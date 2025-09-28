28 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве сойдутся два соперника из верхней части таблицы: ЦСКА принимает «Балтику». Для хозяев это шанс укрепиться в группе лидеров, а для калининградцев — продлить уникальную серию без поражений в РПЛ.

06' В штангу в подкате бьёт Гайич! Замыкал на дальней штанге пас Облякова, совсем чуть-чуть не хватило до гола!

05' Обляков навесил с левого фланга, никого из своих не оказалось в штрафной.

04' Низом со штрафного пробил Дивеев — мимо.

03' Штрафной заработал ЦСКА, хорошая возможность для подачи.

02' Гости стартуют с прессинга, Саусь нарушил правила на чужой половине.

01' «Балтика» начала с центра поля, поехали!

14:25 В Москве уже достаточно холодно (+7 градусов), но повлиять на качество поля погода не должна — осадков не обещают.

14:05 Бригада арбитров матча: главный судья — Сергей Иванов, помощники главного — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян. Резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян.

13:35 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Кармо, Мусаев.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Оффор.

ЦСКА

«Армейцы» начали сезон с победы в Суперкубке России и подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата. В шести первых турах команда Фабио Челестини добыла четыре победы и дважды сыграла вничью. Однако на рубеже августа и сентября игра ЦСКА замедлилась: ничья с «Краснодаром» (1:1), поражение от «Ростова» (0:1) и кубковая неудача против «Балтики» (1:2).

Впрочем, в прошлом туре ЦСКА взял три очка в Сочи (3:1) и вернулся на вторую строчку таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Важный плюс — возвращение сразу нескольких игроков основы: Глебова, Дивеева, Гайича и Алвеса, которые пропускали из-за травм и дисквалификаций. На своём поле армейцы остаются крайне надёжными: 11 матчей без поражений в РПЛ (8 побед, 3 ничьи).

«Балтика»

Калининградцы — главный сюрприз старта сезона. В прошлом году команда играла в Первой лиге, а сегодня занимает пятое место в РПЛ, отставая от ЦСКА лишь на одно очко. «Балтика» остаётся одной из двух команд лиги, не проигравших ни разу в девяти турах (4 победы, 5 ничьих). При этом соперники были топовыми: «Спартак» (3:0), «Зенит» (0:0), «Локомотив» (1:1).

Сильная сторона команды Андрея Талалаева — оборона. «Балтика» пропустила всего 5 мячей — лучший показатель в чемпионате, а последние четыре тура отыграла «на ноль». Также калининградцы крайне дисциплинированно начинают встречи: всего один пропущенный гол в первых таймах за весь сезон.

Но есть и проблемы: кадровые потери. В лазарете находятся Мендель, Гассама, Беликов, Мурид и Уткин. Отсутствие ключевых полузащитников сказывается на атакующем потенциале: в последних матчах «Балтика» создавала минимум моментов.

