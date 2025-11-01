прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.17

1 ноября в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграют махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». Начало матча — в 17:45 мск

«Динамо» Мх

Турнирное положение: Махачкалинская команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 11 очков.

В активе «Динамо» две победы, пять ничейных матчей и шесть поражений при шести забитых и 16 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече команда поделила очки с «Ростовом», завершив поединок со счетом 1:1.

Ранее «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:3 и уступила «Краснодару» в чемпионате (0:2).

В октябре команда провела пять поединков, ни разу не одержав победу. В активе клуба три поражения и два матча вничью.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Динамо» страдает от отсутствия креатива в игре и стабильной опции в атаке. Последняя победы была добыта 16 сентября, в матче Кубка России против «Пари НН» (2:1).

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 баллов.

В активе «Крыльев Советов» три победы, четыре матча вничью и шесть поражений при 17 забитых и 23 пропущенных мячах.

Последние матчи: последний поединок команда провела неудачно. Был проигран с минимальным счетом матч против ЦСКА (0:1).

Ранее «Крыльев Советов» крупно проиграла московскому «Динамо» в Кубке России (0:4) и поделила очки с «Оренбургом» в чемпионате (1:1).

Во втором месяце осени самарцы провели пять матчей, в которых ни разу не смогла победить. В активе команды три поражения и два поединка вничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крылья Советов» имеет еще более плохую ситуацию с победами, чем «Динамо». Последнюю победу самарцы одержали 14 сентября против «Сочи» (2:0). Далее команда выдала серию из восьми матчей без побед.

Статистика для ставок

«Динамо» пропустило девять мячей в пяти последних матчах

«Крылья Советов» набрали всего два балла в восьми матчах

Обе команды одержали последние победы в сентябре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Динамо» оценивается в 2.31. Ничья — в 3.05, выигрыш «Крыльев Советов» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.46.

Прогноз: Ожидаем, что в матче забьют обе команды. Это основная ставка.

2.17 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Динамо» Мх — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Обе команды забьют за 2.17.

Прогноз: По ходу сезоне «Динамо» выглядит более стабильно. Хоть и тяжело назвать победителя, однако можно сыграть на победе хозяев.

2.31 Победа «Динамо» Мх Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Динамо» Мх — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Победа махачкалинского «Динамо» в матче за 2.31.