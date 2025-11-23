На «РЖД Арене» встречаются команды первой пятёрки РПЛ. «Локомотив» переживает непростой ноябрь, но остаётся в шаге от вершины, а «Краснодар» защищает лидерство и возвращает всех дисквалифицированных. Матч обещает стать проверкой амбиций — и для москвичей, и для действующего чемпиона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

48' Бакаев очень жёстко влетел в ногу Оласе у бровки, заслуженная жёлтая карточка.

47' Комличенко упал в штрафной после контакта с защитником, нет пенальти! Вне игры зафиксировал арбитр.

46' Второй тайм! Без замен пока что.

45+5' Перерыв! Ничья в Москве после первого тайма, очен напряжённый матч. Отдыхаем 15 минут!

45+5' Тормена пробил головой после скидки партнёра — выше ворот.

45+4' Угловой заработал Кордоба.

Статистика матча 1 Удары в створ 5 4 Удары мимо 4 31% Владение мячом 69% 1 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 13 Фолы 5

45+3' Сперцян в касание пытался скинуть в штрафную после паса Аугусто, неточно получилось.

45+2' Блестяще в подкате сыграл Коста! Остановил забег Бакаева по правому флангу.

45' Добавлено 3 минуты.

44' На газоне Черников, нужна помощь врачей.

43' Не дал пробить Монтесу Черников! Прыгнул в подкат у своих ворот и накрыл удар с линии вратарской.

42' Выше ворот пробил Коста головой после навеса с углового.

41' Черников пробил из-за штрафной с отскоком от газона, Митрюшкин на месте!

39' Батраков навесил на ближнюю штангу, мяч застрял в ногах у Комличенко, пробить не получилось.

38' Комличенко отлично корпусом оттеснил Тормену, принял мяч в штрафной, но не смог точно прострелить, угловой будет.

37' Комличенко мощно пробил головой после навеса Бакаева с фланга — выше ворот.

35' Отличная контратака могла получиться у «Локо», но Руденко буквально пробежал мимо мяча на левом фланге после паса Батракова. Газон помешал, кажется.

34' В стенку попал Батраков со штрафного.

33' Жёлтая Черникову, а весь состав гостей (включая тренера) активно не согласны с арбитром.

32' А теперь опаснейший штрафной в ворота «Краснодара»! Черников локтем попал по лицу Руденко.

31' Сперцян хотел хитро найти Батчи в штрафной, но защита «Локо» всё прочитала и не дала принять мяч 11-му номеру.

30' Штрафной заработали гости, отличная позиция для навеса.

29' Кордоба через себя в падении пытался замкнуть передачу с правого фланга, но всё-таки слишком высоко летел мяч.

27' Аугусто навесил в штрафную, Сперцян не дотянулся до мяча головой.

25' Бакаев с правого фланга навешивал в штрафную, Коста не дал пробить Комличенко.

23' Махнул мимо мяча Сперцян с 11 метров! С лёта пытался пробить 10-й номер, отличный был момент.

22' И снова досталось Кордобе от Монтеса, на этот раз в центре поля.

21' Кордоба получил по ноге от Фассона, арбитр устно предупреждает защитника «Локо».

19' Офсайд зафиксирован после навеса Батракова со штрафного.

18' Опасно скидывал своему вратарю Коста, Комличенко едва не перехватил! Но Агкацев с левой всё-таки вынес мяч.

17' Кордоба развернулся и с линии штрафной бил, защитник помешал.

15' ГОООООООООООООООЛ! Сравнивает «Краснодар»! Митрюшкин дважды подряд спас команду после ударов Косты и Черникова, но не смогли защитники «Локо» выбить мяч — Дуглас Аугусто добил из вратарской в пустой угол. 1:1!

14' Кордоба заработал фол на углу штрафной, Монтес заехал по ногам колумбийцу.

13' Грубовато Батраков на фланге встретил Са, без карточек пока что.

11' ГОООООООООООООООЛ! Впереди «Локомотив»! Блестящая комбинация «на третьего» получилась у хозяев! Бакаев отдал Пруцеву на линию штрафной, а тот в касание вывел Руденко на удар — тот вонзил мяч в ближний с левой. 1:0!

