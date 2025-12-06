В субботу, 6 декабря, «Ростов» примет казанский «Рубин» в рамках 18-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Подача Мелехина в штрафную «Рубина», головой переправлял мяч в дальний угол Егор Голенков, мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.

23' Подача в штрафную «Ростова», уверенно на выходе кулаком сыграл вратарь хозяев Ятимов.

21' Инициатива у «Ростова», вынуждают хозяева обороняться гостей.

19' Серия подач в штрафную «Рубина», внимательно в обороне действуют гости.

18' Подача Миронова в штрафную «Рубина», на выходе кулаком выбил мяч подальше вратарь Ставер.

15' Передача Чумича в штрафную «Ростова» на Даку, не сумел подстроиться под мяч нападающий казанцев.

13' Позиционная атака «Ростова», мяч в середине поля разыгрывается.

10' Мирлинд Даку бил с близкого расстояния из пределов штрафной «Ростова» после скидки от Шабанхаджая, мяч полетел по центру ворот Ятимова, спокойно поймал его вратарь хозяев.

09' Удар Миронова с дальней дистанции в сторону ворот «Рубина», мяч сильно выше ворот полетел.

08' Много стыков и единоборств в игре, они и определяют команду которая переходит к атакующим действиям.

05' Попытка контроля мяча от футболистов «Рубина», включившись в прессинг игроки «Ростова» усложняют розыгрыш гостей.

04' Прострел Щетинина в штрафную «Рубина», прервал один из защитников гостей, будет угловой «Ростова».

02' Активное начало от «Ростова», проводят хозяева позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Рубина».

До матча

13:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

13:50 Матч пройдет на «Ростов Арене», вмещающей 45 000 зрителей.

13:40 Главным судьей мачта будет Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Арройо, Рожков, Йочич, Кузяев, Чумич, Даку, Шабанхаджай.

«Ростов»

Ростовский клуб занимает 11 строчку после 17 матчей, набрав 18 очков. В активе «Ростова» четыре победы, шесть матчей вничью и семь поражений при разнице мячей — 13:20. В последнем поединке команда проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Ранее «Ростов» смог обыграть «Нефтехимик» со счетом 3:1 в Кубке России и проиграла в чемпионате самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. В пяти последних матчах южный клуб добыл две победы и потерпел три поражения при пяти забитых и семи пропущенных мячах.

Отметим слабую игру в обороне ростовчан в последних матчах. Семь пропущенных мячей в пяти последних матчах говорит о недостатке юнитов в защите. Травмирован Степан Мельников (н) и Эяд Эль-Аскалани (з).

«Рубин»

Казанский клуб находится на седьмой строчке, имея в активе 23 очка после 17 сыгранных матчей. Разница мячей — 16:20. Последний поединок «Рубин» проиграл, уступив с минимальным счетом «Зениту» (0:1). Ранее «Рубин» вылетел из Кубка России от тульского «Арсенала». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти казанцы проиграли — 2:3.

в последних пяти матчах казанский клуб имеет в активе всего одну победу при трех матчей вничью и одном поражений. Отметим, что в этих поединках команда забила и пропустила всего по одному мячу. Травмированы, Даку, Ломовицкий, Швец.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках РПЛ. В Ростове соперники сыграли вничью 1:1, а в Казани победил «Рубин» 1:0. В нынешнем сезоне, 17 августа в Казани победил «Рубин» 1:0.

За всю историю команды сыграли 50 матчей. В 19 играх победил «Рубин», в 17 «Ростов», оставшиеся 14 матчей завершились вничью.

