В субботу, 1 ноября, махачкалинское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 14-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
45+1' Угловой у ворот «Динамо», подача Сутормина пришлась в голову партнеру Костанце, но удар полузащитника самарцев в своего же партнера пришелся который в «офсайде» находился.
45' Добавленное время 1 минута.
42' Подача Аззи в штрафную «Крыльев», отбились гости, но будет еще одна подача, на этот раз с углового.
40' Миро пробил с края штрафной «Крыльев Советов», заблокировал полет мяча защитник гостей Евгеньев.
39' Позиционная атака «Крыльев», пока мяч на своей половине поля контролируется.
36' Хоссейннежад решился на удар со штрафного с позиции откуда подача в штрафную ожидалась, кулаками отразил мяч вратарь «Крыльев» Песьяков.
35' Серия подач к воротам «Крыльев» после угловых, не без труда гости отбиваются.
33' Подача Олейникова в штрафную «Динамо», головой пробил Кирилл Печенин, но не попал в створ, мяч рядом со штангой пролетел.
31' Перешли махачкалинцы в позиционную атаку, которая положением «вне игры» закончилась.
29' По прежнему темп игры не высок, получается у игроков обороны обеих команд справляться с угрозами на таких скоростях.
27' Позиционная «Крыльев», планомерно развивают атаку гости.
24' Иван Олейников угодил в створ ворот «Динамо» изловчившись пробить «скорпионом», мяч точно в руки Тимуру Магомедову прилетел.
23' Мохамед Аззи пробил из-за пределов штрафной «Крыльев», в прыжке отбил мяч вратарь гостей Песьяков.
23' При потери мяча сразу включаются в прессинг игроки «Динамо», усложняя начало атаки «Крыльям».
20' Подача с углового к воротам «Крыльев», Табидзе пробовал головой нанести удар, но не получилось акцентированно попасть по мячу.
18' Контролируют ход игры махачкалинцы, игроки «Крыльев» только только начинают попадать в игру, контролируя мяч в середине поля.
15' Аззи в подкате пробовал сделать передачу и въехал в ноги нападающему «Крыльев» Олейникову, штрафной в пользу гостей.
13' Не высокий темп в игре, «Динамо» в позиционной атаке.
10' Позиционная атака «Динамо», готовят хозяева угрозу воротам «Крыльев» владея мячом на чужой половине поля.
07' Не получается у «Крыльев» зацепиться за мяч, хозяева продолжают атаковать.
05' Гоооол! 1:0. Хуссем Мрезиг замкнул шикарный прострел вдоль ворот «Крыльев» Мохамеда Аззи, с близкого расстояния от ворот Песьякова точно послав мяч в нижний угол.
04' «Динамо» больше владеет мячом на первых минутах, «Крылья» вынуждены обороняться.
01' Классная передача от Мрезига в штрафную «Крыльев», головой наносил удар Никита Глушков с близкого расстояния, но направил мяч точно в руки вратарю гостей Песьякову.
01' Матч начался! С цента поля разыграли футболисты «Динамо».
До матча
17:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
17:35 Матч пройдет на «Анжи-Арене» в Махачкале, вмещающей 28 000 зрителей.
17:25 Главным судьёй матча будет Сергей Чебан из Москвы.
Стартовые составы команд
«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Чернов, Рассказов, Лепский, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Сутормин, Рахманович, Олейников.
«Динамо» Махачкала
Махачкалинская команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 11 очков. В активе «Динамо» две победы, пять ничейных матчей и шесть поражений при шести забитых и 16 пропущенных мячах. В последней встрече команда поделила очки с «Ростовом», завершив поединок со счетом 1:1. Ранее «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:3 и уступила «Краснодару» в чемпионате (0:2). В октябре команда провела пять поединков, ни разу не одержав победу. В активе клуба три поражения и два матча вничью.
«Динамо» страдает от отсутствия креатива в игре и стабильной опции в атаке. Последняя победы была добыта 16 сентября, в матче Кубка России против «Пари НН» (2:1).
«Крылья Советов»
Самарская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 баллов. В активе «Крыльев Советов» три победы, четыре матча вничью и шесть поражений при 17 забитых и 23 пропущенных мячах. Последний поединок команда провела неудачно. Был проигран с минимальным счетом матч против ЦСКА (0:1). Ранее «Крыльев Советов» крупно проиграла московскому «Динамо» в Кубке России (0:4) и поделила очки с «Оренбургом» в чемпионате (1:1). Во втором месяце осени самарцы провели пять матчей, в которых ни разу не смогла победить. В активе команды три поражения и два поединка вничью.
«Крылья Советов» имеет еще более плохую ситуацию с победами, чем «Динамо». Последнюю победу самарцы одержали 14 сентября против «Сочи» (2:0). Далее команда выдала серию из восьми матчей без побед.
Личные встречи
Все 4 игры между двумя командами были сыграны в сезоне 2024/2025. В рамках РПЛ оба раза победило «Динамо», дома 4:0, а в Самаре 0:1. Так же команды сыграли 2 матча на групповой стадии Кубка России, в Махачкале победило «Динамо» 1:0, а в самарском матче «Крылья» взяли верх в серии пенальти 3:3 (5:3 пен.).
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.31