1 ноября в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграют махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». Начало матча — в 17:45 мск

«Динамо» Мх

Турнирное положение: Махачкалинская команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 11 очков.

В активе «Динамо» две победы, пять ничейных матчей и шесть поражений при шести забитых и 16 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече команда поделила очки с «Ростовом», завершив поединок со счетом 1:1.

Ранее «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:3 и уступила «Краснодару» в чемпионате (0:2).

В октябре команда провела пять поединков, ни разу не одержав победу.  В активе клуба три поражения и два матча вничью.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Динамо» страдает от отсутствия креатива в игре и стабильной опции в атаке.  Последняя победы была добыта 16 сентября, в матче Кубка России против «Пари НН» (2:1).

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 баллов.

В активе «Крыльев Советов» три победы, четыре матча вничью и шесть поражений при 17 забитых и 23 пропущенных мячах.

Последние матчи: последний поединок команда провела неудачно.  Был проигран с минимальным счетом матч против ЦСКА (0:1).

Ранее «Крыльев Советов» крупно проиграла московскому «Динамо» в Кубке России (0:4) и поделила очки с «Оренбургом» в чемпионате (1:1).

Во втором месяце осени самарцы провели пять матчей, в которых ни разу не смогла победить.  В активе команды три поражения и два поединка вничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крылья Советов» имеет еще более плохую ситуацию с победами, чем «Динамо».  Последнюю победу самарцы одержали 14 сентября против «Сочи» (2:0).  Далее команда выдала серию из восьми матчей без побед.

Статистика для ставок

  • «Динамо» пропустило девять мячей в пяти последних матчах
  • «Крылья Советов» набрали всего два балла в восьми матчах
  • Обе команды одержали последние победы в сентябре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами.  Победа «Динамо» оценивается в 2.31.  Ничья — в 3.05, выигрыш «Крыльев Советов» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.46.

Прогноз: Ожидаем, что в матче забьют обе команды.  Это основная ставка.

2.17Обе команды забьютСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.17 на матч «Динамо» Мх — «Крылья Советов»  принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Обе команды забьют за 2.17.

Прогноз: По ходу сезоне «Динамо» выглядит более стабильно.  Хоть и тяжело назвать победителя, однако можно сыграть на победе хозяев.

2.31Победа «Динамо» МхСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.31 на матч «Динамо» Мх — «Крылья Советов»  принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Победа махачкалинского «Динамо» в матче за 2.31.