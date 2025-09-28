28 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Балтика». Начало игры — в 14:30 мск.

ЦСКА

Турнирное положение: команда из Москвы довольно успешно стартовала в новом сезоне и борется за самые высокие позиции.

«Армейцы» в настоящий момент имеют в своем активе 18 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Московский коллектив за девять матчей смог забить 18 мячей, а пропустил всего лишь восемь.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-синие» переиграли «Сочи» (3:1), но уступили «Ростову» (0:1).

До этого москвичи также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), но победили «Акрон» (3:1) и «Динамо» (3:1).

Также коллектив из столицы России проиграл «Балтике» по пенальти и выиграл у нее же (2:0) в Кубке России.

Не сыграют: в лазарете столичной команды только Кирилл Глебов.

Состояние команды: пока что сезон для ЦСКА складывается удачно. В команду пришел Фабио Челестини и это никак не отразилось на результатах. Команда продолжает бороться за самые высокие места.

В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на третьей строчке в турнирной таблице, поэтому не намерен сбавлять обороты и хочет хотя бы повторить прошлогодний результат.

«Балтика»

Турнирное положение: команда из Калининграда удивляет всех в этом сезоне и борется, можно сказать, даже за чемпионский титул.

«Балтийцы» за девять туров смогли набрать 17 очков и занимают третье место в турнирной таблице. За это время калининградский коллектив смог 13 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых играх калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Зенитом» (0:0).

До этого же «Балтика» смогла победить «Акрон» (2:0) и «Сочи» (2:0). В Кубке страны подопечные Андрея Талалаева выиграли по пенальти у ЦСКА и проиграли ему же (0:2).

Не сыграют: травмирован лишь Андрея Мендель.

Состояние команды: «Балтика» точно стала главной сенсацией начала сезона, настоящей темной лошадкой и грозной силой. От команды никто не ожидал такого результата после возвращения в РПЛ.

Если команда не сбавит обороты, а продолжит в том же духе, то «Балтика» вполне может зацепиться за шестерку или восьмерку сильнейших, что будет считаться успешных результатом.

Статистика для ставок

«Балтика» не проигрывает в текущем сезоне РПЛ

ЦСКА выиграл только 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче ЦСКА и «Балтика» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа «Балтики» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.17 и 1.70.

Прогноз: ЦСКА в последних турах не безгрешен в обороне, но и постоянно забивает, поэтому вполне обе команды могут забить.

Ставка: победа «Балтики» или ничья за 2.00.

Прогноз: «Балтика» неуступчива и вполне может сотворить еще одну сенсацию и продлить серию без поражений.

