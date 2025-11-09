ставка за 3.05, прогноз на матч РПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Балтика» и «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск.

«Балтика»

Турнирное положение: калининградский коллектив является главной сенсацией текущего сезона российского чемпионата.

В настоящий момент балтийцы идут на четвертой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету целых 27 очков.

За 14 матчей команда из Калининграда смогла забить 20 мячей, а пропустила всего лишь 6 (меньше всех в лиге).

Последние матчи: в прошлых турах «синие» выиграли у «Ахмата» (2:0) и сыграли вничью с «Пари НН» (0:0).

До этого же калининградцы смогли победить «Рубин» (3:0) и «Динамо» из Махачкалы (2:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Максима Петрова.

Состояние команды: точно можно сказать, что «Балтика» удивляет всех и вся в этом сезоне. Первый круг подходит к концу, а подопечные Андрея Талалаева претендуют на самые высокие места, включая даже чемпионство, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на пять баллов.

Еще одним плюсом «Балтики» в борьбе за высокие места является вылет из Кубка России. Команда достаточно сенсационно не смогла пройти групповой этап турнира.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает делать все, чтобы сохранить чемпионский титул у себя и пока что у нее это получается.

Краснодарцы имеют в своем активе 32 зачетных балла и лидируют в турнирной таблице отечественного чемпионата.

«Быки» смогли целых 27 раз поразить ворота соперника за 14 матчей, а вот в свои ворота пропустили восемь мячей.

Последние матчи: среди недели краснодарский коллектив смог обыграть «Оренбург» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

В чемпионате страны же «зелено-черные» переиграли «Спартак» (2:1), «Рубин» (1:0), «Динамо» Мх (2:0) и «Ахмат» (2:0).

Только перед этим команда из Краснодара сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и проиграла «Зениту» (0:2).

Не сыграют: дисквалифицированы Никита Кривцов, Дуглас Аугусто, Диего Коста и Джон Кордоба, а травмированы Мозес Кобнан и Жубал.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева испытывают серьезные проблемы с составом перед этой игрой, но у «Краснодара» есть возможности занимать дисквалифицированных.

В целом же «Краснодар» остается одним из главных претендентов на чемпионский титул. У команды есть все, чтобы оставить титул у себя: отличный состав, хорошая игра и отрыв от соперников.

Прогноз Виктора Булатова

Единственный обладатель золотых медалей во всех трех профессиональных лигах России Виктор Булатов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы чемпиона сохранить лидерство после первого круга.

Судьба-злодейка. Перед этим у «Балтики» четверо игру из-за дисквалификаций пропускали, теперь у «Краснодара» столько же. И здесь ситуация посложнее. Если Диего Косту еще может заменить Пальцев, а Аугусто — Ленини, то вот кого ставить вместо Кордобы? Однажды в нападении вышел Кривцов, но он тоже перебрал карточек. Варианты? Самый популярный «ложная девятка», со Сперцяном в этой роли, хотя тоже трудно представить. Но других по сути вообще нет. Есть молодой Козлов, который тоже не центрфорвард и Перрен, возможностей которого мы в полней мере не знаем. Все. Куда приятнее головная боль у Талалаева, который теперь думает, кого из пропускавших с «Ахматом» возвращать. Сыграли-то без них здорово. Как по мне, на 100 процентов только Бевеева — его дальние ауты — дополнительный шанс в такой игре. Думаю, «Балтике» в очередной раз удастся разрушить игру условного фаворита — 0:0. Но лидерство по итогам первого круга «Краснодар» все равно сохранит. Виктор Булатов

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 6 последних матчей

«Балтика» проиграла только 1 из последних 6 матчей

В последнем очном матче «Краснодар» обыграл «Балтику» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа «Балтики» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: учитывая кадровые потери «Краснодара» и отличную игру «Балтики» в родных стенах, команды вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.05.

Прогноз: команды хороши в обороне, поэтому рассчитывать на большое количество голов не приходится.

Ставка: тотал иеньше 2 за 1.95.