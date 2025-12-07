В воскресенье, 7 декабря, «Сочи» примет на своем поле московский «Локомотив» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16:25 Сегодня в Сочи небольшой дождь, во время матча температура будет около +8℃.

16:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:15 Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.

16:10 Сегодняшний матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает 47 659 зрителей.

16:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» — «Локомотив». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор

Стартовые составы команд

«Сочи»: Дёгтев Александр, Волков Сергей, Стоич Неманья, Солдатенков Александр, Магаль Руслан, Васильев Дмитрий, Сааведра Игнасио, Коваленко Александр, Зиньковский Антон, Игнатов Михаил, Крамарич Мартин

«Локомотив»: Митрюшкин Антон, Сильянов Александр, Ньямси Жерзино, Монтес Сесар, Фассон Лукас, Пруцев Данил, Карпукас Артём, Баринов Дмитрий, Руденко Александр, Комличенко Николай, Батраков Алексей.

«Сочи»

«Сочи» является аутсайдером нынешнего сезона российской Премьер-лиги и главным претендентом на вылет из элитного дивизиона. В данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице всего с девятью набранными очками в 17-ти турах. Разница забитых и пропущенных голов составляет (-23) — 14:37.

В последних четырех турах «Сочи» набрал всего одно очко, скатав вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). Остальные четыре встречи были проиграны: «Оренбургу» (1:3), «Ростову» (0:1) и тольяттинскому «Акрону» (2:3).

«Локомотив»

«Локомотив» борется за золотые медали РПЛ, но сейчас немного спустился вниз, хотя в случае победы имеет возможность перед зимним перерывом вскочить в тройку лидеров. Сейчас «железнодорожники» занимают четвертое место, отставая идущего первым «Зенита» на пять очков, но при одном матче в запасе.

В трех последних встречах «Локомотив» добыл две победы над «Оренбургом» (1:0) и «Ростовом» (3:1), еще одну встречи скатал вничью с «Краснодаром» (1:1). Параллельно с этим «Локомотив» провел два матча в Кубке России и в обоих уступил московскому «Спартаку» — 1:3 в гостях и 2:3 дома.

Личные встречи

Между собой «Сочи» и «Локомотив» играют не очень часто — два раза за сезон, в кубке последнее время не пересекались. В этой паре доминируют «железнодорожники» — они выиграли три из четырех предыдущих встреч и еще одну скатали вничью. Последняя очная дуэль состоялась в июле нынешнего года, там на своем поле «Локомотив» разгромил соперника со счетом 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90