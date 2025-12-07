Битва за лидерство в РПЛ

В воскресенье, 7 декабря, «Краснодар» примет на своем поле московский ЦСКА в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+2' Звучит свисток на перерыв! Пока ничья — 1:1! Отдыхаем 15 минут...

45+1' Иван Обляков (ЦСКА) подает угловой: навес в штрафную и удар головой от Жоао Виктора (ЦСКА), но мяч в руки ловит Станислав Агкацев («Краснодар»).

45' 1 минута добавлена к первому тайму!

44' Прострел на линию вратарской от Виктора Са («Краснодар»), мяч снова не доходит до партнеров — слишком много игроков «армейцев».

43' Лукас Олаcа («Краснодар») навесил с углового, но передача была неточной — Игорь Дивеев (ЦСКА) вынес мяч из своей штрафной.

42' Виктор Са («Краснодар») прорывался в штрафную в одиночку, но Милан Гайич (ЦСКА) его встретил и отобрал мяч.

Статистика матча 3 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 65% Владение мячом 35% 6 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 6 Фолы 7

40' «Краснодар» вновь взял мяч под свой контроль и пытается провести позиционную атаку.

38' Г-ОООООООООО-Л! «Краснодар» — 1:1! Джон Кордоба! Джон Кордоба получил передачу от Батчи на линии вратарской и точно пробил мимо Игоря Акинфеева!

37' Лукас Олаcа («Краснодар») сильно бросает аут по левой бровке, но партнеры его теряют и теперь Милан Гайич (ЦСКА) вводит из-за боковой.

36' Джон Кордоба («Краснодар») шипами въехал в ноги Матвею Кисляку (ЦСКА) — это желтая карточка.

34' Милан Гайич (ЦСКА) забрасывает сильно вперед от своей штрафной, там мяч подхватил Роберто Мойзес (ЦСКА), но его остановили защитники.

32' Лукас Олаcа («Краснодар») положил корпус и пробил с левой ноги — мяч улетел в небеса!

31' Иван Обляков (ЦСКА) срубил Александра Черникова («Краснодар»), за что и получил желтую карточку.

29' Виктор Са («Краснодар») получил мяч в метрах семи от ворот и пробил, но мяч улетел сильно высоко!

28' Станислав Агкацев («Краснодар») через пас разыгрывает свободный от своих ворот, ЦСКА включает прессинг.

27' Джон Кордоба («Краснодар») прорвался по правому флангу и снова упал, но на этот раз судья ничего не никому не показал.

26' Кирилл Левников проводит профилактические работы с игроками и предлагает играть не так грубо!

24' Роберто Мойзес (ЦСКА) получает желтую карточку за фол против Джона Кордобы («Краснодар»).

22' Эдуард Сперцян («Краснодар»)навешивает с углового — мяч выбивает Данил Круговой (ЦСКА).

20' «Краснодар» тотально владеет мячом и прижимает соперника к своей штрафной.

18' Игорь Акинфеев (ЦСКА) делает невероятный сейв после удара головой Дугласа Аугусто («Краснодар»)!

16' Игорь Дивеев (ЦСКА) в великолепном подкате выбил мяч у Джона Кордобы («Краснодар»), мяч сохранен для «армейцев».

14' Угловой в исполнении хозяев: подача с углового от Лукас Олаcа («Краснодар»), но защитники вынесли мяч.

12' Джон Кордоба («Краснодар») упал на газон после столкновения с Жоао Виктором (ЦСКА). Судья не обращает внимания...

11' Г-ОООООООООО-Л! ЦСКА — 0:1! Роберто Мойзес! Данил Круговой идеально подал угловой, а Роберто Мойзес с линии вратарской точно пробил головой в угол!

10' Матвей Кисляк (ЦСКА) зарабатывает для своей команды первый угловой в матче.

09' Жоао Виктор (ЦСКА) получает по ногам от Джона Кордоба («Краснодар»), гости разыграли стандарт через длинный заброс, но он оказался неточным.

08' Дуглас Аугусто («Краснодар»)пробил с линии штрафной, но мяч пролетел выше ворот!

07' Игорь Дивеев (ЦСКА) сильно бросает с аута своим партнерам, а «Краснодар» включает высокий прессинг.

05' Кирилл Глебов (ЦСКА) на большой скорости рвался к воротам соперника по правому флангу, но передачу на партнера отдать не получилось.

04' Батчи («Краснодар») о чем-то долго говорил с арбитром, в чем там дело, не очень понятно.

03' Диего Коста («Краснодар») не по правилам сражался с Кириллом Глебовым (ЦСКА) и ударил его в лицо. Судья пока карточку не достает из кармана.

02' Виктор Са («Краснодар») получает по ногам в центре поля, хозяева быстро разыграли этот стандарт.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Краснодар» — ЦСКА начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Ozon Arena». Игра вот-вот начнется!

18:55 Сегодня в Краснодаре облачно, во время матча температура будет около +5℃.

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:45 Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Arena», который вмещает 35 179 зрителей.

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев Станислав, Гонсалес Джованни, Тормена Витор, Коста Диего, Олаcа Лукас, Черников Александр, Дуглас Аугусто, Батчи, Сперцян Эдуард, Виктор Са, Кордоба Джон.

ЦСКА: Акинфеев Игорь, Гайич Милан, Дивеев Игорь, Виктор Жоао, Мойзес Роберто, Обляков Иван, Кисляк Матвей, Вильягра Родриго, Круговой Данил, Попович Матия, Глебов Кирилл.

«Краснодар»

«Краснодар» в нынешнем сезоне защищает титул чемпиона и у команды есть все шансы уйти лидером чемпионата на зимний перерыв, но для этого нужно побеждать в предстоящем матче. Сейчас «быки» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка, но у питерского клуба проведено на один матч больше.

«Краснодар» не проигрывает во всех турнирах с сентября нынешнего года, когда уступил в РПЛ санкт-петербургскому «Зениту» со счетом (0:2). В последнем туре «зеленые» разгромили на своем поле «Крылья Советов» (5:0). Параллельно с этим «быки» прошли в полуфинал Кубка России, обыграв «Оренбург» по сумме двух встреч (7:1).

ЦСКА

ЦСКА ведет чемпионскую гонку с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом». В данный момент команда занимает третье место, отставая на три очка от питерского клуба. Разница забитых и пропущенных мячей у «армейцев» (+14) — 28:14, всего они добыли 11 побед в 17-ти предыдущих встречах в РПЛ.

В 16-м туре ЦСКА потерпел очень досадное поражение от своего принципиального соперника — московского «Спартака» со счетом (0:1). После этой неудачи «армейцы» уже успели порадовать своих поклонников домашней победой над «Оренбургом» (2:0).

Личные встречи

Между собой «Краснодар» и ЦСКА играют довольно часто в различных турнирах. Только в 2-25-м году между ними было проведено три официальных матча: зафиксирована одна ничья и две победы «армейцев». Последняя очная дуэль состоялась в августе в рамках РПЛ, там команды разошлись миром (1:1).

