27 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Оренбург». Начало игры — в 19:30 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга смогла набрать отличный ход и уже практически настигла лидеров.

Сейчас у «сине-бело-голубых» 16 очков и пятая строчка в турнирной таблице с отставанием в три балла от лидирующего «Краснодара».

За девять матчей сезона питерцы смогли 15 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах питерский коллектив смог добыть победы над «Краснодаром» (2:0), «Пари НН» (2:0) и «Динамо» Мх (4:0), но сыграл вничью с «Балтикой» (0:0).

Также команда с берегов Невы выиграла у «Ахмата» (2:1), «Оренбурга» (5:3) и «Рубина» (3:0) в Кубке России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Только до этого «Зенит» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» с результатом 0:1.

Не сыграют: в лазарете находятся Вячеслав Караваев и Богдан Москвичев.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака провалили старт сезона и их уже все стали списывать со счетов, но удачная серия игр уже к десятому туру вернула «Зенит» в число лидеров и претендентов на чемпионство.

Безусловно, «Зенит» до последнего будет бороться за золотые медали. После осечки в прошлом сезоне команда намерена реабилитироваться и сделать все, чтобы забрать чемпионский титул.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города точно будет бороться за сохранение прописки в элите в текущем сезоне.

Сейчас у оренбуржцев всего семь зачетных баллов и тринадцатая строчка в турнирной таблице.

За девять игр коллектив из Оренбурга смог забить одиннадцать мячей, а пропустил целых шестнадцать.

Последние матчи: в прошлых турах оренбургский коллектив уступил «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (1:3).

До этого же «бело-синие» сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Ахматом» (2:2), а также победили «Акрон» (2:1).

Помимо этого, «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин» и проиграл «Зениту» (3:5) в Кубке страны.

Не сыграют: дисквалифицирован только Ираклий Квеквескири.

Состояние команды: подопечные Владимира Слишковича выступают крайне нестабильно, поэтому и результаты в настоящий момент такие.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ, поэтому в этом сезоне другой задачи, кроме как сохранение прописки в элите, и быть не может.

Прогноз Виктора Булатова

Главный тренер кировского «Динамо» Виктор Булатов в специальном интервью для LiveSport.Ru предположил, как может сложиться матч 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург».

По большому счету «Зенит» не попрет. Понятно, состав есть. Но не более того. Пока будут набирать очки именно с такими командами. Думаю, что учтут прежние ошибки первых таймов, уже таких вольностей себе не позволят. Вот я не знаю, как они воспринимают ситуацию с Жерсоном. Понятно, прямого отношения к этой игре она не имеет. Но когда одни бразильцы трудно им что-то объяснить здесь и сейчас. Вот я вам так скажу, есть кто за счет решения могут принести три очка. Сегодня не вижу таких, кроме Луиса Энрике. А на одном футболисте игра не строится. И невозможно все время сомневаться в своем выборе, особенно по части центрального нападающего. Если Соболева он считает, пусть ставит его все игры. А то Кассьера, то Лусиану, он он уже сам запутался. Я прекрасно понимаю Семака, но при таком богатстве выбора грешить еще на что-то... И тут Герман Ткаченко сказал, что он один на скамейке, рядом нет тех, кто подскажет. Вот сейчас как раз час «икс» для них, тренеров, после Краснодара. Именно такая вот тренерская игра в моем понимании, когда с небес на землю. И тут разгром — 3:0. Виктор Булатов

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает на протяжении 9 матчей

«Оренбург» не может победить на протяжении 6 матчей

В последнем очном матче «Зенит» победил «Оренбург» со счетом 5:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.60, а победа «Оренбурга» — в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: «Зенит» хоть и намного сильнее соперника, но вполне может крупно не выиграть.

2.60 победа Оренбурга с форой+2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: победа «Оренбурга» с форой+2,5 за 2.60.

Прогноз: «Оренбург» будет играть от обороны, поэтому вряд ли стоит ждать большого количества голов.

2.10 тотал меньше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал меньше 3 за 2.10.