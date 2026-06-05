6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Боливии и Шотландии. Начало игры — в 23:00 мск.
Боливия
Турнирное положение: Боливия пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части, хотя были близка к выходу.
Команда сумела пробиться в межконтинентальный плей-офф благодаря седьмому месту в южноамериканском отборе, но после того, как в полуфинале прошла Суринам в финале проиграла Ираку.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была финальной в межконтинентальном плей-офф, сборная в нейтральных стенах уступила Ираку (1:2).
Перед этим в полуфинальном поединке межконтинентальных стыков коллектив уже оказался на высоте, когда опять-таки на нейтральном поле обыграл Суринам (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Боливия проиграла шесть раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же способны как минимум не проиграть, если учесть, как они выступали в отборе на мундиаль.
Мигелито — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.
Шотландия
Турнирное положение: Шотландия успешно прошла квалификацию и сыграет в финальной части североамериканского чемпионата мира 2026 года.
Команда в своей отборочной группе на мундиаль заняла первую строчку, на два очка опередив ставшую второй Данию, а также на шесть — третью в таблице Грецию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене одержала разгромную победу над Кюрасао (4:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив на этот раз уже в нейтральных стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от Кот-д'Ивуара.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Шотландия трижды проиграла при двух победах.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в 12-ти из 15-ти последних матчей Боливии хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей Шотландия проиграла
- в пяти из семи последних матчей Шотландии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.36. Ничья — в 4.90, успех Боливии — в 7.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.55 и 2.35.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.
Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Шотландии.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10