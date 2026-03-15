В воскресенье, 15 марта, «Акрон» примет на своем поле «Ахмат» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

32' Вадим Ульянов («Ахмат») в высоком прыжке забрал мяч в руки поле навеса в его штрафную с фланга.

31' Усман Ндонг («Ахмат») рухнул на газон после столкновения с Стефаном Лончаром («Акрон») — ему требуется медицинская помощь.

29' Эгаш Касинтура («Ахмат») пробил головой с центра штрафной — мяч пролетел в метре от стойки ворот.

27' Г-ООООООООО-Л! «Ахмат» — 0:1! Георгий Мелкадзе! Максим Самородов навесил в штрафную с углового, а Георгий Мелкадзе вколотил головой мяч в ворота!

26' Игнат Тереховский («Акрон») успел выбросить руку и спас свою команду от гола после выстрела Сергея Пряхина («Ахмат») с угла вратарской!

25' Отличный дальний удар от Максима Самородова («Ахмат»), но мяч пролетел чуть выше перекладины!

24' Марат Бокоев («Акрон») уронил на газон Георгия Мелкадзе («Ахмат»), потянув его за майку, но судья горчичник в этом случае не показал.

22' Стефан Лончар («Акрон») пробил из-за пределов штрафной — Вадим Ульянов («Ахмат») перевел мяч на угловой.

21' Дмитрий Пестряков («Акрон») прострелил низом в штрафную, но мяч был выбит защитником гостей.

19' На дальний удар решился Джамалутдин Абдулкадыров («Ахмат») — мяч пролетел в двух метрах от стойки ворот.

18' Сергей Пряхин («Ахмат») прорывался по правому флангу в атаку, но его сбил Роберто Фернандес («Акрон»).

16' Хозяева тотально владеют мячом, но передачи в основном следуют вдоль центральной линии поля.

15' Силва Исмаэл («Ахмат») отмахнулся и ударил в лицо Дмитрия Пестрякова («Акрон») — это заслуженная желтая карточка.

13' Хетаг Хосонов («Акрон») ударил по ногам Эгаша Касинтуру («Ахмат»), но тут же извинился перед ним и страсти утихли.

11' Вадим Ульянов («Ахмат») надежно поймал мяч в руки после удара головой от Артёма Дзюы («Акрон») с центра штрафной.

09' Жилсон Беншимол («Акрон») пробил с 10 метров, положив корпус — мяч просвистел над перекладиной!

08' Марат Бокоев («Акрон») навесил в штрафную с левого фланга, но там надежно сыграли защитники.

06' Жилсон Беншимол («Акрон») получил по ногам вблизи штрафной соперника и это опасный стандарт для хозяев.

05' Георгий Мелкадзе («Ахмат») грубо сыграл против Хетага Хосонова («Акрон») и увидел перед собой желтую карточку!

03' Максим Болдырев («Акрон») попытался нанести удар головой, но выпрыгнуть как следует не получилось и мяч улетел в сторону.

02' А вот и первый угловой в матче — подадут его хозяева. Артём Дзюба («Акрон») главный в штрафной при этом стандарте — ему все внимание.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Акрон» — «Ахмат» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Солидарность Самара Арена». Игра вот-вот начнется!

13:55 Сегодня в Самаре солнечно, во время матча температура будет около +5℃.

13:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

13:45 Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.

13:40 Сегодняшний матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», который вмещает 44 918 зрителей.

13:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура российской Премьер-лиги «Акрон» — «Ахмат». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Акрон»: Тереховский Игнат, Пестряков Дмитрий, Неделчару Ионуц, Бокоев Марат, Фернандес Роберто, Джаковац Ифет, Хосонов Хетаг, Лончар Стефан, Беншимол Жилсон Тавареш, Дзюба Артём, Болдырев Максим.

«Ахмат»: Ульянов Вадим, Ндонг Усман, Цаке Клисман, Абдулкадыров Джамалутдин, Хлусевич Даниил, Пряхин Сергей, Исмаэл Силва, Богосавац Мирослав, Самородов Максим, Мелкадзе Георгий, Касинтура Эгаш.

«Акрон»

«Акрон» в нынешнем году рисует покинуть элитный российский дивизион и пока все к этому идет — серия поражений достигла уже четырех матчей. В турнирной таблице Российской Премьер-лиги тольяттинский клуб занимает 11-е места, а от «красной зоны» его отделяет всего одно очко. Разница забитых и пропущенных голов отрицательная (-7) — 25:32.

На перерыв «Акрон» уходил не в лучшем настроении после поражений от нижегородского «Пари НН» (1:2) и петербургского «Зенита» (0:2). После возобновления чемпионата тольяттинский клуб продолжил проигрывать: «Оренбургу» (0:2) и московскому «Спартаку» (3:4).

«Ахмат»

«Ахмат» перед перерывом в чемпионате имел несколько подряд побед, которые значительно улучшили его положение в турнирной таблице РПЛ. После возвращения «зеленые» продолжили набирать очки и сейчас команда занимает 9-е место. Разница забитых и пропущенных мячей немного отрицательная (-2) — 25:27.

Перед паузой «Ахмат» дважды подряд победил: на домашнем поле были обыграны московское «Динамо» (2:1) и «Оренбург» (1:0). В марте команда продолжила зарабатывать турнирные баллы: победа над московскими «армейцами» (1:0) и результативная ничья с «Локомотивом» (2:2). Благодаря этому рывку «Ахмату» удалось оторваться от зоны вылета.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли всего трижды и каждый раз фиксировался разный результат: по одной победе у команд и одна встреча завершилась вничью. Последняя очная дуэль состоялась в сентябре прошлого года, там «Акрон» вынес в одну калитку своего соперника (3:0).

