В субботу, 1 ноября, махачкалинское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 14-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+1' Угловой у ворот «Динамо», подача Сутормина пришлась в голову партнеру Костанце, но удар полузащитника самарцев в своего же партнера пришелся который в «офсайде» находился.

45' Добавленное время 1 минута.

42' Подача Аззи в штрафную «Крыльев», отбились гости, но будет еще одна подача, на этот раз с углового.

40' Миро пробил с края штрафной «Крыльев Советов», заблокировал полет мяча защитник гостей Евгеньев.

39' Позиционная атака «Крыльев», пока мяч на своей половине поля контролируется.

36' Хоссейннежад решился на удар со штрафного с позиции откуда подача в штрафную ожидалась, кулаками отразил мяч вратарь «Крыльев» Песьяков.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 1 55% Владение мячом 45% 6 Угловые удары 0 0 Офсайды 2 8 Фолы 9

35' Серия подач к воротам «Крыльев» после угловых, не без труда гости отбиваются.

33' Подача Олейникова в штрафную «Динамо», головой пробил Кирилл Печенин, но не попал в створ, мяч рядом со штангой пролетел.

31' Перешли махачкалинцы в позиционную атаку, которая положением «вне игры» закончилась.

29' По прежнему темп игры не высок, получается у игроков обороны обеих команд справляться с угрозами на таких скоростях.

27' Позиционная «Крыльев», планомерно развивают атаку гости.

24' Иван Олейников угодил в створ ворот «Динамо» изловчившись пробить «скорпионом», мяч точно в руки Тимуру Магомедову прилетел.

23' Мохамед Аззи пробил из-за пределов штрафной «Крыльев», в прыжке отбил мяч вратарь гостей Песьяков.

23' При потери мяча сразу включаются в прессинг игроки «Динамо», усложняя начало атаки «Крыльям».

20' Подача с углового к воротам «Крыльев», Табидзе пробовал головой нанести удар, но не получилось акцентированно попасть по мячу.

18' Контролируют ход игры махачкалинцы, игроки «Крыльев» только только начинают попадать в игру, контролируя мяч в середине поля.

15' Аззи в подкате пробовал сделать передачу и въехал в ноги нападающему «Крыльев» Олейникову, штрафной в пользу гостей.

13' Не высокий темп в игре, «Динамо» в позиционной атаке.

10' Позиционная атака «Динамо», готовят хозяева угрозу воротам «Крыльев» владея мячом на чужой половине поля.

07' Не получается у «Крыльев» зацепиться за мяч, хозяева продолжают атаковать.

05' Гоооол! 1:0. Хуссем Мрезиг замкнул шикарный прострел вдоль ворот «Крыльев» Мохамеда Аззи, с близкого расстояния от ворот Песьякова точно послав мяч в нижний угол.

04' «Динамо» больше владеет мячом на первых минутах, «Крылья» вынуждены обороняться.

01' Классная передача от Мрезига в штрафную «Крыльев», головой наносил удар Никита Глушков с близкого расстояния, но направил мяч точно в руки вратарю гостей Песьякову.

01' Матч начался! С цента поля разыграли футболисты «Динамо».

До матча

17:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:35 Матч пройдет на «Анжи-Арене» в Махачкале, вмещающей 28 000 зрителей.

17:25 Главным судьёй матча будет Сергей Чебан из Москвы.

Стартовые составы команд

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Чернов, Рассказов, Лепский, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Сутормин, Рахманович, Олейников.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинская команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 11 очков. В активе «Динамо» две победы, пять ничейных матчей и шесть поражений при шести забитых и 16 пропущенных мячах. В последней встрече команда поделила очки с «Ростовом», завершив поединок со счетом 1:1. Ранее «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:3 и уступила «Краснодару» в чемпионате (0:2). В октябре команда провела пять поединков, ни разу не одержав победу. В активе клуба три поражения и два матча вничью.

«Динамо» страдает от отсутствия креатива в игре и стабильной опции в атаке. Последняя победы была добыта 16 сентября, в матче Кубка России против «Пари НН» (2:1).

«Крылья Советов»

Самарская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 баллов. В активе «Крыльев Советов» три победы, четыре матча вничью и шесть поражений при 17 забитых и 23 пропущенных мячах. Последний поединок команда провела неудачно. Был проигран с минимальным счетом матч против ЦСКА (0:1). Ранее «Крыльев Советов» крупно проиграла московскому «Динамо» в Кубке России (0:4) и поделила очки с «Оренбургом» в чемпионате (1:1). Во втором месяце осени самарцы провели пять матчей, в которых ни разу не смогла победить. В активе команды три поражения и два поединка вничью.

«Крылья Советов» имеет еще более плохую ситуацию с победами, чем «Динамо». Последнюю победу самарцы одержали 14 сентября против «Сочи» (2:0). Далее команда выдала серию из восьми матчей без побед.

Личные встречи

Все 4 игры между двумя командами были сыграны в сезоне 2024/2025. В рамках РПЛ оба раза победило «Динамо», дома 4:0, а в Самаре 0:1. Так же команды сыграли 2 матча на групповой стадии Кубка России, в Махачкале победило «Динамо» 1:0, а в самарском матче «Крылья» взяли верх в серии пенальти 3:3 (5:3 пен.).

