В воскресенье, 28 сентября, «Спартак» примет «Пари НН» в рамках 10-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:21 В Москве пасмурно, ожидается небольшой дождь. На термометре 7 градусов.

19:13 Матч пройдет на «Лукойл Арене» вмещающей 45 360 зрителей.

19:10 Главным арбитром матча будет Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Спартака» Телеграм ФК «Спартак»

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Маркиньос, Зобнин, Жедсон, Барко, Солари, Дмитриев, Угальде.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Майга, Смелов, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.

«Спартак»

Московский коллектив пока что нельзя отнести к лидерам, однако «красно-белые» приближаются к лидерам. В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 15 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из столицы России за девять туров как забила, так и пропустила по 14 мячей. В прошлых турах спартаковцы победили «Крылья Советов» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (2:2). До этого же «народная команда» переиграла «Сочи» (2:1) и «Рубин» (2:0). Команда из Москвы также уступила «Ростову» (1:2), но разбила «Пари НН» (4:0) в Кубке России.

Подопечные Деяна Станковича стартовали в текущем сезоне не ахти, однако в последнее время «Спартак» начал набирать и уже только на четыре балла отстает от первого «Краснодара». В прошлом сезоне «Спартак» не смог попасть в тройку сильнейших, поэтому в этом будет делать все, чтобы залезть в топ-3, иначе же в клубе вновь будут различные перемены, как на тренерском мостике, так и в составе. Травмирован в столичном коллективе Даниил Зорин, а дисквалифицирован Наиль Умяров.

«Пари НН»

Нижегородский коллектив отчаянно борется за выживание в текущей кампании российского чемпионата. Команда из Нижнего Новгорода смогла набрать всего шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Нижегородцы за девять туров забили всего восемь мячей, а пропустили целых 17. В прошлых турах «синие» проиграли «Ахмату» (1:2) и «Зениту» (0:2), но выиграли у «Оренбурга» (3:1). Также «Пари НН» потерпел поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) и «Спартака» (0:4) в Кубке России.

Подопечные Алексея Шпилевского, безусловно, будут сражаться за выживание и главной задачей «Пари НН» является сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас у «Пари НН» не все хорошо и команда показывает не очень хороший футбол, но сезон еще длинный, поэтому вся борьба только начинается. В лазарете Александр Эктов, Валерий Царукян и Эдгардо Фарина.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках РПЛ. Оба раза победил «Спартак»: в Нижнем Новгороде со счетом 2:0, а в Москве 3:0. В нынешнем сезоне команды успели сыграть в Кубке России, в матче на «Лукойл Арене» победил «Спартак» 4:0.

За всю историю команды сыграли 11 матчей. В 7 победил «Спартак», в 1 «Пари НН», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

