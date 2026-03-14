15 марта в 21-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Акрон» и «Ахмат». Начало встречи — 14:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Акрон — Ахмат с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Акрон»

Турнирное положение: после 20 туров «Акрон» располагается на 11‑м месте в таблице РПЛ с 21 очком.

Последние матчи: в 20‑м туре команда Заурбека Тедеева выдала ярчайший матч против «Спартака», который завершился поражением со счётом 3:4. «Акрон» первым открыл счёт на 18‑й минуте после гола Болдырева, затем пропустил трижды, отыгрался (Болдырев и Беншимоль), а в конце пропустил решающий гол.

Ранее было поражение в гостях от «Оренбурга» (0:2) в 19‑м туре.

Не сыграют: травмирован — Роша (з); под вопросом выход — Болдырева (п).

Состояние команды: за зиму особых изменений в составе «Акрона» не произошло. Команду покинул Бакаев‑младший, а на его место по позиции пришёл молодой уругваец Аревало. Всё большую роль в команде начинают играть молодые воспитанники в лице Болдырева и Пестрякова, которым доверяет Тедеев. Никуда не делся и Дзюба, но проблема у «Акрона» всё та же — слабая оборона.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» располагается на 9‑м месте в таблице РПЛ с 26 очками.

Последние матчи: против «Локомотива» команда Станислава Черчесова быстро повела после точных ударов Мелкадзе и Самородова, но затем соперник перехватил инициативу и отыгрался к 48‑й минуте. Дальше шли качели, и выиграть могла любая из команд, но в итоге всё завершилось вничью со счётом 2:2.

До этого была победа на своём поле над ЦСКА со счётом 1:0.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: за зиму «Ахмат» стал сильнее. В центр обороны купили албанца Кейка, в середину поля — Пряхина и Кенжебека. Также были взяты в аренду Хлусевич и Абдулыкадыров у «Спартака» и ЦСКА. Первые двое закрепились в основе и уже начинают оправдывать затраты на них.

В первом круге «Ахмат» разгромил соперника на своем поле со счетом 3:0

В прошлом сезоне игра в Грозном завершилась вничью (0:0)

Матч в Тольятти принес победу «Акрону» (3:2)

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 2,85, а на «Ахмат» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: сейчас «Ахмат» — гораздо более цельная и сильная команда, чем хозяева. После качественной зимней трансферной кампании там сложилась неплохая конкуренция. В запасе пока даже сидят Жемалетдинов и Хлусевич.

Основная ставка: победа гостей с форой 0 за 1,85.

Прогноз: два гола гостям забить точно по силам, когда в составе есть Мелкадзе, Самородов, Касинтура и Садулаев — особенно с учётом плохой игры в обороне «Акрона».

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Ахмат» больше 1,5 за 2,40.