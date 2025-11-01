1 ноября в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграют махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». Начало матча — в 17:45 мск
«Динамо» Мх
Турнирное положение: Махачкалинская команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 11 очков.
В активе «Динамо» две победы, пять ничейных матчей и шесть поражений при шести забитых и 16 пропущенных мячах.
Последние матчи: в последней встрече команда поделила очки с «Ростовом», завершив поединок со счетом 1:1.
Ранее «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:3 и уступила «Краснодару» в чемпионате (0:2).
В октябре команда провела пять поединков, ни разу не одержав победу. В активе клуба три поражения и два матча вничью.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Динамо» страдает от отсутствия креатива в игре и стабильной опции в атаке. Последняя победы была добыта 16 сентября, в матче Кубка России против «Пари НН» (2:1).
«Крылья Советов»
Турнирное положение: самарская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 баллов.
В активе «Крыльев Советов» три победы, четыре матча вничью и шесть поражений при 17 забитых и 23 пропущенных мячах.
Последние матчи: последний поединок команда провела неудачно. Был проигран с минимальным счетом матч против ЦСКА (0:1).
Ранее «Крыльев Советов» крупно проиграла московскому «Динамо» в Кубке России (0:4) и поделила очки с «Оренбургом» в чемпионате (1:1).
Во втором месяце осени самарцы провели пять матчей, в которых ни разу не смогла победить. В активе команды три поражения и два поединка вничью.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Крылья Советов» имеет еще более плохую ситуацию с победами, чем «Динамо». Последнюю победу самарцы одержали 14 сентября против «Сочи» (2:0). Далее команда выдала серию из восьми матчей без побед.
Статистика для ставок
- «Динамо» пропустило девять мячей в пяти последних матчах
- «Крылья Советов» набрали всего два балла в восьми матчах
- Обе команды одержали последние победы в сентябре
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Динамо» оценивается в 2.31. Ничья — в 3.05, выигрыш «Крыльев Советов» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.46.
Прогноз: Ожидаем, что в матче забьют обе команды. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют за 2.17.
Прогноз: По ходу сезоне «Динамо» выглядит более стабильно. Хоть и тяжело назвать победителя, однако можно сыграть на победе хозяев.
Ставка: Победа махачкалинского «Динамо» в матче за 2.31.