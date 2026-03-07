В субботу, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Пари НН» примет «Сочи». Начало игры — в 19:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

18:46 Судейскую бригаду возглавляет 36-летний Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

18:40 Сегодняшний матч пройдёт на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Домашний стадион «Пари НН» вмещает 45 000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Пари НН»: Медведев, Шнапцев, Каккоев, Кирш, Карич, Тичич, Сарфо, Смелов, Олусегун, Сефас, Бальбоа.

«Сочи»: Дегтев, Волков, Марсело Алвес, Солдатенков, Магаль, Крамарич, Кравцов, Васильев, Фуртадо, Ильин, Игнатов.

«Пари НН»

К 20-му туру нижегородцы подходят на 15-м, предпоследнем месте с 14 очками — ещё ниже только «Сочи». Команда Алексея Шпилевского вполне логично входит в число худших в лиге по всем показателям: оборона — третья с конца (30 пропущенных, больше лишь у «Сочи» и «Крыльев»), атака — предпоследняя (меньше забивает только махачкалинское «Динамо»). Но шансы сохранить прописку в РПЛ точно есть: плотность в нижней части таблицы крайне высока, а от зоны стыков «Пари НН» вообще отделяет всего одно очко.

К концу осени «Нижний» вроде как начал оживать и даже выиграл два последних матча перед зимней паузой — у «Акрона» (2:1) и «Махачкалы» (1:0). Однако зимой клуб решил отпустить в «Краснодар» своего безоговорочно лучшего игрока — Хуана Боселли, который забил больше половины голов «Пари НН» в осенней части чемпионата (7 из 12). А без уругвайца перспективы сохраниться в Премьер-лиге выглядят туманными: в первом весеннем туре нижегородцы проиграли «Локомотиву» (1:2), целый тайм проведя в большинстве и забив единственный мяч с максимально спорного пенальти.

«Сочи»

У «Сочи» всё ещё хуже, чем у нижегородцев: 9 очков после 19 туров (один из самых слабых показателей в XXI веке), катастрофически плохая игра в обороне с 44 пропущенными мячами, ещё и всего один набранный балл в шести последних матчах (нулевая ничья с «Динамо» из Махачкалы) — при таких вводных от вылета в Первую лигу команду Игоря Осинькина, кажется, спасёт только чудо.

Межсезонье сочинцы провели довольно прилично, проиграв всего один контрольный матч из девяти, но уровень соперников в большинстве этих встреч всё же не дотягивал до уровня РПЛ. Первая игра весны всё расставила по местам: «Сочи» проиграл дома «Спартаку» 2:3 — да, всего лишь в один гол, однако по реальным голевым шансам хозяева уступили красно-белым 1:5 и запросто могли влететь разгромно.

Личные встречи

Команды провели между собой девять матчей в Премьер-лиге, статистика личных встреч — абсолютно равная: по четыре победы «Пари НН» и «Сочи» и одна ничья. Игра первого круга на юге России в октябре закончилась победой сочинцев со счётом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.96.