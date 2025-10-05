5 октября в матче 11-го тура чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск.

ЦСКА

Турнирное положение: московский коллектив пока что очень удачно выступает в текущем сезоне российского чемпионата.

После трети сезона «армейцы» имеют в своем активе 21 очко и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.

Команды из Москвы смогла 19 раз поразить ворота соперника и восемь раз пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели «красно-синие» смогли в серии пенальти обыграть «Локомотив» и досрочно выйти в плей-офф турнира.

До этого же москвичи переиграли «Балтику» (1:0) и «Сочи» (3:1) в чемпионате страны.

Лишь до этого команда из столицы России проиграла «Ростову» (0:1) и сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

Не сыграют: в столичной команде все в строю.

Состояние команды: подопечные Фабио Челестини в настоящий момент являются одними из главных фаворитов текущего сезона РПЛ. ЦСКА показывает отличную игру, которая приносит результат. Нельзя назвать лидерство ЦСКА случайностью.

В прошлом сезоне ЦСКА стал третьим, а сейчас намерен улучшить этот результат и стать чемпионом, хотя сделать это будет крайне сложно, ведь соперников очень много.

«Спартак»

Турнирное положение: столичный коллектив не ахти стартовал в текущем сезоне, но последние победы вернули команду из Москвы в лидирующую группу.

Сейчас в активе «красно-белых» 18 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице.

За десять туров москвичи смогли 17 раз поразить ворота соперников и 14 раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели «народная команда» обыграла «Пари НН» (2:1) в Кубке страны.

До этого команда из Москвы смогла выиграть у «Пари НН» (3:0) и «Крыльев Советов» (2:1) в чемпионате России.

Перед этим же московский коллектив сыграл вничью с «Динамо» (2:2).

Не сыграют: в лазарете команды из столицы России находится Илья Самошников.

Состояние команды: в этой игре «Спартак» будет без Деяна Станковича на бровке, который продолжает отбывать месячную дисквалификацию. Стоит признать, что без серба «Спартак» отлично справляется и побеждает.

«Спартак» уже успел наверстать упущенное в первых турах и только на три очка отстает от лидера, поэтому вся борьба за чемпионский титул только начинается.

Прогноз Евгения Харлачева

Известный футболист и тренер Евгений Харлачев в специальном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы команд в главном матче 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»:

Ждем искрометного футбола, но может быть 0-0. Просто будут мазать с убойных позиций — слишком велико напряжение. И по-прежнему нет у ЦСКА забивного форварда, Мусаев не является лидером атаки. Обе команды получили заряд бодрости, выиграв на Кубок с большими эмоциями, поскольку «Спартак» забил гол в самой концовке, а ЦСКА по пенальти. О составах. Все же больше основных в кубковой встрече было задействовано у армейцев. Но для Кисляка это вообще не проблема, каждый день может играть. По поводу Алвеша скажу так — это очень неординарный парень, который тоже всегда рвется на поле, но чуть начал проседать в концовках. Оборона очень сильная, намного серьезное спартаковской. Но такое дерби всегда играется не по бумаге. У «Спартака» возвращается Умяров. В Нижнем на Кубок выдал отличный матч — все перехватил, сколько ударов принял на себя, пенальти заработал. Но, конечно, это было что-то с чем-то. Сейчас в «Уфе» молодежной работал. Говорю ребятам, хорошо, что у нас нет VAR. «Пари НН» забивает гол, но вместо 1:0 получает пенальти от «Спартака» в свои ворота. Кошмар! Вернемся к составам. Зобнин все же, а не Мартинс. Дмитриев уже, надеюсь, не обсуждается, как левофланговый. Никаких трех защитников центральных не будет, это был очередной совершенно непонятный мне эксперимент Станковича в Нижнем во втором тайме. Ему вообще надо сидеть повыше и помалкивать. Глебов у ЦСКА будет играть с первых минут, не сомневаюсь. Но там тоже много вариантов потом. Крайне тяжелая игра для прогноза — давайте 0:0, раз уж сказал. Евгений Харлачев

Статистика для ставок

«Спартак» проиграл только 1 из последних 11 матчей

ЦСКА проиграл только 1 матч в текущем сезоне

В последнем очном матче ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.05, а победа ЦСКА — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: команды сейчас показывают отличный футбол и являются равными, поэтому победитель может быть не определен.

3.05 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч ЦСКА — «Спартак» принесёт прибыль 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: ничья за 3.05.

Прогноз: команды практически всегда забивают в этом сезоне, поэтому можем ждать результативный футбол.

2.60 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч ЦСКА — «Спартак» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.60.