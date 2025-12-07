7 декабря в матче 18-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: краснодарский коллектив продолжает защиту своего титула и пока что делает это удачно.

По итогам 17 туров «быки» смогли набрать 37 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

За это время краснодарцы смогли 34 раза поразить ворота соперника и только 10 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «зелено-черные» разгромили «Крылья Советов» (5:0), а перед этим сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Балтикой» (1:1).

Также команда из Краснодара без проблем прошла «Оренбург» в Кубке России, победив 3:1 и 4:0.

Не сыграют: травмированы в команде из одноименного города Мозес Кобнан и Сергей Петров.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева являются лидерами турнирной таблицы и на один балл опережают ЦСКА и «Зенит». «Краснодар» точно является одним из главных фаворитов как РПЛ, так и Кубка страны. У команды есть все для победы в обоих турнирах — и состав, и игра.

ЦСКА

Турнирное положение: игра москвичей в этом сезоне тоже радует глаз и она приносит свои плоды и результат.

В настоящий момент «красно-бело-синие» смогли набрать 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

У московской команды в этом сезоне 28 забитых и 14 пропущенных мячей.

Последние матчи: в прошлом туре «армейцы» выиграли у «Оренбурга» (2:0), а до этого проиграли «Спартаку» (0:1).

Перед этим коллектив из Москвы смог переиграть «Динамо» Мх (1:0), «Пари НН» (2:0) и «Крылья Советов» (0:1).

Также ЦСКА в серии пенальти прошел махачкалинское «Динамо» в Пути РПЛ Кубка России (0:1, 2:1).

Не сыграют: травмирован Рамиро Ди Лучано, дисквалифицирован — Матвей Лукин.

Состояние команды: коллектив из столицы России находится в отличной форме и проводит достаточно ровный сезон. Подопечных Фабио Челестини вполне можно считать претендентами на титул, но не основными.

Многое будет зависеть от того, как столичная команда проведет зимнее трансферное окно, ведь все эксперты в один голос заявляют, что ЦСКА обязательно нужен новый форвард.

Прогноз Валерия Масалитина

Заслуженный «армеец» Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru разобрал главный матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА:

Что Лукин пропускает игру, это не проблема. Выйдет Жоао Виктор, сыграет не хуже. Но ЦСКА на последнем издыхании в целом, это вот проблема. Средняя линия уже не дорабатывает. И такой игры, как у «Краснодара» близко не просматривается. Но что-то Игорь Акинфеев с позиции его опыта скажет, чтобы собрались на последний матч. Но отпускные настроения будут не в пользу моей команды. Челестини сделает все возможное, а возможности ограничены. Вначале работал треугольник, сейчас его нет в том виде. Надо вносить коррективы, но особо некем. Разгрузить Кисляка с Обляковым, но как? Вильягру поставит, это все же более надежный вариант, чем с Алвесом. Состав «Краснодара» стабилен, и ясен, как божий день. Конечно, будет играть Черников. У них с Аугусто сумасшедшая связка. Понятно, что Кривцов выйдет на замену. Сперцян выкладывается, сейчас не уедет, уже ясно. Галицкий в этот момент под чемпионство его не отпустит. Хочется надеяться на ничью. 1-1. Отобьемся. Валерий Масалитин футбольный эксперт

Статистика для ставок

«Краснодар» не проигрывает на протяжении 12 матчей

ЦСКА выиграл 2 из последних 5 матчей

В последнем очном матче ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа ЦСКА — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 1.98.

Прогноз: команды в отличной форме и примерно равны, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

3.60 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Краснодар» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: игра будет напряженной и команды, возможно, не будут рисковать, поэтому и много голов не ждем.

1.98 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Краснодар» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.98.