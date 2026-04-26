«Пари НН» примет «Спартак» в матче 27-го тура РПЛ. Хозяева отчаянно борются за выживание, а москвичи пытаются сохранить шансы на попадание в топ-3. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

13:45 Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас, Тичич, Калинский, Бальбоа.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.

13:35 Главным арбитром встречи между «Пари НН» и «Спартаком» будет Игорь Капленков. Ассистенты судьи — Игорь Демешко и Александр Богданов. Резервный судья — Станислав Матвеев. ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Вера Опейкина. Инспектор — Сергей Французов. Капленков дебютировал на уровне РПЛ в марте этого года и был главным арбитром двух встреч.

«Пари Нижний Новгород»

Команда Алексея Шпилевского оказалась в тяжёлой ситуации. После поражения от «Оренбурга» (1:2), где нижегородцы упустили преимущество в концовке, «Пари НН» опустился на 15-е место и оказался в зоне прямого вылета. При этом форма остаётся тревожной: всего два очка за последние пять туров.

Есть и позитивные моменты. После дисквалификаций возвращаются Свен Карич и Олакунле Олусегун — ключевые игроки обороны и атаки соответственно. Особенно важен Олусегун как лучший бомбардир среди действующих игроков команды.

Дома «Пари НН» выглядит достаточно организованно, после возвращения на родной стадион команда редко допускает крупные поражения и в большинстве матчей не пропускает больше одного мяча. Весной эта тенденция тоже сохранялась — всего три пропущенных гола в четырёх играх. Однако проблема остаётся в реализации и умении доводить матчи до победы.

«Спартак»

«Спартак» подходит к игре после болезненного поражения от «Краснодара» (1:2), которое прервало шестиматчевую беспроигрышную серию и отбросило команду на пятое место. Теперь отставание от топ-3 составляет четыре очка, и новая осечка может серьёзно осложнить борьбу за медали.

При этом по игре команда Хуана Карлоса Карседо выглядела достойно — проблема скорее в эффективности. В семи последних матчах во всех турнирах у «Спартака» только одно поражение, но именно оно оказалось критически важным.

Кадрово команда близка к оптимальной: Кристофер Ву возвращается после дисквалификации и должен усилить оборону. При этом тренерскому штабу предстоит решить задачу с балансом в центре поля, где сразу несколько игроков претендуют на место в старте.

Контекст и цифры

«Пари НН» — крайне удобный соперник для «Спартака». В 13 очных матчах москвичи одержали девять побед при всего одном поражении. Более того, с прошлого сезона «красно-белые» выиграли пять встреч подряд, забивая минимум дважды в каждой. В текущем сезоне команды встречались трижды — и все три раза сильнее был «Спартак» с общим счётом 9:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.88.