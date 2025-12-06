6 декабря в матче 18-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и «Рубин». Начало встречи — 14:00 мск.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовский клуб занимает 11 строчку после 17 матчей, набрав 18 очков.
В активе «Ростова» четыре победы, шесть матчей вничью и семь поражений при разнице мячей — 13:20.
Последние матчи: в последнем поединке команда проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.
Ранее «Ростов» смог обыграть «Нефтехимик» со счетом 3:1 в Кубке России и проиграла в чемпионате самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2.
В пяти последних матчах южный клуб добыл две победы и потерпел три поражения при пяти забитых и семи пропущенных мячах.
Не сыграют: травмирован Степан Мельников (н) и Эяд Эль-Аскалани (з).
Состояние команды: отметим слабую игру в обороне ростовчан в последних матчах. Семь пропущенных мячей в пяти последних матчах говорит о недостатке юнитов в защите.
«Рубин»
Турнирное положение: казанский клуб находится на седьмой строчке, имея в активе 23 очка после 17 сыгранных матчей. Разница мячей — 16:20.
Состояние команды: последний поединок «Рубин» проиграл, уступив с минимальным счетом «Зениту» (0:1).
Ранее «Рубин» вылетел из Кубка России от тульского «Арсенала». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти казанцы проиграли — 2:3.
Не сыграют: в списке травмированных сразу пять футболистов. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.
Состояние команды: в последних пяти матчах казанский клуб имеет в активе всего одну победу при трех матчей вничью и одном поражений. Отметим, что в этих поединках команда забила и пропустила всего по одному мячу.
Статистика для ставок
- «Рубин» забил всего один мяч в пяти последних матчах
- «Ростов» пропустил семь мячей в пяти крайних матчах
- «Рубин» одержал всего одну победу в пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.25, а победа «Рубина» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.37 и 1.57.
Прогноз: Ставим на победу «Ростова» в этом матче. Команда в последних матчах выглядит более стабильно и не имеет таким проблем с составом, как казанцы.
Ставка: Победа «Ростова» в матче за 2.17.
Прогноз: Предлагаем сыграть на большем количестве мячей в матче.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 3.60.