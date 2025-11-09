ставка за 2.30, прогноз на матч РПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ахмат» и «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненцы в последнее время выступают крайне неудачно, но остаются середняками лиги.

В настоящий момент ахматовцы имеют на своем счету 16 очков и занимают девятую строчку в турнирной таблице.

В активе команды из Грозного 18 забитых и 21 пропущенный мяч по итогам стартовых 14 туров.

Последние матчи: в прошлых турах грозненский коллектив проиграл «Балтике» (0:2) и «Сочи» (2:4).

До этого же «зеленые» сыграли вничью с «Динамо» (2:2), но уступили «Краснодару» (0:2).

Только перед этим «Ахмат» смог выиграть у «Акрона» (3:0) и «Пари НН» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Георгий Мелкадзе, травмирован — Анас Эль Махрауи.

Состояние команды: подопечные Станислава Черчесова отлично выступали после прихода данного тренера на свой пост, а вот в последнее время сбавили обороты и уже можно говорить о том, что попали в небольшой кризис.

Думается, что «Ахмат» так и будет середняком РПЛ, которые не будет бороться ни за выживание, ни за место даже в шестерке сильнейших.

«Спартак»

Турнирное положение: москвичей пока что нельзя отнести к претендентам даже на тройку сильнейших в текущем сезоне.

«Красно-белые» провели 14 матчей, в которых смогли набрать 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

За это время московский коллектив смог забить 22 мяча, а пропустил всего 20.

Последние матчи: среди недели спартаковцы смогли выиграть у «Локомотива» (3:1) в Кубке России.

В последних играх чемпионата страны команда из Москвы уступила «Краснодару» (1:2), но победила «Оренбург» (1:0).

До этого же «народная команда» поделила очки с «Ростовом» (1:1) и уступила ЦСКА (2:3).

Не сыграют: в лазарете находится только Срджан Бабич.

Состояние команды: пока что сезон для «Спартака» складывается не совсем так, как хотелось бы фанатам команды. Подопечные Деяна Станковича уже на целых семь очков отстают от первой тройки и выступают крайне нестабильно. Не зря в прессе постоянно появляются слухи о возможном увольнении сербского тренера.

В Кубке России у «Спартака» дела идут хорошо и команда вполне может претендовать на победу в турнире, а вот в чемпионате даже побороться за тройку будет крайне сложно.

Прогноз Виктора Булатова

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от выезда красно-белых в Грозный:

«Спартак» откровенно плохо сыграл в Краснодаре, хотя и мог там на что-то рассчитывать в конце из-за двух удалений у соперника. Но «Ахмат» сейчас еще хуже. Такая отрицательная серия после всплеска с приходом Черчесова, а главное игра совсем пропала. То, что мы видели в Калининграде, — полнейшее разочарование. Еще и удаление Мелкадзе, который теперь не сыграет со «Спартаком»... У москвичей кадровых проблем не вижу, вижу все продолжающуюся чехарду никак не связанную с объективными причинами. Давайте подумаем. Дмитриев должен играть, иначе ну вообще не вижу логики, поскольку «Спартаку» необходимо создать преимущество на флангах. Перед ним Маркиньос, это вот такой прорывной фланг. Будет ошибкой вновь сыграть без левого полузащитника, как это было в Краснодаре. Ну, Ливай Гарсию вроде бы надо ставить справа, раз забивает и отдает. Но по мне там потенциально поинтереснее всех Бонгонда, если уже окончательно оправился от травмы. В среду здорово сыграли с «Локо» на Кубок (3:1). Станковичу деваться некуда, поставил оптимальный состав, хоть что-то выиграли. Тяжелее всего всегда давать прогноз на команду, которая навсегда в моем сердце. Но 1:1, никуда не деться. Виктор Булатов

Статистика для ставок

«Ахмат» не может победить на протяжении 6 матчей

«Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Ахмта» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: «Ахмат» сейчас в плохой форме, а вот «Спартаку» нужно побеждать, что он и должен сделать.

Ставка: победа «Спартака» за 2.30.

Прогноз: обороны обеих команд выглядят не лучшим образом, поэтому вполне можно рассчитывать на результативный футбол.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.93.