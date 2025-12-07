7 декабря в матче 18-го тура чемпионата России сыграют «Сочи» и «Локомотив». Начало встречи — 16:30 мск.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» занимает последнее, 13-е, место после 17 матчей, набрав девять очков.

В активе сочинского клуба две победы, три матча вничью и 12 поражений при разнице мячей — 14:37.

Последние матчи: в последнем матче «Сочи» поделил очки с махачкалинским «Динамо», завершив встречу со счетом 0:0.

Ранее команда проиграла три матча к ряду: «Акрону» со счетом 2:3, «Ростову» со счетом 0:1 и «Оренбургу» со счетом 1:3.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сочи» одержал две победы в сезоне в последних восьми матчах. Все остальные поединки в этой серии клуб проиграл. К поединку против одного из лидеров чемпионата сочинцы подходят из серии в три неудачи к ряду.

«Локомотив»

Турнирное положение: Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав после 17 матчей 34 очка.

В активе «Локомотива» девять побед, семь матчей вничью и одно поражение при общей разнице мячей —35:21.

Последние матчи: в последней встрече железнодорожники смогли уверенно обыграть «Ростов» со счетом 3:1.

Ранее команда проиграла в московском дерби «Спартаку» в Кубке России со счетом 2:3 и вылетела на стадии 1/4 финала Пути РПЛ. В чемпионате «Локомотив» сыграл вничью против «Краснодара» (1:1).

В последних пяти матчах клуб одержал две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения при семи забитых и восьми пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: нельзя не отметить спад «Локомотива» в ноябре. Из шести поединков в трех «Локомотив» потерпел неудачи и завершил второй месяц осени с общим счетом — 8:10. Однако в матче против худшей команды лиги москвичи не должны испытать проблем.

Прогноз Валерия Масалитина

Чемпион и обладатель последнего Кубка СССР Валерий Масалитин в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от встречи 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»:

Думаю, «Локо» спокойно разберется. Бакаев вернется, а с ним все-таки совсем другая игра. Руденко в очень хорошей форме. Баринов на фоне всех разговоров о ЦСКА будет доказывать. Комличенко получил уверенность, поскольку видит, что Воробьев не набрал форму и ему сегодня не конкурент. Хотя до травмы Воробьев выглядел предпочтительней. Осинькин не спасатель. Ему требуется более длительный процесс. Только после зимний паузы мы увидим «Сочи» в нормальном состоянии. Когда проведет сборы и доведет их до нормальных кондиций. Там неплохие футболисты для нашего чемпионата. Есть, с кем работать. Но не забивают простые мячи Вообще не поймешь, почему команда так потерялась. Очень легкая победа «Локомотива» -1:3. Валерий Масалитин футбольный эксперт

Статистика для ставок

«Локомотив» пропускает в семи из восьми последних матчей

«Сочи» не знает поражений в четырех матчах к ряду

«Сочи» пропустил больше всех мячей в лиге — 37 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.75, а победа «Сочи» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.90 и 1.84.

Прогноз: Считаем, что обе команды не смогут забить в этом матче.

1.90 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сочи» — «Локомотив» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.90.

Прогноз: Ожидаем, что в матче будет забито больше трех мячей.

2.54 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Сочи» — «Локомотив» принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 2.54.