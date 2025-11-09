Сумеет ли «Спартак» подобраться к лидерам РПЛ после встречи с «Ахматом»?

В воскресенье, 9 ноября, «Ахмат» примет московский «Спартак» в рамках 15-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

49' Серия жестких стыков в центре поля, не щадят друг друга соперники.

48' Активно начинают вторую половину матча футболисты «Ахмата», игра на половину поля «Спартака» переместилась.

46' Второй тайм начался. Замена в составе «Спартака»: вместо Гарсии вышел Угальде.

45+1' Перерыв. В целом равная игра, в которой «Спартак» воспользовался своим шансом в атаке и повел в счете к середине матча.

45+1' Жесткий фол Сидорова на убегавшем в прорыв Маркиньосе, но главный судья обошелся без желтой карточки.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Следуют забросы в штрафную «Спартака», справляются гости с угрозами.

44' «Ахмат» в позиционной атаке, подобрались с мячом к штрафной «Спартака» грозненцы.

41' Подача с углового к воротам «Спартака», отбиваются гости.

40' Снизился темп игры.

39' Умяров в роскошном подкате прервал прорыв Садулаева к воротам «Спартака», выбив мяч на угловой.

Пабло Солари празднует забитый гол Телеграм ФК «Спартак»

36' Гооооооооооооол! 0:1. Пабло Солари убежал к воротам «Ахмата» после обостряющей передачи от Гарсии, и технично пробил в дальний угол ворот Шелии. Удалась быстрая атака «Спаратку».

36' Позиционная атака «Ахмата», хозяева у штрафной «Спартака» играют в пас.

34' Прострел Богосаваца вдоль ворот «Спартака», но партнёров не оказалось на пути мяча.

33' Включаются в прессинг игроки «Спартака», усложняя начало атаки «Ахмата».

31' Желтая карточка показана Пабло Солари. Наступил он на ногу Касинтуре.

30' Получаются у «Ахмата» быстрые атаки, пользуется свободными зонами возникающими при позиционных атаках гостей хозяева.

28' Исмаэл Силва пробил из-за пределов штрафной «Спартака», мяч в штангу ворот Максименко попал.

27' Георгий Мелкадзе пробил со штрафного, мяч в стенку из игроков «Спартака» попав, на угловой «Ахмата» улетел.

Даниил Денисов Телеграм ФК «Спартак»

26' Удар Солари с края штрафной площади «Ахмата», намертво поймал мяч Шелия.

24' Позиционная атака «Спартака», пока дело до угроз воротам «Ахмата» не дошло.

22' Подача Садулаева в штрафную «Спартака», Мелкадзе простреливал вдоль ворот, но мяч точно в руки вратарю Максименко прилетел.

21' Касинтура заработал штрафной с которого последует подача к воротам «Спартака», Лечи Садулаев готовится исполнить стандарт.

18' Мелкадзе принял мяч в штрафной «Спартака», но защитник гостей Ву корпусом чисто сбил Георгия, мяч попутно отобрав.

16' Маркиньос в упор бил из пределов штрафной «Ахмата», после ошибки Ибишева, срезавшего головой мяч на ход нападающему москвичей, в перекладину ворот Шелии угодил бразилец. Повезло «Ахмату».

15' «Спартак» приступил к очередной позиционной атаке, планомерно подбираясь с мячом к штрафной «Ахмата».

13' Не высокий темп игры, успеют команды в обороне подстраиваться под атаки.

11' Позиционная атака «Ахмата», отодвигают хозяева тем самым игру от своих ворот.

09' Эсекьель Барко остроумную передачу выдавал на Жедсона в штрафную «Ахмата», чуть чуть не дотянулся до мяча бразилец.

07' Инициатива у «Спартака», от обороны играют футболисты «Ахмата».

05' Быстрая атака «Спартака», попытка обостряющей передачи Гарсии на Солари, но защитник «Ахмата» Гандри прочитал её и перехватил мяч.

03' Позиционная атака «Спартака», пока мяч в центре поля контролируется гостями.

02' Самородов пробил с острого угла из пределов штрафной «Спартака», надежен на последнем рубеже обороны Максименко.

01' Матч начался! С центра поля разыграли мяч футболисты «Спартака».

До матча

17:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

17:20 Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, вмещающей 30 597 зрителей.

17:10 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовые составы команд

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

«Ахмат»

Грозненцы в последнее время выступают крайне неудачно, но остаются середняками лиги. В настоящий момент ахматовцы имеют на своем счету 16 очков и занимают девятую строчку в турнирной таблице. В активе команды из Грозного 18 забитых и 21 пропущенный мяч по итогам стартовых 14 туров. В прошлых турах грозненский коллектив проиграл «Балтике» (0:2) и «Сочи» (2:4). До этого же «зеленые» сыграли вничью с «Динамо» (2:2), но уступили «Краснодару» (0:2). Только перед этим «Ахмат» смог выиграть у «Акрона» (3:0) и «Пари НН» (2:1).

Подопечные Станислава Черчесова отлично выступали после прихода данного тренера на свой пост, а вот в последнее время сбавили обороты и уже можно говорить о том, что попали в небольшой кризис. Думается, что «Ахмат» так и будет середняком РПЛ, которые не будет бороться ни за выживание, ни за место даже в шестерке сильнейших. Дисквалифицирован в составе грозненцев — Георгий Мелкадзе, травмирован — Анас Эль Махрауи.

«Спартак»

Москвичей пока что нельзя отнести к претендентам даже на тройку сильнейших в текущем сезоне. «Красно-белые» провели 14 матчей, в которых смогли набрать 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. За это время московский коллектив смог забить 22 мяча, а пропустил всего 20. Среди недели спартаковцы смогли выиграть у «Локомотива» (3:1) в Кубке России. В последних играх чемпионата страны команда из Москвы уступила «Краснодару» (1:2), но победила «Оренбург» (1:0). До этого же «народная команда» поделила очки с «Ростовом» (1:1) и уступила ЦСКА (2:3).

Пока что сезон для «Спартака» складывается не совсем так, как хотелось бы фанатам команды. Подопечные Деяна Станковича уже на целых семь очков отстают от первой тройки и выступают крайне нестабильно. Не зря в прессе постоянно появляются слухи о возможном увольнении сербского тренера. В Кубке России у «Спартака» дела идут хорошо и команда вполне может претендовать на победу в турнире, а вот в чемпионате даже побороться за тройку будет крайне сложно. В лазарете у москвичей находится только Срджан Бабич.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 2 матча. В рамках РПЛ обе игры завершились с одинаковым счетом 0:0.

За всю историю команды сыграли 41 матч. В 19 победил «Спартак», в 9 «Ахмат», оставшиеся 13 матчей завершились вничью.

