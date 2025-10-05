ЦСКА и «Спартак» подходят к московскому дерби в отличной форме: «армейцы» — лидеры чемпионата, «красно-белые» — в серии побед и всего в трёх очках от соперника. Это противостояние традиционно выходит за рамки таблицы — здесь решают не цифры, а нервы, характер и эмоции. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

05' ГООООООООООООООЛ! ЦСКА впереди! Круговой с правого фланга навесил в штрафную, и никто не помешал пробить Кириллу Глебову с пары метров! 1:0!

04' Денисов с правого фланга навесил в штрафную, Виктор не дал пробить Жедсону.

02' «Спартак» начинает с владения, но пока что не обостряют гости.

01' «Спартак» начал с центра поля, поехали!

До матча

16:30 Команды на поле, всё готово к главному дерби страны!

16:20 На «ВЭБ-Арене» аншлаг и +12 градусов, отличная атмосфера для футбола. Но в течение матча ожидается дождь, так что поле, скорее всего, будет не самое лёгкое.

16:15 До «Вечного дерби» 15 минут, самое время вспомнить, что в апреле (победив 2:1) ЦСКА прервал шестиматчевую серию без побед в матчах со «Спартаком». А дома армейцы в последний раз обыгрывали своего главного соперника аж в сентябре 2021-го.

16:10 Главный арбитр матча — Артём Чистяков, ему предстоит работать в, пожалуй, самом эмоциональном матче сезона. Помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юрий Карпов. За ВАР отвечает Виталий Мешков; ассистент ВАР — Ранэль Зияков.

16:00 ЦСКА и «Спартак» разминаются перед матчем, около получаса до старта!

15:35 Команды назвали стартовые составы на дерби!

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Гаич, Круговой, Алвес, Обляков, Кисляк, Глебов, Мусаев.

«Спартак»: Максименко, Джику, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш, Угальде.

ЦСКА

Фабио Челестини всего за несколько месяцев превратил ЦСКА в команду с чёткой структурой и дисциплиной. После минимальных неудач в конце августа «армейцы» вновь набрали ход. Победы над «Сочи» (3:1), «Балтикой» (1:0) и «Локомотивом» (1:0) укрепили позиции ЦСКА на вершине таблицы. Команда уверенно держит темп, а её игра сочетает надёжность в обороне и быструю вертикаль в атаке.

ЦСКА великолепно выступает дома — на «ВЭБ Арене» клуб не проигрывает уже 12 матчей подряд в РПЛ. При этом именно на этом стадионе два года назад «армейцы» уступили «Спартаку», что добавляет особого подтекста к предстоящему дерби.

Из кадровых новостей — травмирован лишь Рамиро Ди Лусиано, остальные готовы. После кубкового матча против «Локомотива» ожидаются возвращения в старт Кирилла Глебова и Ивана Облякова, а Матвей Кисляк привычно должен появиться с первых минут.

Главная сила команды — стабильность. ЦСКА лидирует по xG в лиге (15,5), активно прессингует и обладает лучшей реализацией в топ-6. А вратарь Игорь Акинфеев остаётся непробиваемым в решающие моменты: его процент отражённых ударов — лучший в чемпионате.

«Спартак»

После неровного старта Деян Станкович, кажется, нашёл хрупкий баланс. «Спартак» выиграл три матча подряд — дважды у «Пари НН» (в чемпионате и в Кубке) и у «Крыльев Советов» (2:1). Команда заметно прибавила в структуре атаки и обороны: в последних трёх турах РПЛ пропущен всего один мяч.

К игре с ЦСКА «красно-белые» подходят в отличных кондициях: травм нет, лидеры в строю. После ротации в кубке в старт вернутся Джику, Литвинов, Барко и Угальде. Особенно впечатляет форма Жедсона Фернандеша — он стабильно входит в число лучших по отборам и продвижению мяча в финальную треть.

В гостях «Спартак» играет уверенно: за последние 13 выездов поражений всего два — от «Динамо» и «Локомотива». В остальном — стабильные очки и крепкая оборона.

