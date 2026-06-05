прогноз на финальную репетицию Шотландии перед ЧМ-2026, ставка за 1.82

6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Боливии и Шотландии. Начало игры — в 23:00 мск.

Боливия

Турнирное положение: Боливия пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части, хотя были близка к выходу.

Команда сумела пробиться в межконтинентальный плей-офф благодаря седьмому месту в южноамериканском отборе, но после того, как в полуфинале прошла Суринам в финале проиграла Ираку.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была финальной в межконтинентальном плей-офф, сборная в нейтральных стенах уступила Ираку (1:2).

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Перед этим в полуфинальном поединке межконтинентальных стыков коллектив уже оказался на высоте, когда опять-таки на нейтральном поле обыграл Суринам (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Боливия проиграла шесть раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же способны как минимум не проиграть, если учесть, как они выступали в отборе на мундиаль.

Мигелито — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландия успешно прошла квалификацию и сыграет в финальной части североамериканского чемпионата мира 2026 года.

Команда в своей отборочной группе на мундиаль заняла первую строчку, на два очка опередив ставшую второй Данию, а также на шесть — третью в таблице Грецию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене одержала разгромную победу над Кюрасао (4:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив на этот раз уже в нейтральных стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от Кот-д'Ивуара.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Шотландия трижды проиграла при двух победах.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в 12-ти из 15-ти последних матчей Боливии хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей Шотландия проиграла

в пяти из семи последних матчей Шотландии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.36. Ничья — в 4.90, успех Боливии — в 7.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.

Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.82 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Боливия — Шотландия позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Шотландии.

2.10 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Боливия — Шотландия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10