09' Сантиметров не хватило Комличенко до гола! Бакаев с правой простреливал вдоль ворот, головой тянулся к мячу нападающий и чуть-чуть не достал.

08' С правого фланга навесил Бакаев, Агкацев легко забрал мяч.

07' Бакаев вошёл в штрафную, убрал под правую и пробил с правой ноги, мимо ближнего угла.

05' Ох, как же близко к шедевру сейчас был Батраков! Принял мяч в штрафной и вторым касанием пытался закинуть мяч в дальнюю девятку, немного мимо.

05' Коста пробил головой после подачи — в руки Митрюшкину.

04' Батчи заработал штрафной на левом фланге, шанс со стандарта у гостей.

02' Бакаев с правой пытался отдать вразрез на Комличенко, перестарался с силой — мяч пришёл к Агкацеву.

01' «Краснодар» начал с центра, поехали!

До матча

19:45 Команды на поле, через пару минут начинаем!

19:25 В Москве вечером воскресенья -1 градус, классическая погода для ноябрьской РПЛ. Осадков по ходу матча не ожидается, но даже несмотря на это, качество поля не идеальное.

19:15 «Краснодар» тоже на разминке, около получаса до свистка!

19:12 Игроки «Локомотива» первые на разминке, чуть больше 30 минут остаётся до матча.

19:10 Главным арбитром матча назначен Егор Егоров (Нижний Новгород). Его ассистенты — Максим Гаврилин (Владимир) и Денис Петров (Астрахань). Резервный судья — Юрий Карпов (Петрозаводск).

19:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Са, Кордоба.

«Локомотив»

Серия из пяти ничьих подряд сменилась поражением в Санкт-Петербурге, однако команда Галактионова успела выровняться и завершить первый круг победой над «Оренбургом». Несмотря на проблемы с обороной, «Локо» по-прежнему идёт в плотной группе преследователей и уступает «Краснодару» всего три очка.

Дисквалификация Алексея Батракова и травма Дмитрия Воробьёва усложнили «Локо» игру в прошлом туре — москвичи едва дожали «Оренбург». Теперь оба готовы вернуться на поле, но капитан Дмитрий Баринов отбывает дисквалификацию. И это более существенная потеря: его гибридная роль в центре поля и страхование фланга останутся без прямой замены. Вероятнее всего, команда вернётся к 4-2-3-1 с упором на быстрые выходы из обороны.

«Локомотиву» комфортно, когда соперник ведёт игру, а пространство открыто. Так он уже обыгрывал «Краснодар» в гостях в этом сезоне. При владении мячом москвичам гораздо труднее. Южанам же привычно контролировать темп и позиционные атаки, поэтому стиль соперника может сыграть на руку команде Галактионова.

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева не проигрывает в лиге больше месяца. После поражения от «Зенита» южане выдали серию из четырёх побед и двух ничьих, сохранив первое место. Они почти не теряют очков с командами, уступающими в классе, а благодаря недавним осечкам конкурентов подошли к 16-му туру в роли лидера.

На долгий срок выбыл Сергей Петров — это серьёзный удар по глубине состава. Его заменят Джованни Гонсалес или Валентин Пальцев. Но возвращаются сразу четыре футболиста, пропускавшие матч с «Балтикой»: Диего Коста, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов и Джон Кордоба. Атака «быков» вновь обретает мощь, а центр поля — баланс.

В матчах против «Локомотива» и «Зенита» на своём поле команда Мусаева выглядела достойно, но проиграла оба раза. На выезде «Краснодар» тоже страдал в играх с топами. Ничья с ЦСКА была спасена лишь после эпизода, который мог привести к пенальти. По стилю «Локомотив» неудобен «Краснодару», и это усложняет задачу южан.

Личные встречи

В рамках чемпионата России команды провели 29 матчей. 14 побед — у «Локомотива», 9 — у «Краснодара», 6 ничьих. В этом сезоне очная игра в Краснодаре завершилась победой москвичей — 2:1.

