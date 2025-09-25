Забудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет

В понедельник вечером Ламин Ямаль выиграл свой второй подряд приз лучшему молодому игроку, а заодно занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Усману Дембеле.

Конечно, это ненормально: парню всего 18 лет. Кажется, мы становимся свидетелями рождения новой эры, когда один игрок способен доминировать в течение десятилетия.

Феноменальный талант Ямаля уже породил прогнозы о том, что вингер, которого сам Лионель Месси назвал своим наследником, может даже превзойти историческое достижение аргентинца, в коллекции которого сразу восемь «Золотых мячей».

В связи с этим GOAL задумался: кто же сможет бросить вызов Ямалю в ближайшие десять лет? Мы попробовали спрогнозировать следующих лауреатов, учитывая талант, будущие турниры и даже возможные трансферы.

2026: Килиан Мбаппе

Ямаль — главный претендент на «Золотой мяч»-2026. Однако сразу несколько топ-нападающих, включая Эрлинга Холанна, Гарри Кейна и Килиана Мбаппе, выдали мощный старт сезона, а их сборные будут претендовать на победу на чемпионате мира.

Да, у Ямаля тоже есть шанс, но мы подозреваем, что именно Мбаппе наконец-то возьмет заветный трофей, в том числе благодаря второй подряд «Золотой бутсе» в составе возрожденного «Реала» и званию лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира.

2027: Мохамед Салах

Несмотря на десятилетие на высочайшем уровне, Салах ни разу не поднимался даже на подиум «Золотого мяча» — четвертое место в этом году стало для него лучшим результатом.

Мы же прогнозируем (и очень надеемся), что один из самых недооцененных игроков современности наконец получит признание в 2027 году — в возрасте 35 лет. В последний сезон в «Ливерпуле» он приведет Египет к победе на Кубке Африки.

2028: Джуд Беллингем или Коул Палмер

После 2001 года, когда награду получил Майкл Оуэн, Англия пока не знала обладателей «Золотого мяча». Но если «футбол вернется домой» на Евро-2028, то кто-то из триумфаторов «Трех львов» наверняка получит самый престижный индивидуальный приз.

Кейн к тому времени уже сойдет с вершины, зато Беллингем и Палмер выйдут на свой пик. «Золотой мяч» достанется тому, кто выиграет конкуренцию за роль «десятки» в сборной.

Оба уже стали любимчиками голосующих: Беллингем финишировал выше Фабиана Руиса, несмотря на сезон с травмами, а Палмер занял восьмое место, хотя половину сезона 2024/25 его не было видно.

2029: Эрлинг Холанн

Если бы Холанн принес требл «Реалу» в 2023-м, а не «Манчестер Сити», «Золотой мяч» был бы у него. Именно поэтому мы уверены: норвежская «девятка» рано или поздно окажется на «Сантьяго Бернабеу».

Именно там он выиграет свой первый «Золотой мяч» — благодаря рекордному количеству голов в течение сезона и поддержке мадридской медиа-машины. Мбаппе при этом вернется на фланг, заменив уехавшего в Саудовскую Аравию Винисиуса.

2030: Ламин Ямаль

Чемпионат мира-2030 пройдет в Марокко, Португалии и Испании, и именно игроки этих стран будут главными фаворитами.

Хотелось бы, чтобы трофей достался защитнику вроде Ахрафа Хакими, но, зная голосующих, это почти исключено.

У полузащитников шансов больше. Достаточно вспомнить победы Луки Модрича и Родри. Но пройти мимо Ямаля невозможно: он засияет на домашнем мундиале и наконец-то возьмет первый «Золотой мяч».

2031: Ламин Ямаль

После первого трофея Ямаль возьмет и второй подряд, вдохновив «Барселону» на победу в Лиге чемпионов.

Педри, конечно, будет в гонке, но, как и Хави с Иньестой до него, скорее всего, уступит партнеру по команде, обладающему небесным талантом.

2032: Дезире Дуэ

К этому времени именно француз Дезире Дуэ станет главным конкурентом Ямаля в борьбе за звание лучшего игрока мира.

Мы даже видим финал Евро-2032 между Францией и Испанией, где Дуэ повторит магию, показанную им в Мюнхене, и выиграет не только трофей Анри Делоне, но и «Золотой мяч».

2033: Ламин Ямаль

Ямаль снова заявит о себе, приведя «Барселону» к очередной победе в Лиге чемпионов.

Таким образом он сравняется по числу «Золотых мячей» (три) с легендами — Марко ван Бастеном, Йоханом Кройфом и Мишелем Платини.

2034: Ламин Ямаль

К старту чемпионата мира-2034 в Саудовской Аравии Ямалу будет всего 26 лет. Невероятно.

Если не будет серьезных травм и выгорания, он устроит настоящий фейерверк и станет первым игроком, взявшим четыре «Золотых мяча». На тот момент впереди будут только Месси (8) и Криштиану Роналду (5).

2035: Виллиан Эстеван

Бразильца давно называют «новым Неймаром», но Эстеван сделает того, что так и не удалось Неймару — выиграет «Золотой мяч». Это произойдет уже после его перехода из «Челси» в «Реал».

Ямаль снова будет в числе фаворитов, но уступит из-за «усталости» голосующих. При этом новый расцвет Эль-Класико обеспечит выход на подиум еще одного бразильца — Эндрика.