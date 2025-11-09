Сохранит ли лидерство в РПЛ «Краснодар» после встречи с «Балтикой»?

В воскресенье, 9 ноября, калининградская «Балтика» примет «Краснодар» в рамках 15-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

29' После ошибки у собственных ворот полузащитника «Балтики» Пряхина, Эдуард Сперцян оказался на ударной позиции, но его удар с линии штрафной рядом со штангой пришелся.

27' Александр Черников сумел развернуться с мячом в штрафной «Балтики», в последний момент накрыл его защитник хозяев Кевин Андраде.

26' Замена в составе «Краснодара»: вместо Сергея Петрова вышел Джованни Гонсалес.

25' Повреждение у Сергея Петрова, на носилках уносят флангового защитника «Краснодара».

23' Брайан Хиль оказался на ударной позиции в штрафной «Краснодара» в ходе быстрой атаки «Балтики», но мяч в защитника гостей Тормену попав до ворот не долетел.

19' Сохраняется в игре высокий темп, команды ищут счастья в атаке.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 33% Владение мячом 67% 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 6 Фолы 0

16' Быстрая атака «Балтики», Титков ворвался в штрафную «Краснодара», но успели защитники гостей отобрать мяч у полузащитника хозяев.

14' Повреждение у Николая Титкова, медики «Балтики» приглашены на поле.

12' Подача Сперцяна со штрафного к воротам «Балтики», на выходе кулаками уверенно сыграл вратарь хозяев Бориско.

12' Много единоборств в игре, игроки не намерены уступать ни пяди земли.

09' Позиционная атака «Балтики», последовала подача в штрафную «Краснодара», но с Брайаном Хилем плотно сыграли защитники гостей, не позволив до мяча нападающему хозяев дотянуться.

08' Завязалась борьба за инициативу после обмена забитыми мячами.

05' Гоооол! 1:1. Вброс из-за боковой в штрафную площадь «Краснодара» сделал Бевеев, головой на дальнюю штангу скинул мяч Иван Беликов, замкнул комбинацию с близкого расстояния Брайан Хиль.

03' Гооол! 0:1. Фланговая подача в центр штрафной площади «Балтики» Перрена, где Эдуард Сперцян выиграв верховое единоборство у Сауся, головой мяч мимо вратаря хозяев Бориско направил.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Краснодара».

До матча

Андрей Талалаев и Мурад Мусаев Телеграм ФК «Балтика»

19:44 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:35 Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, вмещающей 35 212 зрителей.

19:25 Главным судьей матча будет Алексей Сухой из Люберец.

Стартовые составы команд

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Мурид, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Оласа, Пальцев, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Перрен, Черников, Са.

«Балтика»

Калининградский коллектив является главной сенсацией текущего сезона российского чемпионата. В настоящий момент балтийцы идут на четвертой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету целых 27 очков. За 14 матчей команда из Калининграда смогла забить 20 мячей, а пропустила всего лишь 6 (меньше всех в лиге). В прошлых турах «синие» выиграли у «Ахмата» (2:0) и сыграли вничью с «Пари НН» (0:0). До этого же калининградцы смогли победить «Рубин» (3:0) и «Динамо» из Махачкалы (2:0).

Точно можно сказать, что «Балтика» удивляет всех и вся в этом сезоне. Первый круг подходит к концу, а подопечные Андрея Талалаева претендуют на самые высокие места, включая даже чемпионство, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на пять баллов. Еще одним плюсом «Балтики» в борьбе за высокие места является вылет из Кубка России. Команда достаточно сенсационно не смогла пройти групповой этап турнира. Под вопросом выход на поле Максима Петрова.

«Краснодар»

Команда из одноименного города продолжает делать все, чтобы сохранить чемпионский титул у себя и пока что у нее это получается. Краснодарцы имеют в своем активе 32 зачетных балла и лидируют в турнирной таблице отечественного чемпионата. «Быки» смогли целых 27 раз поразить ворота соперника за 14 матчей, а вот в свои ворота пропустили восемь мячей. Среди недели краснодарский коллектив смог обыграть «Оренбург» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате страны же «зелено-черные» переиграли «Спартак» (2:1), «Рубин» (1:0), «Динамо» Мх (2:0) и «Ахмат» (2:0). Только перед этим команда из Краснодара сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и проиграла «Зениту» (0:2).

Подопечные Мурада Мусаева испытывают серьезные проблемы с составом перед этой игрой, но у «Краснодара» есть возможности занимать дисквалифицированных. В целом же «Краснодар» остается одним из главных претендентов на чемпионский титул. У команды есть все, чтобы оставить титул у себя: отличный состав, хорошая игра и отрыв от соперников. В составе краснодарцев дисквалифицированы Никита Кривцов, Дуглас Аугусто, Диего Коста и Джон Кордоба, а травмированы Мозес Кобнан и Жубал.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 6 матчей. В 2 играх победил «Краснодар», в 1 «Балтика», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.05