитник гостей Касимов в классном подкате прервал атаку «Зенита».

07' «Оренбург» ожидаемо в низком блоке на своей половине поля встречает хозяев.

05' Зенитовцы с мячом, конструируют позиционную атаку.

03' Получилось зацепиться за мяч у игроков «Оренбурга», тем самым стартовый пыл хозяев остужая.

01' Активно начал «Зенит», в одной атаке успели пробить Барриос, Энрике и Кассьерра. До ворот, прочем, ни один из ударов не долетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Зенита».

До матча

19:29 Команды на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Газпром Арене», вмещающей 68 134 зрителей.

19:10 Главным арбитром матча будет Инал Танашев из Нальчика.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Зенита» Телеграм ФК «Зенит»

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Стартовый состав «Оренбурга» Телеграм ФК «Оренбург»

«Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Бубанья, Савельев, Томпсон.

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга смогла набрать отличный ход и уже практически настигла лидеров. Сейчас у «сине-бело-голубых» 16 очков и пятая строчка в турнирной таблице с отставанием в три балла от лидирующего «Краснодара». За девять матчей сезона питерцы смогли 15 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустили в свои. В прошлых турах питерский коллектив смог добыть победы над «Краснодаром» (2:0), «Пари НН» (2:0) и «Динамо» Мх (4:0), но сыграл вничью с «Балтикой» (0:0). Также команда с берегов Невы выиграла у «Ахмата» (2:1), «Оренбурга» (5:3) и «Рубина» (3:0) в Кубке России. Только до этого «Зенит» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» с результатом 0:1.

Подопечные Сергея Семака провалили старт сезона и их уже все стали списывать со счетов, но удачная серия игр уже к десятому туру вернула «Зенит» в число лидеров и претендентов на чемпионство. Безусловно, «Зенит» до последнего будет бороться за золотые медали. После осечки в прошлом сезоне команда намерена реабилитироваться и сделать все, чтобы забрать чемпионский титул. В лазарете находятся Вячеслав Караваев и Богдан Москвичев.

«Оренбург»

Команда из одноименного города точно будет бороться за сохранение прописки в элите в текущем сезоне. Сейчас у оренбуржцев всего семь зачетных баллов и тринадцатая строчка в турнирной таблице. За девять игр коллектив из Оренбурга смог забить одиннадцать мячей, а пропустил целых шестнадцать. В прошлых турах оренбургский коллектив уступил «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (1:3). До этого же «бело-синие» сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Ахматом» (2:2), а также победили «Акрон» (2:1). Помимо этого, «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин» и проиграл «Зениту» (3:5) в Кубке страны.

Подопечные Владимира Слишковича выступают крайне нестабильно, поэтому и результаты в настоящий момент такие. В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ, поэтому в этом сезоне другой задачи, кроме как сохранение прописки в элите, и быть не может. Из потерь стоит выделить дисквалифицированного Ираклия Квеквескири.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках РПЛ. Обе встречи закончились победой «Зенита» со счетом 1:0. В нынешнем сезоне команды сыграли в рамках Кубка России, в Оренбурге «Зенит» победил 5:3.

За всю историю команды сыграли 13 матчей. В 11 победил «Зенит», в 1 «Оренбург», ещё одна игра закончилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10