В воскресенье, 5 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» примет «Пари НН». Начало игры — в 14:15 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14:00 Арбитром сегодняшней встречи будет Сергей Карасёв из Москвы.

13:55 Команды встретятся между собой в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает в себя 47 659 болельщиков.

13:50 «Сочи»: Дюпин, Аттият-Аллах, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Сааведра, Мухин, Ежов, Камано, Ильин.

13:50 «Пари НН»: Медведев, Коледин, Александров, Карич, Крашевский, Пигас, Смелов, Ивлев, Царукян, Боселли, Олусегун.

«Сочи»

«Сочи» подходит к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги в крайне непростом положении. После десяти сыгранных матчей команда замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе всего два очка. От зоны сохранения прописки в элитном дивизионе южан отделяет внушительная дистанция в восемь очков.

Ситуация усугубляется тем, что «Сочи» испытывает серьёзные проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда забила всего пять мячей, что является худшим показателем в лиге, при этом пропустив 24 гола, это также является антирекордом чемпионата. На своём поле дела обстоят не лучше: сочинцы смогли набрать лишь один балл из двенадцати возможных.

В последнее время дела у команды идут совсем плохо. «Сочи» не может одержать победу уже восемь матчей подряд во всех турнирах, за это время потерпев семь поражений и лишь однажды сыграв вничью. В последнем матче Кубка России команда уступила «Крыльям Советов» в серии пенальти, а перед этим сыграла безголевую ничью с махачкалинским «Динамо».

Руководство клуба предприняло попытку исправить ситуацию, сменив главного тренера, но кардинальных улучшений это пока не принесло. К предстоящей игре команда подходит с серьёзными кадровыми потерями из-за травмы не сможет сыграть Мелешин.

В такой ситуации матч против «Пари НН» приобретает особое значение. Для «Сочи» крайне важно прервать свою безвыигрышную серию и набрать первые очки в осенней части чемпионата, чтобы начать выбираться из зоны вылета.

«Пари НН»

«Пари НН» подходит к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги в более лучшем положение, чем команда «Сочи». Нижегородский клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, располагаясь на 10-м месте с шестью очками после десяти сыгранных матчей. От спасительной зоны стыковых матчей команду отделяет всего один балл, что даёт определённые надежды на улучшение ситуации.

Однако текущая форма команды вызывает серьёзные опасения. «Пари НН» находится в затяжном кризисе: команда не может найти свою игру и уже четыре матча подряд терпит поражения. Особенно болезненно выглядят результаты гостевых встреч, нижегородцы пока не смогли набрать ни одного очка на выезде.

Последние матчи сложились для команды крайне неудачно. В противостояниях со «Спартаком» сначала было поражение со счётом 0:3 в чемпионате, а затем поражение 1:2 в Кубке России, где решающий гол был пропущен на последней добавленной минуте. Также команда уступила «Ахмату» и махачкалинскому «Динамо» с одинаковым счётом 1:2.

Единственным светлым пятном в игре команды является нападающий Хуан Боселли, на счету которого четыре гола в чемпионате, стоит отметить это половина всех забитых мячей команды. Остальные линии пока не могут поддержать аргентинского форварда.

К предстоящему матчу с «Сочи» команда подходит с кадровыми потерями: из-за травм не смогут сыграть Эктов и Фарина. Главный тренер Алексей Шпилевский и его подопечные остро нуждаются в положительной динамике, чтобы изменить ход сезона в лучшую сторону. Матч против аутсайдера чемпионата может стать отличной возможностью прервать серию неудач и набрать важные очки.

Очные матчи

В недавнем стыковом матче за место в РПЛ команды провели яркую дуэль. В первой игре в Сочи «Сочи» победил 2:1, несмотря на удаление игрока «Пари НН». Ответный матч получился ещё более результативным: сочинцы забили три мяча уже в первом тайме, дубль оформил Крамарич. Боселли реализовал пенальти за нижегородцев, но итоговая победа 4:3 по сумме двух матчей осталась за «Сочи».

Интересно, что «Пари НН» всё равно остался в элите из-за проблем с лицензированием у другого клуба. Сейчас команды вновь встречаются в РПЛ, и матч особенно важен для обеих команд, борющихся за выживание.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.98.