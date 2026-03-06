Нижегородцы возьмут реванш за поражение в первом круге?

прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.96

7 марта в 20-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Пари НН — Сочи с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за 19 встреч при разнице мячей 13:30.

Последние матчи: в предыдущем поединке нижегородцы потерпели поражение от «Локомотива» (1:2) в РПЛ.

До того команда обыграла казахстанский «Тобол» (2:1) и разошлась миром с «Енисеем» (0:0) в товарищеских встречах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пари НН» оказал достойное сопротивление «Локомотиву» в первом матче после паузы, но этого оказалось мало для набора очков.

Команда сейчас находится в зоне прямого вылета, так что нижегородцы будут стараться изо всех сил набирать очки в каждом матче.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» занимает последнее место в РПЛ, набрав 9 баллов за 19 туров при разнице голов 18:44.

Последние матчи: в предыдущем поединке сочинцы потерпели поражение от «Спартака» (2:3) в РПЛ.

До того команда обыграла киргизский «Барс» (3:2) и казахстанский «Актобе» (3:0) в товарищеских встречах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сочи» после назначения Игоря Осинькина потихоньку начала набирать очки и сейчас команда вполне способна за пару встреч выйти из зоны вылета при определенных обстоятельствах.

Южане в любом случае являются главными аутсайдерами в борьбе за выживание и пока трудно предположить, что как-то для «барсов» сложится иначе.

Статистика для ставок

Команды проиграли в последних своих матчах

«Сочи» не побеждал в шести последних встречах в рамках РПЛ

В последнем очном матче победителем вышел «Сочи» — 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.50, а победа «Сочи» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.20 и 1.61.

Прогноз: Очные встречи между командами обычно выдаются весьма результативными, в которых неизменно забивают как нижегородцы, так и сочинцы.

Ставка: Обе забьют — Да за 1.96.

Прогноз: также можно поставить на то, что «Пари НН» возьмет реванш за поражение в первом круге.

Ставка: Победа «Пари НН» за 2.31.