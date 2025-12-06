прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.17.

6 декабря в матче 18-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и «Рубин». Начало встречи — 14:00 мск.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовский клуб занимает 11 строчку после 17 матчей, набрав 18 очков.

В активе «Ростова» четыре победы, шесть матчей вничью и семь поражений при разнице мячей — 13:20.

Последние матчи: в последнем поединке команда проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

Ранее «Ростов» смог обыграть «Нефтехимик» со счетом 3:1 в Кубке России и проиграла в чемпионате самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

В пяти последних матчах южный клуб добыл две победы и потерпел три поражения при пяти забитых и семи пропущенных мячах.

Не сыграют: травмирован Степан Мельников (н) и Эяд Эль-Аскалани (з).

Состояние команды: отметим слабую игру в обороне ростовчан в последних матчах. Семь пропущенных мячей в пяти последних матчах говорит о недостатке юнитов в защите.

«Рубин»

Турнирное положение: казанский клуб находится на седьмой строчке, имея в активе 23 очка после 17 сыгранных матчей. Разница мячей — 16:20.

Состояние команды: последний поединок «Рубин» проиграл, уступив с минимальным счетом «Зениту» (0:1).

Ранее «Рубин» вылетел из Кубка России от тульского «Арсенала». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти казанцы проиграли — 2:3.

Не сыграют: в списке травмированных сразу пять футболистов. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Состояние команды: в последних пяти матчах казанский клуб имеет в активе всего одну победу при трех матчей вничью и одном поражений. Отметим, что в этих поединках команда забила и пропустила всего по одному мячу.

Статистика для ставок

«Рубин» забил всего один мяч в пяти последних матчах

«Ростов» пропустил семь мячей в пяти крайних матчах

«Рубин» одержал всего одну победу в пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.25, а победа «Рубина» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.37 и 1.57.

Прогноз: Ставим на победу «Ростова» в этом матче. Команда в последних матчах выглядит более стабильно и не имеет таким проблем с составом, как казанцы.

Ставка: Победа «Ростова» в матче за 2.17.

Прогноз: Предлагаем сыграть на большем количестве мячей в матче.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 3.60.