«Сочи» встретится с «Пари НН» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 5 октября и начнется в 14:15 по мск.

«Сочи»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт сезона. «Сочи» после 10-и туров занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 2 очками в активе.

Команда уже отстает от спасительной 12-й позиции на 8 баллов. К тому же, «Сочи» набрал только 1 балл на своем поле из 12-и возможных, также занимает последнюю строчку в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшей встрече южане уступили по пенальти «Крыльям Советов» в Кубке России, а до этого «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в РПЛ.

Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период «Сочи» 7 раз проиграл и лишь однажды сыграл вничью.

Не сыграет: Мелешин из-за травмы.

Состояние команды: Положение «Сочи» сейчас хуже некуда, команда уже сменила главного тренера, но такое ощущение, что этого оказалось недостаточно, они продолжают проигрывать.

У южан полно проблем во всех линиях, команда занимает последнее место в лиге по забитым и пропущенным мячам — 5 и 24 соответственно.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы занимают предпоследнее 10-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе после 10-и туров. «Пари НН» отстает от зоны стыковых матчей на 1 балл.

Команда, также как и «Сочи», не может найти свою игру, а результаты гостевых встреч у «Пари НН» — хуже некуда. Нижегородцы не набрали ни одного очка на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке «Пари НН» уступил «Спартаку» в Кубке России со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+3-й минуте. До этого команда вновь проиграла «красно-белым» со счетом 0:3.

У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда также уступила «Ахмату» (1:2) и махачкалинскому «Динамо» с таким же счетом.

Не сыграют: Эктов и Фарина (у обоих — травмы).

Состояние команды: Нижегородцам явно нужно что-то делать, чтобы спасти этот сезон. Пока не видно, за счет чего «Пари НН» с Алексеем Шпилевским сможет выбраться из ямы.

Стоит отметить, что половину голов в Премьер-лиги у команды забил нападающий Хуан Боселли (4 гола), который является по сути единственным светлым пятном в команде.

Статистика для ставок

«Сочи» не может победить на протяжении 8-и последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» проиграл 4 последних матча во всех турнирах

В последних 3-х очных встречах «Пари НН» дважды обыгрывал «Сочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 1.95, победа «Пари НН» — 3.90, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соотвественно.

Прогноз: Хозяева вполне способны забить больше 1-го гола в предстоящей встрече.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» 1.5 больше за 1.98.

Прогноз: Можно предположить, что «Сочи» на своем поле одержит 1-ю победу в сезоне.

