Будут ли у «Спартака» проблемы с «Пари НН»?

прогноз на матч российский Премьер-лиги, ставка за 2.15

28 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Пари НН». Начало игры — в 19:30 мск.

«Спартак»

Турнирное положение: московский коллектив пока что нельзя отнести к лидерам, однако «красно-белые» приближаются к лидерам.

В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 15 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Команда из столицы России за девять туров как забила, так и пропустила по 14 мячей.

Последние матчи: в прошлых турах спартаковцы победили «Крылья Советов» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (2:2).

До этого же «народная команда» переиграла «Сочи» (2:1) и «Рубин» (2:0).

Команда из Москвы также уступила «Ростову» (1:2), но разбила «Пари НН» (4:0) в Кубке России.

Не сыграют: травмирован в столичном коллективе Даниил Зорин, а дисквалифицирован Наиль Умяров.

Состояние команды: подопечные Деяна Станковича стартовали в текущем сезоне не ахти, однако в последнее время «Спартак» начал набирать и уже только на четыре балла отстает от первого «Краснодара».

В прошлом сезоне «Спартак» не смог попасть в тройку сильнейших, поэтому в этом будет делать все, чтобы залезть в топ-3, иначе же в клубе вновь будут различные перемены, как на тренерском мостике, так и в составе.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородский коллектив отчаянно борется за выживание в текущей кампании российского чемпионата.

Команда из Нижнего Новгорода смогла набрать всего шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Нижегородцы за девять туров забили всего восемь мячей, а пропустили целых 17.

Последние матчи: в прошлых турах «синие» проиграли «Ахмату» (1:2) и «Зениту» (0:2), но выиграли у «Оренбурга» (3:1).

Также «Пари НН» потерпел поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) и «Спартака» (0:4) в Кубке России.

Не сыграют: в лазарете Александр Эктов, Валерий Царукян и Эдгардо Фарина.

Состояние команды: подопечные Алексея Шпилевского, безусловно, будут сражаться за выживание и главной задачей «Пари НН» является сохранение прописки в элитном дивизионе.

Сейчас у «Пари НН» не все хорошо и команда показывает не очень хороший футбол, но сезон еще длинный, поэтому вся борьба только начинается.

Статистика для ставок

«Спартак» проиграл только 1 из последних 8 матчей

«Пари НН» проиграл 5 из последних 6 матчей

В последнем очном матче «Спартак» разгромил «Пари НН» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.90, а победа «Пари НН» — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: «Спартак» почти всегда пропускает, поэтому и в этой игре обе команды могут забить.

Ставка: обе забьют за 2.15.

Прогноз: «Спартак» играет дома и намного сильнее, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Спартака» с форой-2 за 2.20.